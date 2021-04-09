«Секс в большом городе» и не только: Синтии Никсон — 55

Звезда сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон родилась 9 апреля 1966 года в Нью-Йорке в семье актрисы и радиожурналиста. Впервые Никсон вышла на сцену в 12 лет в спектакле, где играла ее мать. В 1980 году она дебютировала как актриса полнометражного кино в фильме «Маленькие прелестницы», в том же году сыграла главную роль в бродвейской постановке «Филадельфийской истории». В 1984 году она снялась в фильме Милоша Формана «Амадей», а в 1988 году появилась в проекте телеканала HBO и режиссера Роберта Олтмена «Таннер-88». Международную славу Никсон принес в 1998 году сериал HBO «Секс в большом городе». За роль Миранды Хоббс она была удостоена премии «Эмми» после выхода последнего сезона проекта.



В 2004 году она снялась в продолжении сериала «Таннер-88» — «Таннер против Таннера». На следующий год Никсон была вновь номинирована на «Эмми», а также на премию «Золотой глобус» за роль Элеоноры Рузвельт в телефильме «Теплые источники». В 2006 году актриса получила театральную премию «Тони» за главную роль в спектакле «Кроличья нора». После двух полнометражных продолжений «Секса в большом городе» Никсон вернулась на телевидение в сериалах «Эта страшная буква «Р» и «Мир без конца». С 2020 года она играет одну из постоянных ролей в сериале «Рэтчед» по мотивам романа «Над кукушкиным гнездом».



В 2008 году Никсон сообщила, что у нее был диагностирован рак молочной железы. Актриса стала активно заниматься помощью женщинам, столкнувшимся с этой болезнью и сняла несколько документальных программ о раке для телеканала NBC.