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Эрл Симмонс, рэпер DMX (18 декабря 1970 &mdash; 9 апреля 2021) Эрл Симмонс, рэпер DMX (18 декабря 1970 &mdash; 9 апреля 2021)
Рэпер DMX выступает на фестивале &laquo;Вудсток&raquo; в штате Нью-Йорк, 23 июля 1999 года Рэпер DMX выступает на фестивале &laquo;Вудсток&raquo; в штате Нью-Йорк, 23 июля 1999 года
Рэпер DMX произносит речь после получения награды в номинации «Артист года в стиле R&B» на шоу Billboard Music Awards, 1999 год Рэпер DMX произносит речь после получения награды в номинации «Артист года в стиле R&B» на шоу Billboard Music Awards, 1999 год
Кадр из фильма &laquo;Ромео должен умереть&raquo; (2000) Кадр из фильма &laquo;Ромео должен умереть&raquo; (2000)
Кадр из фильма &laquo;От колыбели до могилы&raquo; режиссера Анджея Бартковяк (2003) Кадр из фильма &laquo;От колыбели до могилы&raquo; режиссера Анджея Бартковяк (2003)
Кадр из фильма &laquo;Не умирай в одиночку&raquo; режиссера Эрнеста Дикерсона (2004) Кадр из фильма &laquo;Не умирай в одиночку&raquo; режиссера Эрнеста Дикерсона (2004)
Рэпер DMX на премьере фильма &laquo;Не умирай в одиночку&raquo; режиссера Эрнеста Дикерсона (2004) Рэпер DMX на премьере фильма &laquo;Не умирай в одиночку&raquo; режиссера Эрнеста Дикерсона (2004)
Рэпер DMX во время выступления, 2014 год Рэпер DMX во время выступления, 2014 год
Рэпер DMX, 2017 год Рэпер DMX, 2017 год
Рэпер DMX выступает во время перерыва в баскетбольном матче, 2017 год Рэпер DMX выступает во время перерыва в баскетбольном матче, 2017 год
Рэпер DMX во время выступления, 2019 год Рэпер DMX во время выступления, 2019 год
Рэпер DMX Рэпер DMX

Умер рэпер DMX

Рэпер DMX умер в больнице города Уайт-Плейнс в возрасте 50 лет. За неделю до смерти артист был госпитализирован с сердечным приступом, его подключили к аппарату жизнеобеспечения. По информации американской прессой причиной приступа стала передозировка наркотиками.

DMX поднялся на вершину популярности в конце 90-х годов с хитом «Party Up». Первые пять альбомов рэпера неизменно стартовали на первой строчке чарта Billboard 200. В начале века DMX имел успешную кинокарьеру, снявшись в экшен-хитах «Ромео должен умереть» и «Из колыбели в могилу», где его партнером выступил звезда гонконгского кино Джет Ли.
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