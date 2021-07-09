От «Форреста Гампа» до «Чуда на Гудзоне»: лучшие роли Тома Хэнкса

Том Хэнкс родился в американской Калифорнии в 1956 году. Его отец был британцем, мать — португалкой. Незаурядный актерский потенциал в себя Хэнкс открыл еще в молодости. Когда ему поступило предложение войти в состав небольшой актерской группы, он тут же бросил учебу в Калифорнийском университете и не прогадал: юноше в кратчайшие сроки удалось заявить о себе как о талантливом театральном актере, на этом фоне его вскоре пригласили сниматься в кино. Дебют Хэнкса на большом экране состоялся в 1980 году, когда вышел хоррор «Он знает, что вы одни».



Несмотря на в целом провальные рейтинги ленты для самого актера это стало полноценным началом выдающейся голливудской карьеры, которая включила в себя сразу несколько главных ролей в фильмах на все времена, два «Оскара», а также всеобщее признание.



9 июля Тому Хэнксу исполняется 65 лет, и по этому случаю «Газета.Ru» вспоминает о его главных актерских работах.