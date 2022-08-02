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От друга Терминатора до проблем с законом: как изменился Эдвард Ферлонг

Сегодня 45-летие отмечает американский актер Эдвард Ферлонг.

Помимо роли в «Терминаторе 2», Ферлонг знаменит работой в фильме «Американская история X». Всего на счету актера, у которого регулярно возникают проблемы с алкоголем и наркотиками, около 30 ролей в кино.

Он также имел проблемы с законом. Его неоднократно задерживали за вождение без водительских прав и появление в пьяном виде в общественных местах.

В 2010 году он был условно осужден за нарушение судебного запрета приближаться к своей бывшей жене Рэйчел Нилэнд. В феврале 2013 года актер снова оказался за решеткой после того, как нарушил аналогичный запрет в отношении другой своей возлюбленной — Моники Кины.

Суд запретил Ферлонгу общаться с Киной после ее неоднократных жалоб на побои со стороны актера, а также приговорил его к шести месяцам тюрьмы.

Как изменился актер, сыгравший Джона Коннора, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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