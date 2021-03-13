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Елена Малышева за кулисами программы «Здоровье» Елена Малышева за кулисами программы «Здоровье»
Один из самых знаменитых выпусков &laquo;Жить здорово!&raquo; вышел 13 февраля 2019 года и был посвящен здоровью женской матки. После краткого предисловия в исполнении самой Малышевой в студии тогда появилась актриса Светлана Галка, известная, в частности, по &laquo;Большой разнице&raquo;, где ей приходилось перевоплощаться в разных реальных и выдуманных персонажей. <br><br>В образе Галка была и в тот раз &mdash; перед зрителями она предстала в костюме матки и от лица органа спела песню: &laquo;А во мне человечек поместится, /// Хоть не верится в это сейчас. /// Но за девять счастливейших месяцев, /// Я могу вырастать в десять раз. /// И пускай я обычная матка, /// Правду-матку всегда я рублю, /// О себе говорю очень кратко, /// Я детей бесконечно люблю. /// В наступающем году я желаю от души, /// Чтоб рождались малыши здоровее всех в роду&raquo;. <br><br>Подобное выступление не осталось незамеченным. Так, партия «Коммунисты России» потребовала отстранить ведущую от эфира, назвав номер «пропагандой пошлости» и «абсолютизацией физиологии», а саму Малышеву обвинив в отсутствии вкуса и чувства меры. Отреагировали на танец матки и некоторые звезды, включая Лолиту, Валерию, Юлию Ковальчук, Игоря Николаева и Олега Газманова. Они, правда, восприняли номер с юмором Один из самых знаменитых выпусков &laquo;Жить здорово!&raquo; вышел 13 февраля 2019 года и был посвящен здоровью женской матки. После краткого предисловия в исполнении самой Малышевой в студии тогда появилась актриса Светлана Галка, известная, в частности, по &laquo;Большой разнице&raquo;, где ей приходилось перевоплощаться в разных реальных и выдуманных персонажей. <br><br>В образе Галка была и в тот раз &mdash; перед зрителями она предстала в костюме матки и от лица органа спела песню: &laquo;А во мне человечек поместится, /// Хоть не верится в это сейчас. /// Но за девять счастливейших месяцев, /// Я могу вырастать в десять раз. /// И пускай я обычная матка, /// Правду-матку всегда я рублю, /// О себе говорю очень кратко, /// Я детей бесконечно люблю. /// В наступающем году я желаю от души, /// Чтоб рождались малыши здоровее всех в роду&raquo;. <br><br>Подобное выступление не осталось незамеченным. Так, партия «Коммунисты России» потребовала отстранить ведущую от эфира, назвав номер «пропагандой пошлости» и «абсолютизацией физиологии», а саму Малышеву обвинив в отсутствии вкуса и чувства меры. Отреагировали на танец матки и некоторые звезды, включая Лолиту, Валерию, Юлию Ковальчук, Игоря Николаева и Олега Газманова. Они, правда, восприняли номер с юмором
После выхода в эфир выпуска с танцем матки Олег Газманов с иронией задавался вопросом, почему в студии шоу до сих пор не случилось схожего выступления мужских половых органов. Вопрос был резонным, однако ведь еще за восемь лет до этого, в январе 2011-го, программа Малышевой создала настоящий вирусный хит о пользе обрезания полового члена. Чтобы показать наглядно, зачем нужна данная процедура, ведущая тогда пригласила из зала одну из зрительниц в водолазке. По просьбы Елены она натянула воротник на голову, &laquo;превратившись&raquo; в обсуждаемый орган, &mdash; после чего Елена сначала засыпала в образовавшееся пространство конфетти, визуализировавшие инфекцию, а затем отрезала &laquo;крайнюю плоть&raquo; ножницами. Как рассказывала позднее сама женщина в водолазке, из-за сомнительного перформанса над ее сыном смеялись одноклассники После выхода в эфир выпуска с танцем матки Олег Газманов с иронией задавался вопросом, почему в студии шоу до сих пор не случилось схожего выступления мужских половых органов. Вопрос был резонным, однако ведь еще за восемь лет до этого, в январе 2011-го, программа Малышевой создала настоящий вирусный хит о пользе обрезания полового члена. Чтобы показать наглядно, зачем нужна данная процедура, ведущая тогда пригласила из зала одну из зрительниц в водолазке. По просьбы Елены она натянула воротник на голову, &laquo;превратившись&raquo; в обсуждаемый орган, &mdash; после чего Елена сначала засыпала в образовавшееся пространство конфетти, визуализировавшие инфекцию, а затем отрезала &laquo;крайнюю плоть&raquo; ножницами. Как рассказывала позднее сама женщина в водолазке, из-за сомнительного перформанса над ее сыном смеялись одноклассники
Столь же резонансным, но совсем не &laquo;мемным&raquo; получился другой эпизод &laquo;Жить здорово!&raquo;, который вышел в июне 2019-го. Он был посвящен важной теме &mdash; детям с особенностями развитыми, однако привел к массовому негодованию, во многом из-за названия &laquo;Мой ребенок будет кретином?&raquo;. Используя слово &laquo;кретин&raquo;, ведущая, вероятно, не собиралась никого обидеть, однако не учла, что в настоящее время оно считается неэтичным и устаревшим из-за очевидной негативной коннотации. В итоге на Малышеву обрушился шквал критики: Ксения Собчак назвала ее &laquo;мерзавкой&raquo;, московский омбудсмен потребовал от нее извинений, а в Госдуме телеведущей посоветовали быть более &laquo;корректной&raquo; Столь же резонансным, но совсем не &laquo;мемным&raquo; получился другой эпизод &laquo;Жить здорово!&raquo;, который вышел в июне 2019-го. Он был посвящен важной теме &mdash; детям с особенностями развитыми, однако привел к массовому негодованию, во многом из-за названия &laquo;Мой ребенок будет кретином?&raquo;. Используя слово &laquo;кретин&raquo;, ведущая, вероятно, не собиралась никого обидеть, однако не учла, что в настоящее время оно считается неэтичным и устаревшим из-за очевидной негативной коннотации. В итоге на Малышеву обрушился шквал критики: Ксения Собчак назвала ее &laquo;мерзавкой&raquo;, московский омбудсмен потребовал от нее извинений, а в Госдуме телеведущей посоветовали быть более &laquo;корректной&raquo;
2019 год вообще выдался ударным на резонансные общественные обсуждения, связанные с &laquo;Жить здорово!&raquo;. За несколько месяцев до появления выпуска о &laquo;детях-кретинах&raquo; в эфир вышел эпизод, посвященный проблеме болезни Альцгеймера. В нем Елена удивила зрителей, появившись в студии с искусственной копией собственной головы в руках. Такие же были и у ее соведущих. <br><br>«Разум. Использовать или потерять? Как вы будете стариться? Будете ли вы узнавать близких и любимых людей? Будете ли вы что-то помнить, или время снесет вашу голову с плеч так, как мы сегодня вышли со своими снесенными головами?&raquo; &mdash; задалась вопросом Малышева, пояснив, что искусственные головы были созданы работниками шоу в качестве «символа» 2019 год вообще выдался ударным на резонансные общественные обсуждения, связанные с &laquo;Жить здорово!&raquo;. За несколько месяцев до появления выпуска о &laquo;детях-кретинах&raquo; в эфир вышел эпизод, посвященный проблеме болезни Альцгеймера. В нем Елена удивила зрителей, появившись в студии с искусственной копией собственной головы в руках. Такие же были и у ее соведущих. <br><br>«Разум. Использовать или потерять? Как вы будете стариться? Будете ли вы узнавать близких и любимых людей? Будете ли вы что-то помнить, или время снесет вашу голову с плеч так, как мы сегодня вышли со своими снесенными головами?&raquo; &mdash; задалась вопросом Малышева, пояснив, что искусственные головы были созданы работниками шоу в качестве «символа»
В 2013-м в шоу Елены Малышевой обсуждался вопрос, &laquo;как правильно какать?&raquo; По ходу выпуска, озаглавленного Малышевой интригующим названием &laquo;Искусство какать&raquo;, ведущие подробно рассказывали о том, как лучше в техническом плане действовать в туалете. При этом коллега Елены по шоу еще и наглядно визуализировал советы (имитируя процесс &mdash; и оставаясь в штанах) В 2013-м в шоу Елены Малышевой обсуждался вопрос, &laquo;как правильно какать?&raquo; По ходу выпуска, озаглавленного Малышевой интригующим названием &laquo;Искусство какать&raquo;, ведущие подробно рассказывали о том, как лучше в техническом плане действовать в туалете. При этом коллега Елены по шоу еще и наглядно визуализировал советы (имитируя процесс &mdash; и оставаясь в штанах)
Еще до появления &laquo;Жить здорово!&raquo; Елена Малышева разозлила зрителей выпуском другого своего шоу. В одном из эпизодов &laquo;Здоровья&raquo; от 2008 года речь шла о параличе (а если конкретнее &mdash; синдроме Гийена-Барре). Среди прочего ведущая тогда продемонстрировала проведенный ей же эксперимент, который многие сочли чрезмерно жестоким: живой крысе была введена кровь пациента с синдромом Гийена-Барре, и животное вскоре перестало двигаться. Впоследствии Малышева успокоила разозленных зрителей, объяснив, что на самом деле крысе был введен обычный транквилизатор &mdash; и она осталась жива Еще до появления &laquo;Жить здорово!&raquo; Елена Малышева разозлила зрителей выпуском другого своего шоу. В одном из эпизодов &laquo;Здоровья&raquo; от 2008 года речь шла о параличе (а если конкретнее &mdash; синдроме Гийена-Барре). Среди прочего ведущая тогда продемонстрировала проведенный ей же эксперимент, который многие сочли чрезмерно жестоким: живой крысе была введена кровь пациента с синдромом Гийена-Барре, и животное вскоре перестало двигаться. Впоследствии Малышева успокоила разозленных зрителей, объяснив, что на самом деле крысе был введен обычный транквилизатор &mdash; и она осталась жива

«Дети-кретины» и танец матки: главные скандалы на шоу Елены Малышевой

Елена Малышева (девичья фамилия — Шабунина) родилась 13 марта 1961 года в Кемерове в семье врачей. Окончив с отличием школу и медицинский институт в родном городе, она поступила в аспирантуру Академии медицинских наук в Москве — и во второй половине 80-х успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме «Предупреждение и устранение нарушений ритма сердца с помощью адаптации к стрессорным воздействиям и активации гамма-аминомасляной кислоты».

Проработав несколько лет врачом, Малышева в 1992 году дебютировала на телевидении. На ее счету такие программы, как «Рецепт», «Лазарет», «Врача вызывали?», «Дорогая редакция», «Здоровье», «Город женщин». Современной аудитории она известна в качестве ведущей шоу «Жить здорово!», которое выходит с 2010 года.

Самые резонансные и скандальные эпизоды из телекарьеры Елены Малышевой — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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