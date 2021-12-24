Невозможное возможно: Диме Билану — 40

Диме Билану сегодня исполнилось 40 лет. Певец и актер, он приобрел популярность в 2000-х годах, став символом отечественного гламура. Вершиной успеха для исполнителя стал 2008 год, когда он победил на конкурсе «Евровидение», проходившем в сербском Белграде.

«Период времени, в который попали замечательные выступления Димы на этом конкурсе, можно назвать золотым веком «Евровидения». Максимальное число стран-участниц, оригинальная и смелая режиссура номеров, поднимаемые социальные темы, поддержка соседей, расцвет цифровых СМИ — все это способствовало тому, чтобы победа на «Евровидении» стала по-настоящему сенсацией большого масштаба», — рассказал «Газете.Ru» его коллега Дмитрий Колдун.

Дима Билан родился в Карачаево-Черкесии под другим именем – Виктор Николаевич Белан. Его музыкальная карьера пошла в гору после начала сотрудничества с продюсером Юрием Айзеншписом.

Артист официально поменял свое имя на сценический псевдоним в 2008 году. Эту историю сопровождал скандал — компания Айзеншписа после его смерти в 2006-м требовала, чтобы Дима Билан сменил имя обратно на Виктора – поскольку псевдоним принадлежит компании. Однако с помощью нового продюсера Яны Рудковской конфликт удалось разрешить.

В творчестве Билана множество хитов. Особенно запомнились такие композиции, как «Я ночной хулиган», «На берегу неба», «Невозможное возможно», «Believe», «Я просто люблю тебя».

В 2019 году Билан признавался, что имел проблемы с алкоголем из-за двух неудачных беременностей у его девушки, с которой он впоследствии расстался «из-за чувства вины». Актер также пережил депрессию.

Однако психологические проблемы не сказались на его карьере. В 2021 году он получил премию «Золотой граммофон» за песню «Она моя». Также Билан — обладатель рекордного количества статуэток MTV EMA.

«Если был бы конструктор «Собери идеального артиста», — получился бы Дима», — считает телеведущая и продюсер Яна Чурикова.