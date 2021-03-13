«Дети-кретины» и танец матки: главные скандалы на шоу Елены Малышевой

Елена Малышева (девичья фамилия — Шабунина) родилась 13 марта 1961 года в Кемерове в семье врачей. Окончив с отличием школу и медицинский институт в родном городе, она поступила в аспирантуру Академии медицинских наук в Москве — и во второй половине 80-х успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме «Предупреждение и устранение нарушений ритма сердца с помощью адаптации к стрессорным воздействиям и активации гамма-аминомасляной кислоты».



Проработав несколько лет врачом, Малышева в 1992 году дебютировала на телевидении. На ее счету такие программы, как «Рецепт», «Лазарет», «Врача вызывали?», «Дорогая редакция», «Здоровье», «Город женщин». Современной аудитории она известна в качестве ведущей шоу «Жить здорово!», которое выходит с 2010 года.



Самые резонансные и скандальные эпизоды из телекарьеры Елены Малышевой — в фоторепортаже «Газеты.Ru».