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Всемирную известность Дэвид Суше приобрел после исполнения главной роли бельгийского сыщика Эркюля Пуаро в детективном телесериале &laquo;Пуаро Агаты Кристи&raquo; по произведениям Агаты Кристи. Шоу выходило с 1989-го по 2013 год на канале ITV Всемирную известность Дэвид Суше приобрел после исполнения главной роли бельгийского сыщика Эркюля Пуаро в детективном телесериале &laquo;Пуаро Агаты Кристи&raquo; по произведениям Агаты Кристи. Шоу выходило с 1989-го по 2013 год на канале ITV
Актерскую карьеру Суше начинал на театральной сцене. На фото: в роли наместника Анджело (справа) в спектакле &laquo;Мера за меру&raquo; на Эдинбургском фестивале в 1976 году Актерскую карьеру Суше начинал на театральной сцене. На фото: в роли наместника Анджело (справа) в спектакле &laquo;Мера за меру&raquo; на Эдинбургском фестивале в 1976 году
В фильме &laquo;Идеальное убийство&raquo; (1998), снятом по пьесе Фредерика Нотта, Суше исполнил роль детектива Мохаммеда Карамана. Его партнерами были Майл Дуглас и Гвинет Пэлтроу В фильме &laquo;Идеальное убийство&raquo; (1998), снятом по пьесе Фредерика Нотта, Суше исполнил роль детектива Мохаммеда Карамана. Его партнерами были Майл Дуглас и Гвинет Пэлтроу
Актер не раз играл людей из СССР в британских фильмах &mdash; в картине &laquo;Красный монарх&raquo; (1983) он появился в образе Лаврентия Берии, а в ленте &laquo;ГУЛАГ&raquo; (1985) сыграл Матвея. На фото: Суше в образе Берии в фильме &laquo;Красный монарх&raquo;; в роли Иосифа Сталина &mdash; Колин Блейкли Актер не раз играл людей из СССР в британских фильмах &mdash; в картине &laquo;Красный монарх&raquo; (1983) он появился в образе Лаврентия Берии, а в ленте &laquo;ГУЛАГ&raquo; (1985) сыграл Матвея. На фото: Суше в образе Берии в фильме &laquo;Красный монарх&raquo;; в роли Иосифа Сталина &mdash; Колин Блейкли
В течение 13 сезонов &laquo;Пуаро Агаты Кристи&raquo; персонаж Суше в основном расследовал убийства. Сюжет эпизодов разворачивался в различных местах Великобритании, Бельгии, Франции, Египта, Греции, Ирака, Сирии, Югославии и Аргентины В течение 13 сезонов &laquo;Пуаро Агаты Кристи&raquo; персонаж Суше в основном расследовал убийства. Сюжет эпизодов разворачивался в различных местах Великобритании, Бельгии, Франции, Египта, Греции, Ирака, Сирии, Югославии и Аргентины
Американская фэнтези-комедия &laquo;Гарри и Хендерсоны&raquo; вышла в 1987 году и получила &laquo;Оскар&raquo; за лучший грим. В картине Суше сыграл профессионального охотника Джакуса Ла'Флера, стремящегося добыть йети Американская фэнтези-комедия &laquo;Гарри и Хендерсоны&raquo; вышла в 1987 году и получила &laquo;Оскар&raquo; за лучший грим. В картине Суше сыграл профессионального охотника Джакуса Ла'Флера, стремящегося добыть йети
Дэвид Суше в эпизодической роли Сальвадора Дали в сериале &laquo;Городские легенды&raquo; (2017-2020) Дэвид Суше в эпизодической роли Сальвадора Дали в сериале &laquo;Городские легенды&raquo; (2017-2020)
Криминальный триллер &laquo;Ограбление на Бейкер-стрит&raquo; Роджера Дональдсона, (2008) основан на реальных событиях ограбления банка в 1971 году. Персонаж Суше в этой картине &mdash; шантажист и хозяин притона Лью Фогел Криминальный триллер &laquo;Ограбление на Бейкер-стрит&raquo; Роджера Дональдсона, (2008) основан на реальных событиях ограбления банка в 1971 году. Персонаж Суше в этой картине &mdash; шантажист и хозяин притона Лью Фогел
В двухсерийном фэнтезийном фильме 2010 года &laquo;Опочтарение&raquo; Суше сыграл директора семафорной компании Взяткера Позолота В двухсерийном фэнтезийном фильме 2010 года &laquo;Опочтарение&raquo; Суше сыграл директора семафорной компании Взяткера Позолота
Первую серию драматического сериала BBC &laquo;Большие надежды&raquo; (2011-2012) по роману Чарльза Диккенса посмотрели 6,6 миллионов зрителей. Одну из заметных ролей в сюжете &mdash; адвоката Джеггерса &mdash; сыграл Суше Первую серию драматического сериала BBC &laquo;Большие надежды&raquo; (2011-2012) по роману Чарльза Диккенса посмотрели 6,6 миллионов зрителей. Одну из заметных ролей в сюжете &mdash; адвоката Джеггерса &mdash; сыграл Суше
Актер успешно совмещает съемки в кино и участие в спектаклях. Список его театральных работ в рамках Королевской шекспировской компании включает десятки постановок. На фото: Суше на премьере спектакля «Последняя исповедь» в Лос-Анджелесе, 2014 год Актер успешно совмещает съемки в кино и участие в спектаклях. Список его театральных работ в рамках Королевской шекспировской компании включает десятки постановок. На фото: Суше на премьере спектакля «Последняя исповедь» в Лос-Анджелесе, 2014 год
В мини-сериале &laquo;Упадок и разрешение&raquo; (2017) по одноименной книге Ивлина Во актер снялся в роли директора школы доктора Фейгана В мини-сериале &laquo;Упадок и разрешение&raquo; (2017) по одноименной книге Ивлина Во актер снялся в роли директора школы доктора Фейгана
Еще одна экранизация произведения с участием Суше &mdash; мини-сериал по роману &laquo;Дороги, которые мы выбираем&raquo; (2001) Энтони Троллопа. В нем актер блестяще исполнил главную роль финансиста Огастеса Мелмотта Еще одна экранизация произведения с участием Суше &mdash; мини-сериал по роману &laquo;Дороги, которые мы выбираем&raquo; (2001) Энтони Троллопа. В нем актер блестяще исполнил главную роль финансиста Огастеса Мелмотта
С 1976 года Суше женат на театральной актрисе Шейле Феррис. У них двое детей &mdash; сын Роберт (1981) и дочь Кэтрин (1983). Актер является командором ордена Британской империи (CBE). Он был пять раз номинирован на BAFTA, но ни разу за всю карьеру не получил этой награды. При этом Суше является действующим членом Британской академии кино и телевизионных искусств. На фото: Суше и Феррис на церемонии вручения награды &laquo;Свобода лондонского Сити&raquo;, 2008 год С 1976 года Суше женат на театральной актрисе Шейле Феррис. У них двое детей &mdash; сын Роберт (1981) и дочь Кэтрин (1983). Актер является командором ордена Британской империи (CBE). Он был пять раз номинирован на BAFTA, но ни разу за всю карьеру не получил этой награды. При этом Суше является действующим членом Британской академии кино и телевизионных искусств. На фото: Суше и Феррис на церемонии вручения награды &laquo;Свобода лондонского Сити&raquo;, 2008 год

Легендарный сыщик Пуаро: Дэвиду Суше — 75

Британский актер театра и кино Дэвид Суше родился 2 мая 1946 года в Лондоне. В пять лет он дебютировал в любительском театре в постановке «Алиса в Зазеркалье», а с 18-ти играл в Национальном юношеском театре. С середины 1960-х Суше начал сниматься в телешоу и сериалах. После окончания Лондонской академии музыкального и драматического искусства в 1971 году актер играл в театре «Уотермилл», в 1973-м перешел в Королевскую шекспировскую компанию. В 1980 году он снялся в фильме «Повесть о двух городах» по роману Чарльза Диккенса. О том, как складывалась актерская карьера Суше, — в нашей фотогалерее.
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