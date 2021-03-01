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Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking
Анна Кастельянос Анна Кастельянос
Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking
Олег Яковлев, Анна Кастельянос и Юля Волкова Олег Яковлев, Анна Кастельянос и Юля Волкова
Анна Кастельянос и Леонид Ярмольник Анна Кастельянос и Леонид Ярмольник
Анна Кастельянос Анна Кастельянос
Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking
Анна Кастельянос и Дана Борисова Анна Кастельянос и Дана Борисова
Анна Кастельянос и Сергей Зверев Анна Кастельянос и Сергей Зверев
Анна Кастельянос Анна Кастельянос
Анна Кастельянос Анна Кастельянос

Экс-участница «Little Big» найдена мертвой

Экс-участница российской группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Пятый канал».

Последнее время Анна серьёзно болела и находилась в лежачем положении, ей помогали волонтеры, которые и обнаружили тело Кастельянос у неё дома. Утверждается, что в последнее время 39-летняя артистка страдала от болей в спине и практически не вставала. У нее была 3 группа инвалидности.

Популярность Кастельянос получила благодаря своей необычной внешности — ее рост составлял всего 130 сантиметров. В составе Little Big она работала над первым альбомом группы под названием With Russia From Love, но покинула проект в 2016 году. В биографии девушки значится не только участие в популярной группе, Анна также была актрисой, дизайнером и моделью. В ее фильмографии такие сериалы, как: «Ментовские войны», «Клад», «Пером и шпагой».

О причинах смерти пока не сообщается.
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