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Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Ким Кэтролл и Синтия Никсон на премьере фильма &laquo;Секс в большом городе 2&raquo;, 2010 год Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Ким Кэтролл и Синтия Никсон на премьере фильма &laquo;Секс в большом городе 2&raquo;, 2010 год
Кадр из фильма «Ценности семейки Аддамс» (1993) Кадр из фильма «Ценности семейки Аддамс» (1993)
Кадр из фильма «Младенец на прогулке, или Ползком от гангстеров» (1994) Кадр из фильма «Младенец на прогулке, или Ползком от гангстеров» (1994)
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэтролл Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэтролл
Кадр из фильма «Маленький Манхэттен» (2005) Кадр из фильма «Маленький Манхэттен» (2005)
Синтия Никсон во время выступления в театре, 2002 год Синтия Никсон во время выступления в театре, 2002 год
Синтии Никсон с 2004 года состоит в отношениях с активисткой образовательного движения Кристин Маринони Синтии Никсон с 2004 года состоит в отношениях с активисткой образовательного движения Кристин Маринони
Синтии Никсон и кандидат в президенты США Берни Сандерс во время предвыборной кампании, 2020 год Синтии Никсон и кандидат в президенты США Берни Сандерс во время предвыборной кампании, 2020 год
Синтия Никсон во время выступления на митинге в Нью-Йорке, 2018 год Синтия Никсон во время выступления на митинге в Нью-Йорке, 2018 год
Главные героини сериала &laquo;Секс в большом городе&raquo; Главные героини сериала &laquo;Секс в большом городе&raquo;

«Секс в большом городе» и не только: Синтии Никсон — 55

Звезда сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон родилась 9 апреля 1966 года в Нью-Йорке в семье актрисы и радиожурналиста. Впервые Никсон вышла на сцену в 12 лет в спектакле, где играла ее мать. В 1980 году она дебютировала как актриса полнометражного кино в фильме «Маленькие прелестницы», в том же году сыграла главную роль в бродвейской постановке «Филадельфийской истории». В 1984 году она снялась в фильме Милоша Формана «Амадей», а в 1988 году появилась в проекте телеканала HBO и режиссера Роберта Олтмена «Таннер-88». Международную славу Никсон принес в 1998 году сериал HBO «Секс в большом городе». За роль Миранды Хоббс она была удостоена премии «Эмми» после выхода последнего сезона проекта.

В 2004 году она снялась в продолжении сериала «Таннер-88» — «Таннер против Таннера». На следующий год Никсон была вновь номинирована на «Эмми», а также на премию «Золотой глобус» за роль Элеоноры Рузвельт в телефильме «Теплые источники». В 2006 году актриса получила театральную премию «Тони» за главную роль в спектакле «Кроличья нора». После двух полнометражных продолжений «Секса в большом городе» Никсон вернулась на телевидение в сериалах «Эта страшная буква «Р» и «Мир без конца». С 2020 года она играет одну из постоянных ролей в сериале «Рэтчед» по мотивам романа «Над кукушкиным гнездом».

В 2008 году Никсон сообщила, что у нее был диагностирован рак молочной железы. Актриса стала активно заниматься помощью женщинам, столкнувшимся с этой болезнью и сняла несколько документальных программ о раке для телеканала NBC.
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