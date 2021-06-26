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Крис Айзек выступает в Мэсси-Холле в Торонто, 2012 год Крис Айзек выступает в Мэсси-Холле в Торонто, 2012 год
Крис Айзек во время концерта в Берлине, 1989 год Крис Айзек во время концерта в Берлине, 1989 год
Кифер Сазерленд и Крис Айзек в фильме &laquo;Твин Пикс: Сквозь огонь&raquo; (1992) Кифер Сазерленд и Крис Айзек в фильме &laquo;Твин Пикс: Сквозь огонь&raquo; (1992)
Крис Айзек со своей собакой Родни на церемонии вручения кинопремии MTV в 2009 году Крис Айзек со своей собакой Родни на церемонии вручения кинопремии MTV в 2009 году
Крис Айзек выступает на первом ежегодном музыкальном фестивале Orlando Calling, 2011 год Крис Айзек выступает на первом ежегодном музыкальном фестивале Orlando Calling, 2011 год
Крис Айзек и Бриджет Фонда в фильма &laquo;Маленький Будда&raquo; (1993) Крис Айзек и Бриджет Фонда в фильма &laquo;Маленький Будда&raquo; (1993)
Крис Айзек во время выступления в Берлине, 1987 год Крис Айзек во время выступления в Берлине, 1987 год
Кристин Даттило и Крис Айзек в сцене из сериала &laquo;Шоу Криса Айзека&raquo; (2001-2004) Кристин Даттило и Крис Айзек в сцене из сериала &laquo;Шоу Криса Айзека&raquo; (2001-2004)
Крис Айзек во время интервью телеканалу Associated Press в Лондоне, 2012 год Крис Айзек во время интервью телеканалу Associated Press в Лондоне, 2012 год
Крис Айзек выступает на фестивале в Сан-Франциско, 2014 год Крис Айзек выступает на фестивале в Сан-Франциско, 2014 год
Крис Айзек во время церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году Крис Айзек во время церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году

«Элвис Пресли в моем ДНК»: Крису Айзеку — 65

Крис Айзек просто не мог избежать сравнений с легендарным Элвисом Пресли: блестящие волосы, укладка кок, сильный почти «бархатный» голос. Сам Айзек признавался, что музыка Пресли «в его ДНК»: в доме, где он рос, хранилась огромная коллекция дисков звезд эстрады 40-х, включая ранние синглы Элвиса.

Карьеру Айзек начал в группе Silverstone. Их первый альбом провалился, и Айзек ушел в сольное плавание. В октябре 1987 года музыкант записал первый хит — ныне всем известная «Blue Hotel». Любовные баллады Айзека пришлись по душе режиссеру Дэвиду Линчу: композиции музыканта звучат в фильмах «Синий бархат» и «Дикие сердцем». Благодаря последнему вокальную версию «Wicked Game» из альбома 1989 года начали раскручивать все крупные радиостанции. Вскоре Айзек снялся в кино — у Линча в «Твин Пикс: Сквозь огонь» и у Бернардо Бертолуччи в «Маленьком Будде».

Последний сольник артиста вышел в 2015 году. Сейчас Айзек занят по большей степени музыкальными переизданиями, одно из которых вышло в 2021-м. Актер и музыкант Крис Айзек — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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