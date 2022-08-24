Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава МВД Британии призвала «сажать за решетку» и жестче... 16:53
Хиллари Клинтон вспомнила об измене своего мужа в трейлере нового... 16:52
«Схватил меня сзади и изнасиловал»: первая из семи... 16:47
В «Химках» заявили, что Юран сможет бороться... 16:45
На фильм о советской военной летчице-героине собрали... 16:40
Экс-футболист Мостовой заявил, что «Спартак» нуждается... 16:40
Москвича обвинили в регулярном насилии над 13-летней... 16:39
Полковник Макгрегор: помощь США Украине не помешает остановить... 16:37
Власти выделят 1,5 млрд рублей на закупку контейнеров... 16:36
ЦБ: инфляционные ожидания россиян выросли до 12% 16:36
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

В Бурятии завершился уникальный Baikal Dance Festival, состоявшийся при поддержке En+ Group Олега Дерипаски

В Бурятии завершился Baikal Dance Festival, в рамках которого с 10 по 21 августа прошел open air, были организованы мастер-классы и фотовыставка. На фестивале выступили выпускники Бурятского республиканского хореографического колледжа им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева, работающие в ведущих театрах страны. В этом году фестиваль был посвящен теме экологии. Партнером фестиваля стал российский энергометаллургический холдинг En+ Group , известный своей «зеленой» повесткой (в его состав входит дочерняя компания «РУСАЛ», энергетические и тепловые активы).

«Хочу поблагодарить компанию «En+ Group» за эту сцену, за волшебство, которое увидели зрители. Теперь мы будем планировать этот фестиваль на следующее лето», — сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Также министр культуры поделилась своими впечатлениями от фестиваля. «Музыка великих классиков гармонировала с красотой и естественностью Байкала. Сцена будто сливалась с поверхностью озера, что иногда казалось — артисты танцуют на воде», — рассказала она. С помощью искусства артисты хотели обратить внимание мировой общественности на проблему пластика на Байкале.

Подробнее о том, как это было – в фотогалерее «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 182-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 182-й день
«Вез дочь в детский сад»: в Запорожье взорвали автомобиль главы администрации Михайловки
Во взорванной машине главы администрации Михайловки Ивана Сушко находилась его приемная дочь
«Он плакал после смерти котенка»: в Подмосковье мужчина зарезал настоятеля храма Николая Чудотворца
В Домодедове мужчина поджег кабинет и зарезал священнослужителя в церкви
Росгвардия задержала двух работников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с ВСУ
IKEA планирует вернуться в Россию «в течение года-двух»
Европейские посольства в Киеве перевели сотрудников поближе к бомбоубежищам
Байден объявил о выделении «крупнейшего пакета военной помощи» Украине
Новости
В «Химках» заявили, что Юран сможет бороться за чемпионство с одним из топ-клубов РПЛ
На фильм о советской военной летчице-героине собрали миллионы краудфандингом
Экс-футболист Мостовой заявил, что «Спартак» нуждается в еще одном форварде
Москвича обвинили в регулярном насилии над 13-летней падчерицей
Полковник Макгрегор: помощь США Украине не помешает остановить российскую армию
Власти выделят 1,5 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора
В Центробанке заявили, что инфляционные ожидания россиян выросли до 12%
Все новости
Рак, убийства, утопление и наркотики: как погибали звезды «Дома-2»
СМИ: труп звезды «Дома-2» обнаружили в Санкт-Петербурге
«Задержали за одну фразу, я везде ее говорил»: против Ройзмана завели дело о дискредитации армии
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по статье о дискредитации ВС России
В Латвии снесли памятник Освободителям Риги
Власти Латвии 23 августа начали сносить памятник Освободителям Риги. В тот же день...
«Простых историй там нет». Юлия Барановская — о женщинах Донбасса и работе под обстрелами
Телеведущая Юлия Барановская рассказала о социальном проекте «Женщины Донбасса»
«Крым должен вернуться Украине»: Турция назвала условие для соглашений между Москвой и Киевом
Представитель президента Турции Калын назвал возврат Крыма условием для соглашения с Россией
«Если вы чувствуете яркий вкус, то, возможно, они ядовитые»: польза и опасность грибов
Нутрициолог Гильман: если положить грибы на подоконник, они обогатятся витамином D
Кадры с места задержания Евгения Ройзмана
Как правильно проводить промывание носа ребенку и выбирать раствор
Лор Симонов: солевой раствор увлажняет и очищает слизистую носа
«Она нас не интересует»: Зеленский — об убийстве Дарьи Дугиной
Зеленский заявил, что убийство Дугиной — «точно не ответственность Украины»
В России запустили аналог «Википедии» «без фейковых нелепиц об Украине». Он уже не работает
Создатели «Руниверсалиса» объяснили «аномальной нагрузкой» проблемы с сайтом своей энциклопедии
«Военный флот США убьет не Китай, а ржавчина»
Адмирал Владимир Комоедов рассказал о главной угрозе для ВМС США
Технологии молодости: как выбрать смартфон для школьников и студентов
Компания Tecno представила новые смартфоны для молодежи
Какие автомобили везут из Китая частники
Посредники наладили «серые» поставки китайских машин в РФ

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+