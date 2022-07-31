«Я не звезда»: Эдите Пьехе — 85

31 июля Народная артистка СССР Эдита Пьеха празднует 85-летие.

Уроженка Франции из польской семьи стала одной из знаковых советских исполнительниц даже несмотря на то, что в конце 1950-х годов ее ансамбль «Дружба» обвинили в пропаганде джаза и коверкании русского языка. А ведь изначально Пьеха даже не планировала начинать музыкальную карьеру и поступила на философский факультет Ленинградского университета им. Жданова на отделение психологии.

Артистка гастролировала более чем в 40 странах мира, работала с композиторами Владиславом Успенским, Яном Френкелем и поэтом Робертом Рождественским. В Каннах получила «Нефритовый диск» за рекордные тиражи грампластинок фирмы «Мелодия» со своими песнями. Сама Эдита Пьеха не считает себя звездой. «Прежде всего, я не звезда. Я полюбившаяся публике артистка», – сказала народная артистка СССР в одном из интервью.

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