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Участники группы Children Of Bodom во время выступления в Торонто, 2014 год Участники группы Children Of Bodom во время выступления в Торонто, 2014 год
Участники группы Children Of Bodom во время выступления в Торонто, 2014 год Участники группы Children Of Bodom во время выступления в Торонто, 2014 год
Фронтмен группы Children Of Bodom Алекси Лайхо во время пресс-конференции в Хельсинки, 2015 год Фронтмен группы Children Of Bodom Алекси Лайхо во время пресс-конференции в Хельсинки, 2015 год
Участники группы Children Of Bodom во время выступления в Торонто, 2014 год Участники группы Children Of Bodom во время выступления в Торонто, 2014 год
Фронтмен группы Children Of Bodom Алекси Лайхо во время выступления на фестивале в Хельсинки, 2014 год Фронтмен группы Children Of Bodom Алекси Лайхо во время выступления на фестивале в Хельсинки, 2014 год
Фронтмен группы Children Of Bodom Алекси Лайхо во время концерта в Хельсинки, 2015 год Фронтмен группы Children Of Bodom Алекси Лайхо во время концерта в Хельсинки, 2015 год
Фронтмен группы Children Of Bodom Алекси Лайхо во время выступления в Сан-Антонио, 2016 год Фронтмен группы Children Of Bodom Алекси Лайхо во время выступления в Сан-Антонио, 2016 год
Фронтмен группы Children Of Bodom Алекси Лайхо во время выступления в Хельсинки, 2019 год Фронтмен группы Children Of Bodom Алекси Лайхо во время выступления в Хельсинки, 2019 год
Участники группы Children Of Bodom во время выступления в Торонто, 2014 год Участники группы Children Of Bodom во время выступления в Торонто, 2014 год
Фронтмен группы Children Of Bodom Алекси Лайхо во время выступления на фестивале в Индианаполисе, 2013 год Фронтмен группы Children Of Bodom Алекси Лайхо во время выступления на фестивале в Индианаполисе, 2013 год
Участники группы Children Of Bodom во время выступления в Торонто, 2014 год Участники группы Children Of Bodom во время выступления в Торонто, 2014 год
Фронтмен группы Children Of Bodom Алекси Лайхо, 2011 год Фронтмен группы Children Of Bodom Алекси Лайхо, 2011 год

Умер 41-летний фронтмен Children Of Bodom

На 42-м году жизни скончался вокалист и гитарист финской рок-группы Children Of Bodom Алекси Лайхо. Об этом заявили его коллеги по коллективу Bodom After Midnight на странице лейбла Napalm Records в Twitter.

<> На официальной странице самого музыканта в Facebook сообщается, что Лайхо умер на прошлой неделе у себя дома в Хельсинки, в течение нескольких последних лет у него были проблемы со здоровьем. Похороны пройдут в узком кругу.

Алекси Лайхо известен как фронтмен мелодик-дэт-метал-группы Children Of Bodom, созданной в 1993 году. Кроме того, он работал с пауэр-метал-коллективом Sinergy, который основала его бывшая супруга Кимберли Госс. В 2020 году Лайхо объявил о создании супергруппы Bodom After Midnight, с которой успел отыграть концерт в Финляндии, записать три песни и сделать клип. Фестивали, в которых должен был участвовать коллектив, были отменены из-за пандемии.
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