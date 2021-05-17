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Деннис Хоппер в молодости Деннис Хоппер в молодости
Кадр из фильма «Бунтарь без причины» (1955) Кадр из фильма «Бунтарь без причины» (1955)
Кадр из фильма «Беспечный ездок» (1969) Кадр из фильма «Беспечный ездок» (1969)
Кадр из фильма «Американский друг» (1977) Кадр из фильма «Американский друг» (1977)
Кадр из фильма «Апокалипсис сегодня» (1979) Кадр из фильма «Апокалипсис сегодня» (1979)
Кадр из фильма «Синий бархат» (1986) Кадр из фильма «Синий бархат» (1986)
Кадр из фильма «Скорость» (1994) Кадр из фильма «Скорость» (1994)
Кадр из фильма «Водный мир» (1995) Кадр из фильма «Водный мир» (1995)
Кадр из сериала «Столкновение» (2008-2009) Кадр из сериала «Столкновение» (2008-2009)
Деннис Хоппер со своей дочерью и внучкой во время церемонии вручения именной звезды на Аллее славы в Голливуде за два месяца до своей смерти, 26 марта 2010 года Деннис Хоппер со своей дочерью и внучкой во время церемонии вручения именной звезды на Аллее славы в Голливуде за два месяца до своей смерти, 26 марта 2010 года

Беспечный ездок: 85 лет назад родился Деннис Хоппер

Деннис Хоппер родился 17 мая 1936 года в американском Додж-Сити. Сниматься он начал еще подростком, а уже в 19 получил первые небольшие роли в «Гиганте» Джорджа Стивенса и культовом «Бунтаре без причины» Николаса Рэя. Впрочем, резкого взлета карьеры не последовало.

Главный Триумф Хоппера состоялся в 1969 году, когда в прокат вышел «Беспечный ездок». Проект возник у Хоппера и Питера Фонды почти спонтанно. Обоих к тому моменту держали за талантливых актеров, но аутсайдеров. Одно из важнейших роуд-муви в истории кино было снято всего за $400 тыс., многократно окупилось в прокате, получило две номинации на «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь». Следующие десять лет Хоппер не прекращал работать: он снялся в «Американском друге» Вима Вендерса, в «Последнем фильме», чудовищно провалившемся в прокате, и в «Апокалипсисе сегодня».

В начале 80-х актер на время вышел из индустрии из-за курса реабилитации (у него были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками). Главным выходом Хоппера за эту декаду стал «Синий бархат» Дэвида Линча. В последние годы актер активно снимался, всего его фильмография насчитывает порядка 200 работ. В их числе — «Земля мертвых», «Красавцы», «Скорость» и «Настоящая любовь». Кроме того, Хоппер вплотную занимался фотографией, но их выставки состоялись лишь после смерти. Актер умер от рака 29 мая в 2010 году.

17 мая Деннису Хопперу могло бы исполниться 85 лет.
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