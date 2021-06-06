Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

ФОТОРЕПОРТАЖ

close
Триллер &laquo;Помни&raquo;, главную роль в котором исполнил Гай Пирс, произвел фурор на Венецианском кинофестивале в 2000 году и поныне нередко попадает во всевозможные рейтинги обязательных к просмотру фильмов. Во многом это заслуга интригующего сценария и его качественной (нелинейной) реализации. В центре сюжета ленты &mdash; следователь, разыскивающий убийцу своей жены. Ситуация осложняется тем, что в результате тяжелой травмы головы он может запоминать лишь события последних пяти минут. Именно &laquo;Помни&raquo; принес Нолану-младшему его пока что единственную номинацию на &laquo;Оскар&raquo;. <br><br>На фото: Гай Пирс и Керри-Энн Мосс в фильме «Помни» (2000) Триллер &laquo;Помни&raquo;, главную роль в котором исполнил Гай Пирс, произвел фурор на Венецианском кинофестивале в 2000 году и поныне нередко попадает во всевозможные рейтинги обязательных к просмотру фильмов. Во многом это заслуга интригующего сценария и его качественной (нелинейной) реализации. В центре сюжета ленты &mdash; следователь, разыскивающий убийцу своей жены. Ситуация осложняется тем, что в результате тяжелой травмы головы он может запоминать лишь события последних пяти минут. Именно &laquo;Помни&raquo; принес Нолану-младшему его пока что единственную номинацию на &laquo;Оскар&raquo;. <br><br>На фото: Гай Пирс и Керри-Энн Мосс в фильме «Помни» (2000)
&laquo;Престиж&raquo; &mdash; экранизация одноименного мистического романа Кристофера Приста. Роли в ленте исполнили Хью Джекман, Кристиан Бэйл, Майкл Кейн, Скарлетт Йоханссон, Дэвид Боуи и Энди Серкис. Фантастический триллер рассказывает об ожесточенном противостоянии двух фокусников-иллюзионистов на рубеже 19-20 веков. Картина получила две номинации на &laquo;Оскар&raquo;. <br><br>На фото: Энди Серкис, Дэвид Боуи и Хью Джекман в фильме «Престиж» (2006) &laquo;Престиж&raquo; &mdash; экранизация одноименного мистического романа Кристофера Приста. Роли в ленте исполнили Хью Джекман, Кристиан Бэйл, Майкл Кейн, Скарлетт Йоханссон, Дэвид Боуи и Энди Серкис. Фантастический триллер рассказывает об ожесточенном противостоянии двух фокусников-иллюзионистов на рубеже 19-20 веков. Картина получила две номинации на &laquo;Оскар&raquo;. <br><br>На фото: Энди Серкис, Дэвид Боуи и Хью Джекман в фильме «Престиж» (2006)
Нолановская трилогия о Бэтмене и по сей день считается одной из лучших экранизаций комиксов в истории. Джонатан написал сценарии для двух фильмов серии &mdash; второго и третьего. Наибольшей популярности, естественно, добился сиквел, в котором Джокера сыграл Хит Леджер (это была одна из последних его ролей). Ночным стражем Готэма у Нолана был один из любимых его актеров (конечно, после Майкла Кейна) &mdash; Кристиан Бэйл. Супергеройский боевик был удостоен двух премий Американский киноакадемии &mdash; в категориях &laquo;Лучшая мужская роль второго плана&raquo; (Леджер) и &laquo;Монтаж звука&raquo;. <br><br>На фото: Кристиан Бэйл и Хит Леджер в картине &laquo;Темный рыцарь&raquo; (2008) Нолановская трилогия о Бэтмене и по сей день считается одной из лучших экранизаций комиксов в истории. Джонатан написал сценарии для двух фильмов серии &mdash; второго и третьего. Наибольшей популярности, естественно, добился сиквел, в котором Джокера сыграл Хит Леджер (это была одна из последних его ролей). Ночным стражем Готэма у Нолана был один из любимых его актеров (конечно, после Майкла Кейна) &mdash; Кристиан Бэйл. Супергеройский боевик был удостоен двух премий Американский киноакадемии &mdash; в категориях &laquo;Лучшая мужская роль второго плана&raquo; (Леджер) и &laquo;Монтаж звука&raquo;. <br><br>На фото: Кристиан Бэйл и Хит Леджер в картине &laquo;Темный рыцарь&raquo; (2008)
&laquo;Темный рыцарь: Возрождение легенды &raquo; &mdash; самый кассовый фильм трилогии, в мировом прокате он собрал более $1,08 млрд (хотя в этом плане не так далеко ушел от второй части, там тоже было за миллиард). Параллельно финал оказался и самым дорогим &laquo;Бэтменом&raquo; Нолана &mdash; на него потратили более $250 млн. <br><br>На фото: Кристиан Бэйл и Энн Хэтэуэй в фильме &laquo;Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) &laquo;Темный рыцарь: Возрождение легенды &raquo; &mdash; самый кассовый фильм трилогии, в мировом прокате он собрал более $1,08 млрд (хотя в этом плане не так далеко ушел от второй части, там тоже было за миллиард). Параллельно финал оказался и самым дорогим &laquo;Бэтменом&raquo; Нолана &mdash; на него потратили более $250 млн. <br><br>На фото: Кристиан Бэйл и Энн Хэтэуэй в фильме &laquo;Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012)
Джонатан Нолан был сценаристом четвертого &laquo;Терминатора&raquo;, вышедшего в 2009 году. Несмотря на всю амбициозность проекта (культовая франшиза, отличный каст в лице Кристиана Бэйла, Сэма Уортингтона, Антона Ельчина и Брайс Даллас Ховард, а также мощный бюджет размером в $200 млн), зрителям в общей массе он не особо приглянулся. Оно и понятно: какой может быть &laquo;Терминатор&raquo; без Арнольда Шварценеггера в главной роли. <br><br>На фото: Сэм Уортингтон в фильме &laquo;Терминатор: Да придет спаситель&raquo; (2009) Джонатан Нолан был сценаристом четвертого &laquo;Терминатора&raquo;, вышедшего в 2009 году. Несмотря на всю амбициозность проекта (культовая франшиза, отличный каст в лице Кристиана Бэйла, Сэма Уортингтона, Антона Ельчина и Брайс Даллас Ховард, а также мощный бюджет размером в $200 млн), зрителям в общей массе он не особо приглянулся. Оно и понятно: какой может быть &laquo;Терминатор&raquo; без Арнольда Шварценеггера в главной роли. <br><br>На фото: Сэм Уортингтон в фильме &laquo;Терминатор: Да придет спаситель&raquo; (2009)
&laquo;В поле зрения&raquo; &mdash; первая полноценная сольная работа Нолана-младшего. И, надо сказать, достаточно успешная: шоу выходило в 2011-2016 гг., включило в себя более 100 эпизодов и продержалось пять сезонов. По сюжету главные герои, используя продвинутую систему искусственного интеллекта, которая способна предсказывать будущие криминальные события, пытаются их не допустить. <br><br>На фото: Майкл Эмерсон в сериале &laquo;В поле зрения&raquo; (2011 &ndash; 2016) &laquo;В поле зрения&raquo; &mdash; первая полноценная сольная работа Нолана-младшего. И, надо сказать, достаточно успешная: шоу выходило в 2011-2016 гг., включило в себя более 100 эпизодов и продержалось пять сезонов. По сюжету главные герои, используя продвинутую систему искусственного интеллекта, которая способна предсказывать будущие криминальные события, пытаются их не допустить. <br><br>На фото: Майкл Эмерсон в сериале &laquo;В поле зрения&raquo; (2011 &ndash; 2016)
&laquo;Интерстеллар&raquo; справедливо считают одним из главных фильмов 2010-х &mdash; фантастическая драма имеет немало критиков, однако равнодушным в свое время не оставила никого. Ведущие роли в картине исполнили Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн. И, да, именно &laquo;Интерстеллару&raquo; мир обязан тому самого популярнейшему мему с плачущим Макконахи. <br><br>На фото: Мэттью Макконахи в фильме «Интерстеллар» (2014) &laquo;Интерстеллар&raquo; справедливо считают одним из главных фильмов 2010-х &mdash; фантастическая драма имеет немало критиков, однако равнодушным в свое время не оставила никого. Ведущие роли в картине исполнили Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн. И, да, именно &laquo;Интерстеллару&raquo; мир обязан тому самого популярнейшему мему с плачущим Макконахи. <br><br>На фото: Мэттью Макконахи в фильме «Интерстеллар» (2014)
&laquo;Мир Дикого запада&raquo; Нолан-младший создал вместе со своей супругой (тоже сценаристкой) Лизой Джой. Один из самых популярных сериалов современности стартовал в 2016 году, на данный момент включает в себя три сезона &mdash; и уже продлен на четвертый. Действие фантастической драмы, снятой по мотивам одноименного фильма 1973 года, разворачивается в населенном андроидами парке развлечений, где богатые посетители могут делать все что угодно в антураже Дикого Запада. Правда, безнаказанность богачей &mdash; лишь временное явление. <br><br>На фото: Джеймс Марсден и Эван Рэйчел Вуд в сериале &laquo;Мир Дикого запада&raquo; (2016) &laquo;Мир Дикого запада&raquo; Нолан-младший создал вместе со своей супругой (тоже сценаристкой) Лизой Джой. Один из самых популярных сериалов современности стартовал в 2016 году, на данный момент включает в себя три сезона &mdash; и уже продлен на четвертый. Действие фантастической драмы, снятой по мотивам одноименного фильма 1973 года, разворачивается в населенном андроидами парке развлечений, где богатые посетители могут делать все что угодно в антураже Дикого Запада. Правда, безнаказанность богачей &mdash; лишь временное явление. <br><br>На фото: Джеймс Марсден и Эван Рэйчел Вуд в сериале &laquo;Мир Дикого запада&raquo; (2016)
Джонатан Нолан и Кристофер Нолан на премьере фильма &laquo;Престиж&raquo; в Голливуде, 2006 год Джонатан Нолан и Кристофер Нолан на премьере фильма &laquo;Престиж&raquo; в Голливуде, 2006 год
Джонатан Нолан с супругой Лизой Джой на премьере третьего сезона сериала &laquo;Мир Дикого запада&raquo; в Лос-Анджелесе, 2020 год Джонатан Нолан с супругой Лизой Джой на премьере третьего сезона сериала &laquo;Мир Дикого запада&raquo; в Лос-Анджелесе, 2020 год

«Мир Дикого запада», «Помни» и «Терминатор»: чем знаменит брат Кристофера Нолана

Джонатан Нолан — младший брат одного из главных режиссеров современности Кристофера Нолана. Он родился в Лондоне в 1976 году, однако вырос в Чикаго, куда переехал с семьей еще в раннем возрасте. Будучи студентом, Джонатан написал рассказ под названием «Memento Mori» — в 2000 году вышла экранизация этого произведения с Гаем Пирсом в главной роли, снял ее, естественно, брат Кристофер. Для Нолана-старшего эта лента фактически стала путевкой в большое кино (хотя незадолго до этого он «выстрелил» с низкобюджетной картиной «Преследование»), а в Джонатане тогда увидели потенциально талантливого сценариста.

Впоследствии родственники неоднократно работали вместе: младший брат, в частности, писал для «Престижа», «Темного рыцаря», а также «Интерстеллара». Кроме того, Джонатан поучаствовал в ряде сольных проектов, выступив автором сценария боевика «Терминатор: Да придет спаситель» и шоураннером хитового сериала «Мир Дикого запада», который он запустил вместе с супругой Лизой Джой. 6 июня Джонатану Нолану исполняется 45 лет.
Скопировать ссылку