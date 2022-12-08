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«Папины дочки» возвращаются. Как сейчас выглядят звезды сериала

Сериал «Папины дочки» вернется в эфир СТС спустя 10 лет, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе телеканала. Ожидается, что уже в ближайшее время начнутся съемки, новые эпизоды будут показаны в 2023 году. Режиссером снова станет Александр Жигалкин, а производством будет заниматься онлайн-кинотеатр START.

Актриса Елизавета Арзамасова, сыгравшая Галину Сергеевну, опубликовала в соцсетях фото сценария. Из снимка следует, что в сериале вновь появится герой по имени Вениамин Васильев (Веник), роль которого исполнил Филипп Бледный. Кто еще останется в сериале из знакомых зрителям персонажей — телеканал не уточнил.

Как изменились главные действующие лица сериала — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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