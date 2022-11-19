19 ноября 2022, 13:02
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Лучшие роли Джоди Фостер. Ей 60
19 ноября актриса Джоди Фостер (настоящее имя – Алисия Кристиан «Джоди» Фостер) празднует 60-летний юбилей. Она родилась в Лос-Анджелесе в 1962 году. В три года Фостер впервые попала на телевизионные экраны, когда снялась для рекламы детского солнцезащитного крема. В десятилетнем возрасте актриса дебютировала в главной роли в фильме «Наполеон и Саманта» от Disney, а чуть позже начала сотрудничать с Мартином Скорсезе в «Алиса здесь больше не живет» и «Таксисте».
В списке наград актрисы две победы на «Оскаре» и премии BAFTA и четыре статуэтки «Золотого глобуса», в том числе за фильмы «Молчание ягнят» и «Обвиняемые». В 2010-х она начала активно развиваться в режиссуре, например, сняла фильм «Финансовый монстр» с Джорджем Клуни, а также эпизоды для сериалов «Черное зеркало», «Карточный домик» и «Оранжевый – хит сезона».
В 2013 году Джоди Фостер на церемонии награждения премии «Золотой глобус» совершила каминг-аут. Она жената на фотографе Александре Хедисон. У Фостер двое сыновей от первого брака.
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Джоди Фостер и Энтони Хопкинс в фильме «Молчание ягнят» (1990)
В фильме <b>“Таксист”</b> 1976 года Мартина Скорсезе Джоди Фостер исполнила одну из своих первых взрослых ролей — несовершеннолетнюю проститутку Айрис, которую пытался спасти от неправедной жизни главный герой. Ради съемок Фостер прошла психиатрическую экспертизу, а на площадке ее сопровождал соцработник. Наставником Фостер стал Роберт де Ниро, который показался актрисе “скучным” и “неловким в общении”. Она получила за “Таксиста” свою первую номинацию на “Оскар”.
В мюзикле-пародии <b>“Багси Мэлоун”</b> 1976 года Фостер исполнила роль певицы Таллулы и любовницы мафиози по прозвищу Толстый Сэм. Всех героев ленты сыграли дети, по сюжету стрелявшие из автоматов заварным кремом. Коллега актрисы Скотт Байо вспоминал, что их детская дружба с Фостер закончилась поцелуем.
Актриса получила за “Багси Мэлоун” две награды Британской киноакадемии (“Лучшая женская роль второго плана” и “Лучший новичок”). Фильм также номинировался на “Оскар” и “Золотой глобус”.
В 1988 году Фостер удостоилась первой статуэтки “Оскар” за фильм <b>“Обвиняемые”</b> Джонатана Каплана. Она сыграла молодую официантку Сару Тобиас, которую жестоко изнасиловали трое мужчин. К тому моменту актриса планировала завершить актерскую карьеру и сосредоточиться на учебе, но “дала последний шанс” своему ремеслу. Фостер также получила за “Обвиняемых” премию “Золотой глобус”.
Культовой лентой в фильмографии Фостер считается триллер <b>“Молчание ягнят”</b> Джонатана Демме. В нем актриса сыграла курсантку ФБР Кларису Старлинг, которая обратилась за помощью к бывшему психиатру-каннибалу Ганнибалу Лектеру (Энтони Хопкинс) в надежде поймать очередного серийного убийцу. Фостер признавалась, что ни разу не разговаривала с коллегой Хопкинсом во время съемок. Их разговор состоялся в последний день, – тогда они признались, что просто боялись друг друга все это время.
<br>Фильм стал хитом 1991 года, но подвергся критике за женоненавистничество и трансфобию. Несмотря на это, Фостер получила премии “Оскар”, “Золотой глобус” и BAFTA за “Молчание ягнят”.
С фильмом <b>«Маленький человек Тейт»</b> 1991 года Джоди Фостер дебютировала как режиссер. Компания Orion Pictures допустила Фостер к созданию драмы на условии, что она сыграет в ней. Актриса исполнила роль матери Деде Тейн, воспитывающей семилетнего сына-вундеркинда. Лента также содержит автобиографические моменты из жизни самой актрисы. На первом уикенде фильм занял шестое место в американском прокате. Он собрал $25 млн, в то время как его бюджет был в два раза меньше.
В 1994 году вышла драма <b>“Нелл”</b> о женщине, всю жизнь прожившей в изоляции со своей матерью. После смерти родительницы доктор (Лиам Нисон) помогает Нелл (Джоди Фостер) адаптироваться в обществе, пока психологи настаивают на изучении “ребенка-маугли” в лаборатории. По словам Фостер, она с радостью приняла эту роль. “Меня всегда привлекали персонажи, живущие так, как я бы не смогла”, – призналась актриса. За роль в этом фильме Фостер номинировалась на “Оскар” и “Золотой глобус”. Лента снималась продюсерской компанией актрисы Egg Pictures.
После выхода драмы <b>«Нелл»</b> Фостер взяла небольшую паузу в карьере, которую нарушила научно-фантастическим фильмом «Контакт» Роберта Земекиса 1998 года. Актриса сыграла радиоастронома Элеонору Эрроуэй, доказывающую существование внеземных цивилизаций. В фильме Фостер борется с бюрократизмом и религиозными фанатиками в попытке открыть тайны Вселенной. За свою игру Фостер получила премию «Сатурн» как лучшая актриса. Она также номинировалась на «Золотой глобус».
Последним фильмом 1990-х годов у Фостер стала историческая драма <b>“Анна и король”</b> – об учительнице королевских детей в Сиаме. Лента частично основана на книге Маргарет Лэндон «Анна и король Сиама». Эта роль принесла актрисе $15 млн, что сделало ее одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.
Фостер получила роль в триллере Дэвида Финчера <b>“Комната страха” (2002)</b> после того, как на тот момент утвержденная Николь Кидман получила травму во время съемок. В фильме мать (Джоди Фостер) и дочь (Кристен Стюарт) прячутся от грабителей. Однако именно эта комната является целью злоумышленников. Фостер номинировали на премию “Сатурн” за лучшую женскую роль, несмотря на то, что актрисе дали на подготовку всего неделю.
В фильме <b>“Не пойман — не вор” (2006)</b> Спайка Ли Фостер сыграла роль брокера Мэдлин Уайт, которую глава банка посылает к расследовавшему ограбление детективу. Актриса признавалась, что согласилась участвовать в проекте практически не раздумывая. “Спайк всегда очаровывал меня, и мне нравились его фильмы”, – говорила Фостер.
В психологическом триллере <b>“Отважная”</b> 2007 года Джоди Фостер предстала в амплуа радиоведущей, коллегу которой убили бандиты. Потрясенная смертью друга девушка стала линчевателем. “Это очень правдивая, человеческая, но и постыдная сторона каждого из нас”, – говорила о фильме актриса. За свою игру Фостер номинировалась на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса».
В камерной экранизации Романом Полански пьесы Ясмины Реза «Бог резни» Фостер сыграла вместе с Кейт Уинслет, Кристофом Вальцем и Джоном Райли. В центре сюжета – две пары родителей, разгневанных дракой своих сыновей. В попытках уладить конфликт между детьми взрослые начинают вести себя куда более по–детски. Премьера фильма <b>«Резня»</b> состоялась на Венецианском кинофестивале в 2011 году. За него Фостер номинировалась на премию «Золотой глобус».