«Элвис Пресли в моем ДНК»: Крису Айзеку — 65

Крис Айзек просто не мог избежать сравнений с легендарным Элвисом Пресли: блестящие волосы, укладка кок, сильный почти «бархатный» голос. Сам Айзек признавался, что музыка Пресли «в его ДНК»: в доме, где он рос, хранилась огромная коллекция дисков звезд эстрады 40-х, включая ранние синглы Элвиса.



Карьеру Айзек начал в группе Silverstone. Их первый альбом провалился, и Айзек ушел в сольное плавание. В октябре 1987 года музыкант записал первый хит — ныне всем известная «Blue Hotel». Любовные баллады Айзека пришлись по душе режиссеру Дэвиду Линчу: композиции музыканта звучат в фильмах «Синий бархат» и «Дикие сердцем». Благодаря последнему вокальную версию «Wicked Game» из альбома 1989 года начали раскручивать все крупные радиостанции. Вскоре Айзек снялся в кино — у Линча в «Твин Пикс: Сквозь огонь» и у Бернардо Бертолуччи в «Маленьком Будде».



Последний сольник артиста вышел в 2015 году. Сейчас Айзек занят по большей степени музыкальными переизданиями, одно из которых вышло в 2021-м. Актер и музыкант Крис Айзек — в фотогалерее «Газеты.Ru».