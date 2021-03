Экс-участница российской группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Пятый канал».Последнее время Анна серьёзно болела и находилась в лежачем положении, ей помогали волонтеры, которые и обнаружили тело Кастельянос у неё дома. Утверждается, что в последнее время 39-летняя артистка страдала от болей в спине и практически не вставала. У нее была 3 группа инвалидности.Популярность Кастельянос получила благодаря своей необычной внешности — ее рост составлял всего 130 сантиметров. В составе Little Big она работала над первым альбомом группы под названием With Russia From Love, но покинула проект в 2016 году. В биографии девушки значится не только участие в популярной группе, Анна также была актрисой, дизайнером и моделью. В ее фильмографии такие сериалы, как: «Ментовские войны», «Клад», «Пером и шпагой».О причинах смерти пока не сообщается.