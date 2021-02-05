Умер Кристофер Пламмер

Выдающийся актер, самый возрастной лауреат «Оскара», любимец советских зрителей Кристофер Пламмер умер на 92-м году жизни. За свою продолжительную карьеру актер сыграл более сотни ролей и продолжал активно сниматься даже когда ему было за 80. Канадский актер хорошо знаком любому поколению — как за рубежом, так и в нашей стране.



Оскароносная картина «Звуки музыки» 1965 года стала большим хитом по всему миру и с большим успехом прошла в советских кинотеатрах. А в 1970 году он сыграл одну из главных ролей в грандиозном эпике Сергея Бондарчука «Ватерлоо» о последней битве Наполеона.



«Газета.Ru» выбрала самые яркие фильмы с участием великого актера.