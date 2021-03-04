Дорога в ад и обратно: как блюз помог Крису Ри выжить

Британский музыкант и певец Крис Ри родился 4 марта 1951 года в Мидлсбро в семье итальянца и ирландки. На старших курсах коллежа под влиянием блюзовых записей он купил себе гитару и самостоятельно выучился играть. В 1973 году он присоединился к группе Magdalene, в которой начинал один из участников Deep Purple, Дэвид Ковердейл. Изначально Ри занимался сочинением песен и игрой на гитаре, но после того, как вокалист не пришел на одно из выступлений, ему пришлось встать и за микрофон.



Сменив несколько групп, в 1978 году Крис Ри выпустил первый сольный альбом «Whatever Happened to Benny Santini?» и за десять лет завоевал звание одного из самых успешных гитаристов в поп-музыке. Из-за проблем со здоровьем в 2000 году ему пришлось перенести несколько тяжелых операций. Этот опыт заставил музыканта переосмыслить свое творчество и посвятить себя «блюзовым корням».



4 марта Крис Ри празднует юбилей — ему исполняется 70 лет. Жизненные вехи артиста — в фотогалерее «Газеты.Ru».