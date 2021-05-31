Настоящий джентльмен: Колину Фарреллу — 45

Ирландский актер Колин Фаррелл родился 31 мая 1976 года в семье профессионального футболиста. В юношестве он был строптивым, связывался с плохими компаниями, грубил старшим и даже поднял руку на учителя. После неудачи на прослушивании в группу Boyzone и инцидента с преподавателем 17-летний Фаррелл уехал в Австралию. Вернувшись, он отправился в актерскую школу, получил некоторый опыт, но обучение в итоге бросил. Он начал зарабатывать на съемках в рекламе, которые совмещал с редкой игрой в театре. На одном из спектаклей его заметил Кевин Спейси. Актер помог Фарреллу получить роль в фильме «Обыкновенный преступник». Прорыв в карьере случился после картины «Страна тигров», за которую Фаррелл удостоился нескольких призов.



Затем он снялся в «Александре» Оливера Стоуна, получил волну критики и место в первом ряду голливудских актеров-экспериментаторов. Лучшие работы актера — съемки в фильмах «Залечь на дно в Брюгге», «Особое мнение», «Телефонная будка», «Спасти мистера Бэнкса», «Фантастические твари и где они обитают», «Полиция Майами. Отдел нравов» и сериалах «Настоящий детектив», «Клиника». В 2020 году вышла криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены», в которой Фаррелл сыграл Тренера. В 2003 году Фаррелл стал одним из 50 красивейших людей по версии журнала People. В том же годе журнал Company признал его шестым по сексуальности мужчиной.



Лучшие роли Колина Фаррелла, которому сегодня исполняется 45 лет, — в фотогалерее «Газеты.Ru»