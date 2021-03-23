Клеопатра в Голливуде: такие разные роли Элизабет Тейлор

Элизабет Тейлор родилась 27 февраля 1932 года в Лондоне в семье американских актеров. В 1942 году она дебютировала на экране в фильме «Каждую минуту рождается человек». Критики отмечали, что ее внешность отличалась от детских образов Джуди Гарланд и Ширли Темпл, которые к тому моменту уже были звездами. Первым кассовым хитом с ее участием стал фильм «Национальный бархат» 1944 года. Студия MGM подписала с ней контракт на семь лет и, по словам Тейлор, получила полный контроль над ее действиями. Свою первую «взрослую» роль она сыграла в британском шпионском триллере «Заговорщик» 1950 года. Однако только после мелодрамы «Место под солнцем» она добилась серьезного признания. Тейлор признавалась, что в этом фильме ее впервые попросили сыграть роль, а не быть собой. Первую номинацию на «Оскар» принес Тейлор фильм о гражданской войне в США «Округ Рейнтри» 1957 года.



Следом за ней вышла экранизация пьесы Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше», где она сыграла вместе с Полом Ньюманом. Фильм имел огромный успех в прокате и у критиков, а Тейлор стала одной из самых востребованных голливудских актрис. Роль «девушки по вызову» в фильме «Баттерфилд 8» 1960 года принес ей первый «Оскар». В 1963 году вышла историческая драма «Клеопатра» (1963) с Тейлор в главной роли — фильм до сих остается одним из самых дорогих в истории, а сама актриса получила за съемки миллион долларов. В 1966 году вышла экранизация пьесы Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вульф?», а Тейлор завоевала второй «Оскар». Ее актерская игра в фильме «Хаммерсмит вышел на волю» была отмечена наградой Берлинского кинофестиваля «Серебряный медведь».



В последующие годы популярность артистки начала меркнуть. С середины 1980-х годов Тейлор стала появляться по большей части в телевизионных проектах. В 1990-х годах она посвятила себя просвещению в сфере ВИЧ-активизма. Ее последней работой в большом кино стала роль в не очень удачной комедии «Флинстоуны», а последний раз как актриса она появилась на экране в телефильме «Старые клячи по-американски». Элизабет Тейлор умерла 23 марта 2011 года в результате сердечной недостаточности.



Более двух десятков ролей актрисы, которой не стало ровно 10 лет назад, — в фотогалерее «Газеты.Ru».