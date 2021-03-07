Герой нашего времени: Брайану Крэнстону — 65

Американский актер Брайан Ли Крэнстон родился 7 марта 1956 года в Сан-Фернандо в актерской семье. В 16 лет Крэнстон записался в школьную программу усиления департамента полиции Лос-Анджелеса. Несмотря на планы пойти работать в полицию, при выборе факультативного предмета для дополнительного образования он остановился на актерском мастерстве. Забросив колледж, Крэнстон отправился в Нью-Йорк, где сначала попал на кастинг для съемки в рекламных роликах, а потом стал появляться на телевидении. В 1983 году он сыграл первую заметную роль в проекте «Бесконечная любовь». А в 1998 году на съемках эпизода «Секретных материалов» познакомился с будущим создателем «Во все тяжкие» Винсом Гиллиганом.



К началу 2000-х Крэнстон сыграл в минисериале Тома Хэнкса «С Земли на Луну» и в фильме Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана». В 2000 году он привлек к себе внимание зрителей и критиков ролью в сериале «Малкольм в центре внимания», благодаря которому он трижды был номинирован на «Эмми». Сериал продлился до 2006 года, за это время он также успел появиться в другом успешном проекте «Как я встретил вашу маму». В 2008 году на экраны вышел сериал «Во все тяжкие», который принес Крэнстону международное признание и продержался в эфире пять лет. В декабре 2020 года на канале Showtime состоялась премьера сериала «Ваша честь», где Крэнстон сыграл главную роль.



Главные роли Брайана Крэнстона — в нашей фотогалерее.