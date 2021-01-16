Кабачок Советского Союза

55 лет назад в эфир Центрального телевидения СССР вышла передача «Кабачок «13 стульев». Знакомые и уже знаменитые актеры обращались с добавлением к имени или должности уважительных «пан» и «пани», разыгрывали сценки и просто общались — так, чтобы это было интересно зрителям. Стилизация под польские реалии, разумеется, не выдерживала проверки на реальность (хотя в основе лежали юморески польского писателя Анатоля Потемковского), но это было не главное. «Кабачок» был телевизионным театром миниатюр, сборником шуток со всего мира (в основном из стран соцлагеря), исполненных талантливыми актерами Театра сатиры. Пани Моника (Ольга Аросева), пан Вотруба (Виктор Байков), пан Директор (Спартак Мишулин), пани Ирена (Татьяна Пельтцер) и многие другие в обрамлении конферанса пана Ведущего (сначала Александр Белявский, а потом до самого финала — Михаил Державин) — все они были родственниками, знакомыми или заклятыми друзьями. Передача шла 14 лет и была закрыта только после начала деятельности польской «Солидарности» — в ноябре 1980-го.