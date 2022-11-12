«Оскар» за проститутку и «Эмми» за принцессу: лучшие фильмы Энн Хэтэуэй

12 ноября 1982 года в семье адвоката и актрисы родилась известная американская певица и актриса Энн Хэтэуэй. Ее назвали в честь жены английского поэта Уильяма Шекспира. Но сама актриса не любит, когда ее называют Энн (так ее называла мама, когда злилась), для нее предпочтительнее имя Энни.

За свою карьеру Хэтэуэй сыграла в фильмах «Дневники принцессы» (2001) (дебют актрисы на большом экране), «Горбатая гора» (2005), «Дьявол носит Prada» (2006), «Любовь и другие лекарства» (2010), «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Интерстеллар» (2014), «Восемь подруг Оушена» (2018) и др.

За роль проститутки Фантины в драме «Отверженные» Хэтэуэй получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Кроме того, она неоднократно была номинирована на «Золотой глобус», а за озвучку принцессы Пенелопы для мультсериала «Симпсоны» ей вручили статуэтку «Эмми».

Помимо съемок в кино, актриса занимается благотворительностью. Она помогала вакцинировать детей от гепатита А в Африке, следила за соблюдением прав женщин и девушек.



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