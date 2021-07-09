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ФОТОРЕПОРТАЖ

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<b>&laquo;Большой&raquo; (1988)</b> <br><br> На момент выхода фантастической комедии &laquo;Большой&raquo; Том Хэнкс уже обладал статусом восходящей звезды Голливуда, но окончательно закрепился в этом амплуа именно благодаря главной роли в ленте Пенни Маршалл. Актер сыграл подростка Джошуа Баскина, который вселяется в тело 30-летнего мужчины. &laquo;Большой&raquo; до сих пор включается в разнообразные списки лучших комедий. Сам Хэнкс благодаря этой роли впервые получил &laquo;Золотой Глобус&raquo; и номинацию на &laquo;Оскар&raquo;. <b>&laquo;Большой&raquo; (1988)</b> <br><br> На момент выхода фантастической комедии &laquo;Большой&raquo; Том Хэнкс уже обладал статусом восходящей звезды Голливуда, но окончательно закрепился в этом амплуа именно благодаря главной роли в ленте Пенни Маршалл. Актер сыграл подростка Джошуа Баскина, который вселяется в тело 30-летнего мужчины. &laquo;Большой&raquo; до сих пор включается в разнообразные списки лучших комедий. Сам Хэнкс благодаря этой роли впервые получил &laquo;Золотой Глобус&raquo; и номинацию на &laquo;Оскар&raquo;.
<b>&laquo;Их собственная лига&raquo; (1992)</b> <br><br> В спортивной комедии &laquo;Их собственная лига&raquo;, снятой все той же Маршалл, Хэнкс исполнил роль Джимми Дугана &mdash; бывшей звезды бейсбола, которого приглашают тренером в женскую лигу. Партнером Хэнкса по съемочной площадке в проекте была Мадонна. <b>&laquo;Их собственная лига&raquo; (1992)</b> <br><br> В спортивной комедии &laquo;Их собственная лига&raquo;, снятой все той же Маршалл, Хэнкс исполнил роль Джимми Дугана &mdash; бывшей звезды бейсбола, которого приглашают тренером в женскую лигу. Партнером Хэнкса по съемочной площадке в проекте была Мадонна.
<b>&laquo;Филадельфия&raquo; (1993)</b> <br><br> Пожалуй, первая действительно топовая роль Хэнкса, принесшая ему дебютный &laquo;Оскар&raquo;. В основу сюжета драмы легла реальная история адвоката Джеффри Бауэрса, который в 1987 году подал в суд на юридическую фирму за незаконное увольнение &mdash; резонным поводом для некрасивого расставания с сотрудником компания сочла его заражение ВИЧ-инфекцией. Лента внесла ощутимый вклад в улучшение восприятия обществом ВИЧ-инфицированных и людей нетрадиционной сексуальной ориентации (по сюжету персонаж Хэнкса был геем). <b>&laquo;Филадельфия&raquo; (1993)</b> <br><br> Пожалуй, первая действительно топовая роль Хэнкса, принесшая ему дебютный &laquo;Оскар&raquo;. В основу сюжета драмы легла реальная история адвоката Джеффри Бауэрса, который в 1987 году подал в суд на юридическую фирму за незаконное увольнение &mdash; резонным поводом для некрасивого расставания с сотрудником компания сочла его заражение ВИЧ-инфекцией. Лента внесла ощутимый вклад в улучшение восприятия обществом ВИЧ-инфицированных и людей нетрадиционной сексуальной ориентации (по сюжету персонаж Хэнкса был геем).
<b>&laquo;Неспящие в Сиэттле&raquo; (1993)</b> <br><br> В том же 1993 году на экраны вышел и другой культовый фильм с Хэнксом &mdash; эталонная мелодрама &laquo;Неспящие в Сиэтле&raquo;, соглавную роль в которой исполнила Мэг Райан. Красивая история любви не принесла актеру очередной &laquo;Золотой Глобус&raquo; &mdash; на сей раз он ограничился лишь номинацией. Правда, грустить особо не стал: приз в итоге забрал некий Том Хэнкс, сыгравший в &laquo;Филадельфии&raquo;. <b>&laquo;Неспящие в Сиэттле&raquo; (1993)</b> <br><br> В том же 1993 году на экраны вышел и другой культовый фильм с Хэнксом &mdash; эталонная мелодрама &laquo;Неспящие в Сиэтле&raquo;, соглавную роль в которой исполнила Мэг Райан. Красивая история любви не принесла актеру очередной &laquo;Золотой Глобус&raquo; &mdash; на сей раз он ограничился лишь номинацией. Правда, грустить особо не стал: приз в итоге забрал некий Том Хэнкс, сыгравший в &laquo;Филадельфии&raquo;.
<b>&laquo;Форрест Гамп&raquo; (1994)</b> <br><br> Один из столпов великой карьеры Хэнкса, драма, без которой не может существовать ни один рейтинг лучших фильмов всех времен и народов. Роль слабоумного (но абсолютно удивительного) Форреста Гампа с самой чистой душой на свете сделала актера главной звездой Голливуда середины 90-х. Что уж говорить, если Хэнкс тогда во второй год подряд взял &laquo;Оскара&raquo; &mdash; уникальное достижение. Кстати, после &laquo;Гампа&raquo; Американской киноакадемией он больше не награждался &mdash; хотя еще трижды номинировался. <b>&laquo;Форрест Гамп&raquo; (1994)</b> <br><br> Один из столпов великой карьеры Хэнкса, драма, без которой не может существовать ни один рейтинг лучших фильмов всех времен и народов. Роль слабоумного (но абсолютно удивительного) Форреста Гампа с самой чистой душой на свете сделала актера главной звездой Голливуда середины 90-х. Что уж говорить, если Хэнкс тогда во второй год подряд взял &laquo;Оскара&raquo; &mdash; уникальное достижение. Кстати, после &laquo;Гампа&raquo; Американской киноакадемией он больше не награждался &mdash; хотя еще трижды номинировался.
<b>&laquo;Аполлон 13&raquo; (1995)</b> <br><br> В космической драме Рона Ховарда о неудачной лунной миссии корабля «Аполлон-13» Хэнкс сыграл американского астронавта Джеймса Ловелла, книга которого легла в основу фильма. Слоганом ленты, естественно, стала сверхпопулярная фраза «Хьюстон, у нас проблема» &mdash; ее в 1970 году произнес именно Ловелл. <b>&laquo;Аполлон 13&raquo; (1995)</b> <br><br> В космической драме Рона Ховарда о неудачной лунной миссии корабля «Аполлон-13» Хэнкс сыграл американского астронавта Джеймса Ловелла, книга которого легла в основу фильма. Слоганом ленты, естественно, стала сверхпопулярная фраза «Хьюстон, у нас проблема» &mdash; ее в 1970 году произнес именно Ловелл.
<b>&laquo;История игрушек&raquo; (1995)</b> <br><br> Помимо съемок в кино, Хэнкс несколько раз занимался озвучиванием мультфильмов. Да каких! Его голосом, в частности, говорят Шериф Вуди из &laquo;Истории игрушек&raquo;, а также сразу несколько персонажей &laquo;Полярного экспресса&raquo;. <b>&laquo;История игрушек&raquo; (1995)</b> <br><br> Помимо съемок в кино, Хэнкс несколько раз занимался озвучиванием мультфильмов. Да каких! Его голосом, в частности, говорят Шериф Вуди из &laquo;Истории игрушек&raquo;, а также сразу несколько персонажей &laquo;Полярного экспресса&raquo;.
<b>&laquo;Спасти рядового Райана&raquo; (1998)</b> <br><br> Эпическая военная драма Стивена Спилберга является одним из самых популярных и значимых для американского кинематографа фильмов о войне. Сюжет картины обращается к событиям Нормандской операции Второй мировой войны. Пройти мимо &laquo;Спасти рядового Райана&raquo; невозможно хотя бы из-за актерского состава: кроме Хэнкса, в проекте снялись, например, Вин Дизель и Мэтт Дэймон. <b>&laquo;Спасти рядового Райана&raquo; (1998)</b> <br><br> Эпическая военная драма Стивена Спилберга является одним из самых популярных и значимых для американского кинематографа фильмов о войне. Сюжет картины обращается к событиям Нормандской операции Второй мировой войны. Пройти мимо &laquo;Спасти рядового Райана&raquo; невозможно хотя бы из-за актерского состава: кроме Хэнкса, в проекте снялись, например, Вин Дизель и Мэтт Дэймон.
<b>&laquo;Зеленая миля&raquo; (1999)</b> <br><br> Еще один завсегдатай всевозможных кинотопов, странным образом не взявший главный приз на &laquo;Оскаре&raquo; &mdash; тот достался &laquo;Красоте по-американски&raquo; с Кевином Спейси. В экранизации одноименного романа Стивена Кинга Хэнкс сыграл тюремного надзирателя Пола Эджкомба. Впрочем, даже несмотря на его очередную выдающуюся актерскую работу, по-настоящему влюбил в себя зрителей другой персонаж ленты &mdash; приговоренный к смерти темнокожий Джон Коффи, роль которого блистательно исполнил Майкл Кларк Дункан. <b>&laquo;Зеленая миля&raquo; (1999)</b> <br><br> Еще один завсегдатай всевозможных кинотопов, странным образом не взявший главный приз на &laquo;Оскаре&raquo; &mdash; тот достался &laquo;Красоте по-американски&raquo; с Кевином Спейси. В экранизации одноименного романа Стивена Кинга Хэнкс сыграл тюремного надзирателя Пола Эджкомба. Впрочем, даже несмотря на его очередную выдающуюся актерскую работу, по-настоящему влюбил в себя зрителей другой персонаж ленты &mdash; приговоренный к смерти темнокожий Джон Коффи, роль которого блистательно исполнил Майкл Кларк Дункан.
<b>&laquo;Изгой&raquo; (2000)</b> <br><br> &laquo;Изгой&raquo; принес Хэнксу на данный момент его последний &laquo;Золотой Глобус&raquo; (если не считать награду Голливудской ассоциации иностранной прессы за выдающиеся заслуги в кинематографе, которой актер был удостоен в 2020 году). Приключенческая драма Роберта Земекиса рассказывает о выживании на необитаемом острове инспектора службы доставки, попавшего в авиакатастрофу. <b>&laquo;Изгой&raquo; (2000)</b> <br><br> &laquo;Изгой&raquo; принес Хэнксу на данный момент его последний &laquo;Золотой Глобус&raquo; (если не считать награду Голливудской ассоциации иностранной прессы за выдающиеся заслуги в кинематографе, которой актер был удостоен в 2020 году). Приключенческая драма Роберта Земекиса рассказывает о выживании на необитаемом острове инспектора службы доставки, попавшего в авиакатастрофу.
<b>&laquo;Поймай меня, если сможешь&raquo; (2002)</b> <br><br> Одна из нескольких работ тандема Хэнкс-Спилберг &mdash; на этот раз при участии Леонардо Ди Каприо. Редкий случай, когда Хэнксу досталась не главная, но второстепенная роль &mdash; впрочем, и ее он исполнил прекрасно. Фильм основан на книге Фрэнка Абигнейла, некогда умелого мошенника, а ныне &mdash; признанного эксперта в области документарной безопасности. Самого Абигнейла у Спилберга сыграл Ди Каприо, а Хэнкс перевоплотился в агента ФБР, пытающегося его поймать. <b>&laquo;Поймай меня, если сможешь&raquo; (2002)</b> <br><br> Одна из нескольких работ тандема Хэнкс-Спилберг &mdash; на этот раз при участии Леонардо Ди Каприо. Редкий случай, когда Хэнксу досталась не главная, но второстепенная роль &mdash; впрочем, и ее он исполнил прекрасно. Фильм основан на книге Фрэнка Абигнейла, некогда умелого мошенника, а ныне &mdash; признанного эксперта в области документарной безопасности. Самого Абигнейла у Спилберга сыграл Ди Каприо, а Хэнкс перевоплотился в агента ФБР, пытающегося его поймать.
<b>&laquo;Код Да Винчи&raquo; (2006)</b> <br><br> В детективном триллере Рона Ховарда по одноименному бестселлеру Дэна Брауна Хэнкс сыграл профессора в области символики Роберта Лэнгдона, которому необходимо разгадать сложнейшую тайну, чтобы спасти себя и своих близких. Сборы фильма более чем в шесть раз превысили его бюджет, так что уже через три года триллер получил сиквел, а затем и триквел. <b>&laquo;Код Да Винчи&raquo; (2006)</b> <br><br> В детективном триллере Рона Ховарда по одноименному бестселлеру Дэна Брауна Хэнкс сыграл профессора в области символики Роберта Лэнгдона, которому необходимо разгадать сложнейшую тайну, чтобы спасти себя и своих близких. Сборы фильма более чем в шесть раз превысили его бюджет, так что уже через три года триллер получил сиквел, а затем и триквел.
<b>&laquo;Чудо на Гудзоне&raquo; (2016)</b> <br><br> Биографическая драма великого Клинта Иствуда о произошедшей в 2009 году аварийной посадке Airbus A320-214 на Гудзон и ее последствиях. Главную роль &mdash; командира экипажа Чесли Салленбергера, сумевшего спасти абсолютно всех пассажиров, несмотря на всю критичность ситуации &mdash; исполнил, естественно, Хэнкс. <b>&laquo;Чудо на Гудзоне&raquo; (2016)</b> <br><br> Биографическая драма великого Клинта Иствуда о произошедшей в 2009 году аварийной посадке Airbus A320-214 на Гудзон и ее последствиях. Главную роль &mdash; командира экипажа Чесли Салленбергера, сумевшего спасти абсолютно всех пассажиров, несмотря на всю критичность ситуации &mdash; исполнил, естественно, Хэнкс.
<b>На съемках фильма &laquo;Прекрасный день по соседству&raquo; (2019)</b> <br><br> На данный момент последний фильм, за который Хэнкс номинировался на главные кинопремии мира. В ленте Мариэль Хеллер актер сыграл телеведущего Фреда Роджерса, статью о котором поручают написал журналисту в исполнении Мэттью Риза &mdash; и это полностью меняет жизненные взгляды последнего. <b>На съемках фильма &laquo;Прекрасный день по соседству&raquo; (2019)</b> <br><br> На данный момент последний фильм, за который Хэнкс номинировался на главные кинопремии мира. В ленте Мариэль Хеллер актер сыграл телеведущего Фреда Роджерса, статью о котором поручают написал журналисту в исполнении Мэттью Риза &mdash; и это полностью меняет жизненные взгляды последнего.

От «Форреста Гампа» до «Чуда на Гудзоне»: лучшие роли Тома Хэнкса

Том Хэнкс родился в американской Калифорнии в 1956 году. Его отец был британцем, мать — португалкой. Незаурядный актерский потенциал в себя Хэнкс открыл еще в молодости. Когда ему поступило предложение войти в состав небольшой актерской группы, он тут же бросил учебу в Калифорнийском университете и не прогадал: юноше в кратчайшие сроки удалось заявить о себе как о талантливом театральном актере, на этом фоне его вскоре пригласили сниматься в кино. Дебют Хэнкса на большом экране состоялся в 1980 году, когда вышел хоррор «Он знает, что вы одни».

Несмотря на в целом провальные рейтинги ленты для самого актера это стало полноценным началом выдающейся голливудской карьеры, которая включила в себя сразу несколько главных ролей в фильмах на все времена, два «Оскара», а также всеобщее признание.

9 июля Тому Хэнксу исполняется 65 лет, и по этому случаю «Газета.Ru» вспоминает о его главных актерских работах.
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