«Мир Дикого запада», «Помни» и «Терминатор»: чем знаменит брат Кристофера Нолана

Джонатан Нолан — младший брат одного из главных режиссеров современности Кристофера Нолана. Он родился в Лондоне в 1976 году, однако вырос в Чикаго, куда переехал с семьей еще в раннем возрасте. Будучи студентом, Джонатан написал рассказ под названием «Memento Mori» — в 2000 году вышла экранизация этого произведения с Гаем Пирсом в главной роли, снял ее, естественно, брат Кристофер. Для Нолана-старшего эта лента фактически стала путевкой в большое кино (хотя незадолго до этого он «выстрелил» с низкобюджетной картиной «Преследование»), а в Джонатане тогда увидели потенциально талантливого сценариста.



Впоследствии родственники неоднократно работали вместе: младший брат, в частности, писал для «Престижа», «Темного рыцаря», а также «Интерстеллара». Кроме того, Джонатан поучаствовал в ряде сольных проектов, выступив автором сценария боевика «Терминатор: Да придет спаситель» и шоураннером хитового сериала «Мир Дикого запада», который он запустил вместе с супругой Лизой Джой. 6 июня Джонатану Нолану исполняется 45 лет.