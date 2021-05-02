Легендарный сыщик Пуаро: Дэвиду Суше — 75

Британский актер театра и кино Дэвид Суше родился 2 мая 1946 года в Лондоне. В пять лет он дебютировал в любительском театре в постановке «Алиса в Зазеркалье», а с 18-ти играл в Национальном юношеском театре. С середины 1960-х Суше начал сниматься в телешоу и сериалах. После окончания Лондонской академии музыкального и драматического искусства в 1971 году актер играл в театре «Уотермилл», в 1973-м перешел в Королевскую шекспировскую компанию. В 1980 году он снялся в фильме «Повесть о двух городах» по роману Чарльза Диккенса. О том, как складывалась актерская карьера Суше, — в нашей фотогалерее.