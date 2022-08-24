В Бурятии завершился уникальный Baikal Dance Festival, состоявшийся при поддержке En+ Group Олега Дерипаски

В Бурятии завершился Baikal Dance Festival, в рамках которого с 10 по 21 августа прошел open air, были организованы мастер-классы и фотовыставка. На фестивале выступили выпускники Бурятского республиканского хореографического колледжа им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева, работающие в ведущих театрах страны. В этом году фестиваль был посвящен теме экологии. Партнером фестиваля стал российский энергометаллургический холдинг En+ Group , известный своей «зеленой» повесткой (в его состав входит дочерняя компания «РУСАЛ», энергетические и тепловые активы).

«Хочу поблагодарить компанию «En+ Group» за эту сцену, за волшебство, которое увидели зрители. Теперь мы будем планировать этот фестиваль на следующее лето», — сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Также министр культуры поделилась своими впечатлениями от фестиваля. «Музыка великих классиков гармонировала с красотой и естественностью Байкала. Сцена будто сливалась с поверхностью озера, что иногда казалось — артисты танцуют на воде», — рассказала она. С помощью искусства артисты хотели обратить внимание мировой общественности на проблему пластика на Байкале.

Подробнее о том, как это было – в фотогалерее «Газеты.Ru».