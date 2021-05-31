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Кадр из фильма &laquo;Страна тигров&raquo;, 2000 год Кадр из фильма &laquo;Страна тигров&raquo;, 2000 год
Кадр из фильма &laquo;Особое мнение&raquo;, 2002 год Кадр из фильма &laquo;Особое мнение&raquo;, 2002 год
Колин Фаррелл и Эли Лартер в картине &laquo;Американские герои&raquo; (2001) Колин Фаррелл и Эли Лартер в картине &laquo;Американские герои&raquo; (2001)
Кадр из фильма &laquo;Телефонная будка&raquo;, 2002 год Кадр из фильма &laquo;Телефонная будка&raquo;, 2002 год
Кадр из фильма «Александр» (2004) Кадр из фильма «Александр» (2004)
Колин Фаррелл и Брендан Глисон в картине &laquo;Залечь на дно в Брюгге&raquo; (2007) Колин Фаррелл и Брендан Глисон в картине &laquo;Залечь на дно в Брюгге&raquo; (2007)
Кадр из сериала &laquo;Настоящий детектив&raquo;, 2014 год Кадр из сериала &laquo;Настоящий детектив&raquo;, 2014 год
Кадр из фильма &laquo;Вспомнить всё&raquo;, 2012 год Кадр из фильма &laquo;Вспомнить всё&raquo;, 2012 год
Кадр из фильма &laquo;Спасти мистера Бэнкса&raquo;, 2013 год Кадр из фильма &laquo;Спасти мистера Бэнкса&raquo;, 2013 год
Кадр из фильма «Фантастические твари и где они обитают» (2016) Кадр из фильма «Фантастические твари и где они обитают» (2016)
Кирстен Данст и Колин Фаррелл. Кадр из фильма &laquo;Роковое искушение&raquo; (2017) Кирстен Данст и Колин Фаррелл. Кадр из фильма &laquo;Роковое искушение&raquo; (2017)
Актеры Колин Фаррелл и Чарли Ханнэм в фильме &laquo;Джентльмены&raquo; (2019) Актеры Колин Фаррелл и Чарли Ханнэм в фильме &laquo;Джентльмены&raquo; (2019)

Настоящий джентльмен: Колину Фарреллу — 45

Ирландский актер Колин Фаррелл родился 31 мая 1976 года в семье профессионального футболиста. В юношестве он был строптивым, связывался с плохими компаниями, грубил старшим и даже поднял руку на учителя. После неудачи на прослушивании в группу Boyzone и инцидента с преподавателем 17-летний Фаррелл уехал в Австралию. Вернувшись, он отправился в актерскую школу, получил некоторый опыт, но обучение в итоге бросил. Он начал зарабатывать на съемках в рекламе, которые совмещал с редкой игрой в театре. На одном из спектаклей его заметил Кевин Спейси. Актер помог Фарреллу получить роль в фильме «Обыкновенный преступник». Прорыв в карьере случился после картины «Страна тигров», за которую Фаррелл удостоился нескольких призов.

Затем он снялся в «Александре» Оливера Стоуна, получил волну критики и место в первом ряду голливудских актеров-экспериментаторов. Лучшие работы актера — съемки в фильмах «Залечь на дно в Брюгге», «Особое мнение», «Телефонная будка», «Спасти мистера Бэнкса», «Фантастические твари и где они обитают», «Полиция Майами. Отдел нравов» и сериалах «Настоящий детектив», «Клиника». В 2020 году вышла криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены», в которой Фаррелл сыграл Тренера. В 2003 году Фаррелл стал одним из 50 красивейших людей по версии журнала People. В том же годе журнал Company признал его шестым по сексуальности мужчиной.

Лучшие роли Колина Фаррелла, которому сегодня исполняется 45 лет, — в фотогалерее «Газеты.Ru»
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