«Жизнь прекрасна, пока вы ей позволяете»: Дайан Китон — 75

Американская актриса Дайан Китон отмечает 75-летний юбилей. Обладательница премии «Оскар» дебютировала в кинематографе в картине Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец», где сыграла подругу и впоследствии жену Майкла Корлеоне — Кей Адамс. Во всем мире Китон также известна как одна из любимых актрис Вуди Аллена, у которого она снялась в семи фильмах. Высшей точкой ее сотрудничества с Алленом стала лента «Энни Холл», за роль в которой она была награждена премией «Оскар». Ее последней на сегодняшний день работой в кино стала роль в романтической комедии «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы», премьера которой состоялась декабре прошлого года.