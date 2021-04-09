Умер рэпер DMX

Рэпер DMX умер в больнице города Уайт-Плейнс в возрасте 50 лет. За неделю до смерти артист был госпитализирован с сердечным приступом, его подключили к аппарату жизнеобеспечения. По информации американской прессой причиной приступа стала передозировка наркотиками.



DMX поднялся на вершину популярности в конце 90-х годов с хитом «Party Up». Первые пять альбомов рэпера неизменно стартовали на первой строчке чарта Billboard 200. В начале века DMX имел успешную кинокарьеру, снявшись в экшен-хитах «Ромео должен умереть» и «Из колыбели в могилу», где его партнером выступил звезда гонконгского кино Джет Ли.