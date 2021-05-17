Беспечный ездок: 85 лет назад родился Деннис Хоппер

Деннис Хоппер родился 17 мая 1936 года в американском Додж-Сити. Сниматься он начал еще подростком, а уже в 19 получил первые небольшие роли в «Гиганте» Джорджа Стивенса и культовом «Бунтаре без причины» Николаса Рэя. Впрочем, резкого взлета карьеры не последовало.



Главный Триумф Хоппера состоялся в 1969 году, когда в прокат вышел «Беспечный ездок». Проект возник у Хоппера и Питера Фонды почти спонтанно. Обоих к тому моменту держали за талантливых актеров, но аутсайдеров. Одно из важнейших роуд-муви в истории кино было снято всего за $400 тыс., многократно окупилось в прокате, получило две номинации на «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь». Следующие десять лет Хоппер не прекращал работать: он снялся в «Американском друге» Вима Вендерса, в «Последнем фильме», чудовищно провалившемся в прокате, и в «Апокалипсисе сегодня».



В начале 80-х актер на время вышел из индустрии из-за курса реабилитации (у него были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками). Главным выходом Хоппера за эту декаду стал «Синий бархат» Дэвида Линча. В последние годы актер активно снимался, всего его фильмография насчитывает порядка 200 работ. В их числе — «Земля мертвых», «Красавцы», «Скорость» и «Настоящая любовь». Кроме того, Хоппер вплотную занимался фотографией, но их выставки состоялись лишь после смерти. Актер умер от рака 29 мая в 2010 году.



17 мая Деннису Хопперу могло бы исполниться 85 лет.