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«В семье меня считали странным»: 70 лет Джеффу Голдблюму

Джефф Голдблюм — американский актер, наиболее известный по фильмам «Муха» и «Парк Юрского периода». Обладатель премии «Сатурн» и номинант на премии «Оскар» и «Эмми».

Джефф родился в 1952 году в еврейской семье. Его предки эмигрировали в США в начале XX века из Австро-Венгрии и Российской империи. Отец, преуспевающий врач, мечтал, что сын пойдет по его стопам, однако после школы Джефф поступил на актерские курсы в Нью-Йорке.

«Я всегда чувствовал себя немного инопланетянином. Даже в семье считали меня странным. Но когда я начал участвовать в постановках, понял, что нашел своих», — говорил Голдблюм о своей работе.

В 1974 году он дебютировал в кино, сыграв небольшую роль в детективе «Жажда смерти», но слава пришла к нему только в 1987 году, после роли ученого Сета Брандла в фильме ужасов «Муха» Дэвида Кроненберга.

Он также широко известен благодаря роли доктора Яна Малкольма в картинах Стивена Спилберга «Парк Юрского периода» (1993), «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» (1997) и роли Дэвида Левинсона в фильме «День независимости».

За свою карьеру артист сыграл более 40 ролей в фильмах и сериалах. Из его известных работ — роли в картинах «Уикенд в Париже», «Отель «Гранд Будапешт», «Тор: Рагнарек» и др.

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