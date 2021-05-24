Великие множества Боба Дилана

«Я состою из множеств», — спел Боб Дилан в своем последнем альбоме «Rough and Rowdy Ways». Карьера музыканта насчитывает шесть десятков лет, за это время он сменил несколько имиджей: от романтика с губной гармошкой до христианина-фанатика. В его дискографии порядка 40 студийных альбомов. Ему посвящают книги, а левые активисты одно время считали его иконой протеста.



Сегодня исполняется 80 лет легендарному Бобу Дилану. О жизни поэта и автора песен – в фотогалерее «Газеты.Ru».