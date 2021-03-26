«Ну вы, блин, даете»: 70 лет со дня рождения Алексея Булдакова

Народный артист России Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. В Павлодаре, куда семья артиста переехала позднее, он занимался боевыми искусствами и окончил театральную студию. Затем Булдаков работал в театрах Павлодара, Рязани, Минска и Караганды.



После 30 лет актер попробовал себя в кинематографе, играя в основном второстепенных героев. Широкая известность пришла к нему благодаря фильму Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты». Герой Булдакова — генерал Иволгин — очень понравился зрителям, а его реплики и тосты (вроде «Ну вы, блин, даете») разошлись на цитаты. Прототипом персонажа называли реального армейского генерала Александра Лебедя. Благодаря образу «человека из народа» и огромной харизме у Булдакова появилось множество поклонников. Став народной звездой, актер снялся в двух продолжениях «Особенностей», записал несколько треков и появился в клипах Ларисы Долиной «Погода в доме», «Обижаюсь» и «Ты полюбил другую женщину». В нулевые и десятые он чаще всего снимался в сериалах.



Артист скончался 3 апреля 2019 года в Улан-Баторе, куда приехал отмечать день рождения лучших друзей. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.