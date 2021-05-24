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Боб Дилан, 1981 год Боб Дилан, 1981 год
Влияние Боба Дилана (урожденного Роберта Аллена Циммермана) на сегодняшнюю культуру невозможно переоценить. Он начинал с фолка в духе своего кумира Вуди Гатри и в этом качестве стал народным героем. Однако Дилан никогда не придавал слишком много значения мнению слушателей и с легкостью выходил из привычного амплуа. Влияние Боба Дилана (урожденного Роберта Аллена Циммермана) на сегодняшнюю культуру невозможно переоценить. Он начинал с фолка в духе своего кумира Вуди Гатри и в этом качестве стал народным героем. Однако Дилан никогда не придавал слишком много значения мнению слушателей и с легкостью выходил из привычного амплуа.
В начале 60-х Боб Дилан всерьез начал музыкальную карьеру. Он бросил университет в Миннесоте и переехал в Нью-Йорк. Дилан быстро прославился в узких кругах фолк-тусовки. На одном выступлении его заметил критик Роберт Шелтон, с его помощью певец заключил контракт с Columbia Records. В начале 60-х Боб Дилан всерьез начал музыкальную карьеру. Он бросил университет в Миннесоте и переехал в Нью-Йорк. Дилан быстро прославился в узких кругах фолк-тусовки. На одном выступлении его заметил критик Роберт Шелтон, с его помощью певец заключил контракт с Columbia Records.
В то же время Боб Дилан познакомился с фолк-певицей Джоан Баэз. Их отношения вылились в творческий союз: девушка исполняла многие песни, в том числе знаменитую «Blowin' in The Wind». На фото Боб Дилан и Джоан Баэз во время акции «Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу», 28 августа 1963 года. В то же время Боб Дилан познакомился с фолк-певицей Джоан Баэз. Их отношения вылились в творческий союз: девушка исполняла многие песни, в том числе знаменитую «Blowin' in The Wind». На фото Боб Дилан и Джоан Баэз во время акции «Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу», 28 августа 1963 года.
Песни Боба Дилана всегда были полны протеста: &laquo;ядерная зима&raquo; в песне «A Hard Rains a-Gonna Fall», которая как нельзя кстати пришлась во время Карибского кризиса, борьба за права темнокожих в «Blowin' in The Wind». Музыкант выступал на протестных акциях в поддержку рабочих. Песни Боба Дилана всегда были полны протеста: &laquo;ядерная зима&raquo; в песне «A Hard Rains a-Gonna Fall», которая как нельзя кстати пришлась во время Карибского кризиса, борьба за права темнокожих в «Blowin' in The Wind». Музыкант выступал на протестных акциях в поддержку рабочих.
&laquo;Эти песни,&nbsp;- писала уже в 1980 году критик New York Times Джанет Маслин,&nbsp;- утвердили Дилана как голос поколения&nbsp;- человека, понимающего и выражающего озабоченность молодых американцев ядерным разоружением и растущим движением за гражданские права». &laquo;Эти песни,&nbsp;- писала уже в 1980 году критик New York Times Джанет Маслин,&nbsp;- утвердили Дилана как голос поколения&nbsp;- человека, понимающего и выражающего озабоченность молодых американцев ядерным разоружением и растущим движением за гражданские права».
Боб Дилан встречался с художницей Сьюз Ротоло, фолк-певицей Джоан Баэз, актрисой Даной Гиллеспи, музой Энди Уорхола Эдди Сэджвик. Музыкант был женат на модели Саре Лоундс, которая родила ему четверых детей, но пара рассталась. Второй женой Дилана стала Кэролин Дэннис. Их брак также распался, с тех пор певец пребывает в статусе холостяка. На фото Боб Дилан с женой Сарой, 1969 год Боб Дилан встречался с художницей Сьюз Ротоло, фолк-певицей Джоан Баэз, актрисой Даной Гиллеспи, музой Энди Уорхола Эдди Сэджвик. Музыкант был женат на модели Саре Лоундс, которая родила ему четверых детей, но пара рассталась. Второй женой Дилана стала Кэролин Дэннис. Их брак также распался, с тех пор певец пребывает в статусе холостяка. На фото Боб Дилан с женой Сарой, 1969 год
В начале 90-х Боб Дилан выпустил 27-й альбом «Under the Red Sky», который провалился в продаже. Критики ругали музыканта за поверхностное звучание и поэзию, навеянную детскими стихами. После неудачи Дилан не записывал новую музыку в течение семи лет. В начале 90-х Боб Дилан выпустил 27-й альбом «Under the Red Sky», который провалился в продаже. Критики ругали музыканта за поверхностное звучание и поэзию, навеянную детскими стихами. После неудачи Дилан не записывал новую музыку в течение семи лет.
В 2006 году Боб Дилан представил пластинку «Modern Times», которая заняла первые позиции в чартах в США. Манера исполнения постаревшего музыканта сильно огрубела, но это не помешало критикам высоко оценить работу и вручить исполнителю «Грэмми» за лучший сольный рок-проект. В 2006 году Боб Дилан представил пластинку «Modern Times», которая заняла первые позиции в чартах в США. Манера исполнения постаревшего музыканта сильно огрубела, но это не помешало критикам высоко оценить работу и вручить исполнителю «Грэмми» за лучший сольный рок-проект.
29 мая 2012 года Барак Обама наградил Дилана «Президентской медалью свободы». Во время торжественного приема в Белом доме Обама похвалил голос Дилана за его «уникальную сиплую силу, [голос] изменивший представление не только о том, как должна звучать музыка, но и о смысле, который она несет людям, и о ее восприятии». «Сегодня все, начиная от Брюса Спрингстина до группы U2, благодарны Бобу. Это крупнейшая фигура в истории американской музыки. И спустя столько лет, он все еще ищет тот самый звук, все еще ищет правду. И я должен сказать, что я — большой фанат Дилана» — добавил Обама. На фото: Боб Дилан жмет руку Бараку Обаме 29 мая 2012 года Барак Обама наградил Дилана «Президентской медалью свободы». Во время торжественного приема в Белом доме Обама похвалил голос Дилана за его «уникальную сиплую силу, [голос] изменивший представление не только о том, как должна звучать музыка, но и о смысле, который она несет людям, и о ее восприятии». «Сегодня все, начиная от Брюса Спрингстина до группы U2, благодарны Бобу. Это крупнейшая фигура в истории американской музыки. И спустя столько лет, он все еще ищет тот самый звук, все еще ищет правду. И я должен сказать, что я — большой фанат Дилана» — добавил Обама. На фото: Боб Дилан жмет руку Бараку Обаме
В октябре 2016 года Бобу Дилану была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой «За создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции». Вручение состоялось 1 апреля 2017 года, в узком кругу, где присутствовали только члены академии и сотрудники Дилана — на официальную церемонию 10 декабря 2016 года певец не приехал, сославшись на занятость и другие обязательства. В октябре 2016 года Бобу Дилану была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой «За создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции». Вручение состоялось 1 апреля 2017 года, в узком кругу, где присутствовали только члены академии и сотрудники Дилана — на официальную церемонию 10 декабря 2016 года певец не приехал, сославшись на занятость и другие обязательства.
В 2020 году вышел его новый альбом «Rough and Rowdy Ways». Слушатели особенно оценили 17-минутную балладу «Murder Most Foul», в которой Дилан ударяется в ностальгию и рассуждает о последствиях убийства Кеннеди для американского общества. Открывает песню «I Contain Multitudes» с фразой из &laquo;Песнь о себе&raquo; Уолта Уитмана: &laquo;Я огромен, во мне великие множества&raquo;. В 2020 году вышел его новый альбом «Rough and Rowdy Ways». Слушатели особенно оценили 17-минутную балладу «Murder Most Foul», в которой Дилан ударяется в ностальгию и рассуждает о последствиях убийства Кеннеди для американского общества. Открывает песню «I Contain Multitudes» с фразой из &laquo;Песнь о себе&raquo; Уолта Уитмана: &laquo;Я огромен, во мне великие множества&raquo;.

Великие множества Боба Дилана

«Я состою из множеств», — спел Боб Дилан в своем последнем альбоме «Rough and Rowdy Ways». Карьера музыканта насчитывает шесть десятков лет, за это время он сменил несколько имиджей: от романтика с губной гармошкой до христианина-фанатика. В его дискографии порядка 40 студийных альбомов. Ему посвящают книги, а левые активисты одно время считали его иконой протеста.

Сегодня исполняется 80 лет легендарному Бобу Дилану. О жизни поэта и автора песен – в фотогалерее «Газеты.Ru».
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