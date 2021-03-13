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Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. Ее родители не были актерами &mdash; пройдя Великую Отечественную войну, они получили образование и стали работать юристами-адвокатами. После выпуска из средней школы в 1968-м Алферова вместе с матерью поехала поступать в столицу, где была зачислена в ГИТИС на курс Владимира Дудина. На фото: актриса в роли Констанции Бонасье в кинофильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979) Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. Ее родители не были актерами &mdash; пройдя Великую Отечественную войну, они получили образование и стали работать юристами-адвокатами. После выпуска из средней школы в 1968-м Алферова вместе с матерью поехала поступать в столицу, где была зачислена в ГИТИС на курс Владимира Дудина. На фото: актриса в роли Констанции Бонасье в кинофильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979)
Звездой советского кино Алферовой стала в юном возрасте. Когда Ирина еще училась на четвертом курсе театрального института, ее пригласили сыграть в одноименной экранизации произведения Алексея Толстого &laquo;Хождение по мукам&raquo;, начинающей артистке в проекте досталась роль Дарьи Булавиной-Телегиной. На фото: Ирина Алферова и Светлана Пенкина на съемках фильма режиссера Василия Ордынского &laquo;Хождение по мукам&raquo;, 1977 год Звездой советского кино Алферовой стала в юном возрасте. Когда Ирина еще училась на четвертом курсе театрального института, ее пригласили сыграть в одноименной экранизации произведения Алексея Толстого &laquo;Хождение по мукам&raquo;, начинающей артистке в проекте досталась роль Дарьи Булавиной-Телегиной. На фото: Ирина Алферова и Светлана Пенкина на съемках фильма режиссера Василия Ордынского &laquo;Хождение по мукам&raquo;, 1977 год
Как впоследствии вспоминала сама актриса, на момент приглашения в многосерийную драму Василия Ордынского у нее &laquo;практически не были никакого опыта&raquo;, из-за чего съемочная площадка стала для нее второй школой. Безусловно, помогли Алферовой также именитые коллеги, в том числе Юрий Соломин и Михаил Козаков. На фото: Юрий Соломин и Ирина Алферова в сцене из кинофильма &laquo;Хождение по мукам&raquo;, 1979 год Как впоследствии вспоминала сама актриса, на момент приглашения в многосерийную драму Василия Ордынского у нее &laquo;практически не были никакого опыта&raquo;, из-за чего съемочная площадка стала для нее второй школой. Безусловно, помогли Алферовой также именитые коллеги, в том числе Юрий Соломин и Михаил Козаков. На фото: Юрий Соломин и Ирина Алферова в сцене из кинофильма &laquo;Хождение по мукам&raquo;, 1979 год
Закрепить статус одной из самых узнаваемых актрис отечественного кинематографа Алферовой позволила роль Констанции в культовом телефильме «Д'Артаньян и три мушкетера» &mdash; он вышел на экраны спустя год после премьеры &laquo;Хождения по мукам&raquo;. Образ возлюбленной д'Артаньяна остается в числе наиболее узнаваемых работ артистки. На фото: Ирина Алферова и Михаил Боярский в сцене из кинофильма «Д'Артаньян и три мушкетера», 1979 год Закрепить статус одной из самых узнаваемых актрис отечественного кинематографа Алферовой позволила роль Констанции в культовом телефильме «Д'Артаньян и три мушкетера» &mdash; он вышел на экраны спустя год после премьеры &laquo;Хождения по мукам&raquo;. Образ возлюбленной д'Артаньяна остается в числе наиболее узнаваемых работ артистки. На фото: Ирина Алферова и Михаил Боярский в сцене из кинофильма «Д'Артаньян и три мушкетера», 1979 год
В 1979-м вышла картина «С любимыми не расставайтесь», главные роли в которой исполнили Алферова и Александр Абдулов, ее будущий муж. Артисты, которых называли самой красивой парой советского кино, познакомились незадолго до этого, в 1976-м, когда Ирина пришла работать в театр «Ленком». Впоследствии они также снялись вместе в ленте &laquo;Предчувствие любви&raquo;. На фото: Александр Абдулов и Ирина Алферова в сцене из фильма &laquo;С любимыми не расставайтесь&raquo; (1979) В 1979-м вышла картина «С любимыми не расставайтесь», главные роли в которой исполнили Алферова и Александр Абдулов, ее будущий муж. Артисты, которых называли самой красивой парой советского кино, познакомились незадолго до этого, в 1976-м, когда Ирина пришла работать в театр «Ленком». Впоследствии они также снялись вместе в ленте &laquo;Предчувствие любви&raquo;. На фото: Александр Абдулов и Ирина Алферова в сцене из фильма &laquo;С любимыми не расставайтесь&raquo; (1979)
Знаменитый кадр с Алферовой и Робертом Де Ниро был сделан фотографом Виталием Арутюновым во время визита голливудского актера в СССР. В фотосессии, помимо Ирины и звезды &laquo;Крестного отца&raquo;, участвовали также журналисты, с которыми он уже был знаком. А вот советскую артистку Де Ниро видел в первый раз &mdash; на съемку ее пригласил Арутюнов, рассчитывая повысить популярность Алферовой вне Союза (материалы предстояло отправить за границу). В итоге участники фотосессии заметили, что именитый гость, фотографируясь с Ириной, несколько напряжен. Согласно воспоминаниям Арутюнова, Роберт банально переживал, что его могут подставить, приписав отношения с советской звездой. Через переводчика обладателя &laquo;Оскара&raquo;, впрочем, быстро успокоили &mdash; и мероприятие все-таки прошло хорошо. На фото: Ирина Алферова и Роберт Де Ниро на набережной Москвы-реки, 1983 год Знаменитый кадр с Алферовой и Робертом Де Ниро был сделан фотографом Виталием Арутюновым во время визита голливудского актера в СССР. В фотосессии, помимо Ирины и звезды &laquo;Крестного отца&raquo;, участвовали также журналисты, с которыми он уже был знаком. А вот советскую артистку Де Ниро видел в первый раз &mdash; на съемку ее пригласил Арутюнов, рассчитывая повысить популярность Алферовой вне Союза (материалы предстояло отправить за границу). В итоге участники фотосессии заметили, что именитый гость, фотографируясь с Ириной, несколько напряжен. Согласно воспоминаниям Арутюнова, Роберт банально переживал, что его могут подставить, приписав отношения с советской звездой. Через переводчика обладателя &laquo;Оскара&raquo;, впрочем, быстро успокоили &mdash; и мероприятие все-таки прошло хорошо. На фото: Ирина Алферова и Роберт Де Ниро на набережной Москвы-реки, 1983 год
В знаменитом шпионском детективе &laquo;ТАСС уполномочен заявить&hellip;&raquo; Алферова, утвержденная на роль Ольги Винтер (жена Зотова в исполнении Леонида Куравлева и любовница Дубова, сыгранного Борисом Клюевым), делила съемочную площадку с главным Штирлицем отечественного кинематографа Вячеславом Тихоновым. На фото: Ирина Алферова и Вячеслав Тихонов на съемках многосерийного телевизионного фильма &laquo;ТАСС уполномочен заявить&raquo;, 1984 год В знаменитом шпионском детективе &laquo;ТАСС уполномочен заявить&hellip;&raquo; Алферова, утвержденная на роль Ольги Винтер (жена Зотова в исполнении Леонида Куравлева и любовница Дубова, сыгранного Борисом Клюевым), делила съемочную площадку с главным Штирлицем отечественного кинематографа Вячеславом Тихоновым. На фото: Ирина Алферова и Вячеслав Тихонов на съемках многосерийного телевизионного фильма &laquo;ТАСС уполномочен заявить&raquo;, 1984 год
В числе других заметных киноработ артистки такие картины, как &laquo;Ночные забавы&raquo;, &laquo;Василий Буслаев&raquo;, &laquo;Незваный друг&raquo;, &laquo;Ермак&raquo; и &laquo;Человек с аккордеоном&raquo; В числе других заметных киноработ артистки такие картины, как &laquo;Ночные забавы&raquo;, &laquo;Василий Буслаев&raquo;, &laquo;Незваный друг&raquo;, &laquo;Ермак&raquo; и &laquo;Человек с аккордеоном&raquo;
В «Ленкоме» Алферова проработала вплоть до 1993 года, сыграв в ряде больших постановок театра («Юнона и Авось», «В списках не значился» и другие). На фото: актеры Олег Янковский, Ирина Алферова и Николай Караченцов, 1984 год В «Ленкоме» Алферова проработала вплоть до 1993 года, сыграв в ряде больших постановок театра («Юнона и Авось», «В списках не значился» и другие). На фото: актеры Олег Янковский, Ирина Алферова и Николай Караченцов, 1984 год
Помимо театра и кино, Алферова известна по съемкам в клипах музыкантов Александра Серова («Ты меня любишь»), а также Игоря Крутого («Хрустальный бокал») Помимо театра и кино, Алферова известна по съемкам в клипах музыкантов Александра Серова («Ты меня любишь»), а также Игоря Крутого («Хрустальный бокал»)
Карьерный пик Алферовой пришелся на советское кино, однако снялась она и в некоторых проектах именно российского производства. В их числе &mdash; &laquo;Герой нашего времени&raquo;, несколько частей &laquo;Елок&raquo; Тимура Бекмамбетова, сериал &laquo;Последний из Магикян&raquo;, а также &laquo;Распутин&raquo; с Жераром Депардье. На фото: Ирина Алферова во время съемок художественного фильма &laquo;Капкан&raquo;, 2006 год Карьерный пик Алферовой пришелся на советское кино, однако снялась она и в некоторых проектах именно российского производства. В их числе &mdash; &laquo;Герой нашего времени&raquo;, несколько частей &laquo;Елок&raquo; Тимура Бекмамбетова, сериал &laquo;Последний из Магикян&raquo;, а также &laquo;Распутин&raquo; с Жераром Депардье. На фото: Ирина Алферова во время съемок художественного фильма &laquo;Капкан&raquo;, 2006 год
Ирина Алферова и Александр Абдулов, ставший ее вторым мужем, прожили вместе 17 лет. Пару в СССР считали едва ли не эталонной, но Ирина впоследствии признавалась, что в отношениях с Александром она &laquo;все время плакала&raquo;. «Он очень много натворил в этой жизни, но я его понимаю. Просто мне нужно было в жизни другое. Так как я актриса, я хотела больше внимания. От Абдулова мне совсем ничего не доставалось&raquo;, &mdash; цитирует ее Starhit. На фото: Ирина Алферова и Александр Абдулов с дочерью Ксенией, 1982 год Ирина Алферова и Александр Абдулов, ставший ее вторым мужем, прожили вместе 17 лет. Пару в СССР считали едва ли не эталонной, но Ирина впоследствии признавалась, что в отношениях с Александром она &laquo;все время плакала&raquo;. «Он очень много натворил в этой жизни, но я его понимаю. Просто мне нужно было в жизни другое. Так как я актриса, я хотела больше внимания. От Абдулова мне совсем ничего не доставалось&raquo;, &mdash; цитирует ее Starhit. На фото: Ирина Алферова и Александр Абдулов с дочерью Ксенией, 1982 год
С 1995-го Ирина Алферова состоит в браке с актером Сергеем Мартыновым. Они познакомились на съемках фильма «Звезда шерифа». На фото: супруги на ХХIII Московском международном кинофестивале, 2001 год С 1995-го Ирина Алферова состоит в браке с актером Сергеем Мартыновым. Они познакомились на съемках фильма «Звезда шерифа». На фото: супруги на ХХIII Московском международном кинофестивале, 2001 год
В советские годы Алферова не была удостоена государственных наград, но уже после распада СССР ее талант был отмечен по достоинству: в 1992-м она стала заслуженной артисткой страны, а спустя еще 15 лет &mdash; народной. После ухода из &laquo;Ленкома&raquo; в 1993-м Алферова устроилась в «Школу современной пьесы», где играет до сих пор. На фото: сцена из спектакля «Пришел мужчина к женщине», 2008 год В советские годы Алферова не была удостоена государственных наград, но уже после распада СССР ее талант был отмечен по достоинству: в 1992-м она стала заслуженной артисткой страны, а спустя еще 15 лет &mdash; народной. После ухода из &laquo;Ленкома&raquo; в 1993-м Алферова устроилась в «Школу современной пьесы», где играет до сих пор. На фото: сцена из спектакля «Пришел мужчина к женщине», 2008 год
Дочь Алферовой от первого брака с дипломатом Бойко Гюровым Ксения пошла по стопам матери и нашла себя в актерской профессии. В 2007-м Ирина стала бабушкой: дочь, вышедшая замуж за артиста кино Егора Бероева, подарила ей внучку Евдокию. На фото: Ирина и Ксения Алферовы, 2012 год Дочь Алферовой от первого брака с дипломатом Бойко Гюровым Ксения пошла по стопам матери и нашла себя в актерской профессии. В 2007-м Ирина стала бабушкой: дочь, вышедшая замуж за артиста кино Егора Бероева, подарила ей внучку Евдокию. На фото: Ирина и Ксения Алферовы, 2012 год

Констанция, Абдулов и встреча с Де Ниро: как сложилась судьба Ирины Алферовой

13 марта исполняется 70 лет актрисе театра и кино, народной артистке России Ирине Алферовой. Она прославилась еще в 1970-е, когда исполнила одну из главных ролей в многосерийном телевизионном фильме Василия Ордынского «Хождение по мукам». В экранизации одноименного произведения Алексея Толстого партнерами Алферовой были Юрий Соломин, Михаил Ножкин, Михаил Козаков и другие звезды отечественного кино. Артистка попала в этот проект, когда еще была студенткой ГИТИСа.

Следующей звездной ролью актрисы стала Констанция Бонасье в фильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера». Несмотря на то что режиссер настаивал на кандидатуре Евгении Симоновой, Госкино обязало его взять именно Алферову. Впоследствии Хилькевич пригласил озвучить персонажа Анастасию Вертинскую, посчитав алферовский голос слишком грубым. Но смерть Констанции не оставила зрителей равнодушными — именно такой героиня романа Александра Дюма осталась в памяти советских зрителей.

Ирина Алферова стала одной из самых популярных актрис 80-х годов, появившись в фильмах «С любимыми не расставайтесь», «ТАСС уполномочен заявить…», «Василий Буслаев». До 1993 года она играла в театре «Ленком», а с 1993-го и по сегодняшний день служит в «Школе современной пьесы».

Жизнь и карьеры Ирины Алферовой — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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