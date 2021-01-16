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Роман Ткачук в роли Владека, Зоя Зелинская в роли Терезы в 113-м выпуске телевизионного театра миниатюр &laquo;Кабачок &mdash; 13 стульев&raquo;. В центре &mdash; постоянный ведущий передачи Михаил Державин, 1977 год Роман Ткачук в роли Владека, Зоя Зелинская в роли Терезы в 113-м выпуске телевизионного театра миниатюр &laquo;Кабачок &mdash; 13 стульев&raquo;. В центре &mdash; постоянный ведущий передачи Михаил Державин, 1977 год
Первый выпуск «Кабачка» вышел 16 января 1966 года. На фото &mdash; актриса Валентина Шарыкина в роли официантки пани Зоси Первый выпуск «Кабачка» вышел 16 января 1966 года. На фото &mdash; актриса Валентина Шарыкина в роли официантки пани Зоси
Михаил Державин в роли пана Ведущего «Кабачка «13 стульев», 1974 год Михаил Державин в роли пана Ведущего «Кабачка «13 стульев», 1974 год
Роль пани Моники досталась актрисе Ольге Аросевой &mdash; этот персонаж был одним из главных действующих лиц в репризах «Кабачка» Роль пани Моники досталась актрисе Ольге Аросевой &mdash; этот персонаж был одним из главных действующих лиц в репризах «Кабачка»
Первый выпуск «Кабачка» вышел 16 января 1966 года. Наталья Селезнева играла роль пани Катарины Первый выпуск «Кабачка» вышел 16 января 1966 года. Наталья Селезнева играла роль пани Катарины
Запись передачи &laquo;Кабачок &laquo;13 стульев&raquo; в Московском телецентре, 1974 год Запись передачи &laquo;Кабачок &laquo;13 стульев&raquo; в Московском телецентре, 1974 год
Спартак Мишулин (в центре) играл пана Директора во всех выпусках «Кабачка». Съемки 113-го выпуска телевизионного театра миниатюр &laquo;Кабачок &laquo;13 стульев&raquo;, 1977 год Спартак Мишулин (в центре) играл пана Директора во всех выпусках «Кабачка». Съемки 113-го выпуска телевизионного театра миниатюр &laquo;Кабачок &laquo;13 стульев&raquo;, 1977 год
Актеры Ольга Аросева и Борис Рунге во время съемок телепередачи &laquo;Кабачок &laquo;13 стульев&raquo; Актеры Ольга Аросева и Борис Рунге во время съемок телепередачи &laquo;Кабачок &laquo;13 стульев&raquo;
В роли пани Ирены &mdash; Татьяна Пельтцер В роли пани Ирены &mdash; Татьяна Пельтцер
Актеры Валентина Шарыкина и Спартак Мишулин в гримерной перед началом передачи &laquo;Кабачок &laquo;13 стульев&raquo;, 1974 год Актеры Валентина Шарыкина и Спартак Мишулин в гримерной перед началом передачи &laquo;Кабачок &laquo;13 стульев&raquo;, 1974 год
Всего вышло 133 выпуска передачи, из которых сохранилось только одиннадцать. На фото: пани Зося &mdash; Алевтина Шмакова, пани Катарина &mdash; Наталья Селезнева, пани Беата &mdash; Валентина Шарыкина, съемка 1978 года Всего вышло 133 выпуска передачи, из которых сохранилось только одиннадцать. На фото: пани Зося &mdash; Алевтина Шмакова, пани Катарина &mdash; Наталья Селезнева, пани Беата &mdash; Валентина Шарыкина, съемка 1978 года

Кабачок Советского Союза

55 лет назад в эфир Центрального телевидения СССР вышла передача «Кабачок «13 стульев». Знакомые и уже знаменитые актеры обращались с добавлением к имени или должности уважительных «пан» и «пани», разыгрывали сценки и просто общались — так, чтобы это было интересно зрителям. Стилизация под польские реалии, разумеется, не выдерживала проверки на реальность (хотя в основе лежали юморески польского писателя Анатоля Потемковского), но это было не главное. «Кабачок» был телевизионным театром миниатюр, сборником шуток со всего мира (в основном из стран соцлагеря), исполненных талантливыми актерами Театра сатиры. Пани Моника (Ольга Аросева), пан Вотруба (Виктор Байков), пан Директор (Спартак Мишулин), пани Ирена (Татьяна Пельтцер) и многие другие в обрамлении конферанса пана Ведущего (сначала Александр Белявский, а потом до самого финала — Михаил Державин) — все они были родственниками, знакомыми или заклятыми друзьями. Передача шла 14 лет и была закрыта только после начала деятельности польской «Солидарности» — в ноябре 1980-го.
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