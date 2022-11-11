Деми Мур — 60

Сегодня 60 лет исполняется американской актрисе Деми Мур. В 1990-х годах она стала первой в Голливуде, кому выплатили за фильм более $10 млн.

Первые роли Мур сыграла в жизнерадостных молодежных комедиях и мелодрамах эпохи президента Рейгана. Однако уже через несколько лет актрисе предлагали роли в серьезных драмах: «Привидение», «Несколько хороших парней» и «Разоблачение». Были в ее карьере и не самые удачные картины, к примеру – номинированная на премию «Золотая малина» в шести категориях (в том числе – за худшую актрису) драма «Стриптиз» про шантаж похотливого конгрессмена молодой матерью с трудной судьбой.

Именно за «Стриптиз» Деми Мур получила рекордный гонорар — $12,5 млн. Для роли в фильме она сделала липосакцию, увеличила грудь, много занималась йогой и бегала, сидела на вегетарианской диете. Публика, впрочем, была неумолима: в одной из рецензий говорилось, что танцы Мур у шеста «напоминают утреннюю гимнастику домохозяйки, решившей немного поэкспериментировать со своим непослушным телом».

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