Констанция, Абдулов и встреча с Де Ниро: как сложилась судьба Ирины Алферовой

13 марта исполняется 70 лет актрисе театра и кино, народной артистке России Ирине Алферовой. Она прославилась еще в 1970-е, когда исполнила одну из главных ролей в многосерийном телевизионном фильме Василия Ордынского «Хождение по мукам». В экранизации одноименного произведения Алексея Толстого партнерами Алферовой были Юрий Соломин, Михаил Ножкин, Михаил Козаков и другие звезды отечественного кино. Артистка попала в этот проект, когда еще была студенткой ГИТИСа.



Следующей звездной ролью актрисы стала Констанция Бонасье в фильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера». Несмотря на то что режиссер настаивал на кандидатуре Евгении Симоновой, Госкино обязало его взять именно Алферову. Впоследствии Хилькевич пригласил озвучить персонажа Анастасию Вертинскую, посчитав алферовский голос слишком грубым. Но смерть Констанции не оставила зрителей равнодушными — именно такой героиня романа Александра Дюма осталась в памяти советских зрителей.



Ирина Алферова стала одной из самых популярных актрис 80-х годов, появившись в фильмах «С любимыми не расставайтесь», «ТАСС уполномочен заявить…», «Василий Буслаев». До 1993 года она играла в театре «Ленком», а с 1993-го и по сегодняшний день служит в «Школе современной пьесы».



Жизнь и карьеры Ирины Алферовой — в фоторепортаже «Газеты.Ru».