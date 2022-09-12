Как сейчас выглядят звезды «Ералаша»

Первый эпизод киножурнала «Ералаш» вышел 11 сентября 1974 года. С тех пор в проекте сменилось несколько поколений юных актеров. Многие звезды «Ералаша» остались в медиапространстве в качестве актеров и исполнителей. Среди них — Александр Головин, Ольга Кузьмина, Наталья Ионова, Анна Цуканова-Котт, Михаил Казаков и другие. А некоторые их коллеги выбрали другой путь: Константин Маевский стал звездой мини-футбола, узнаваемый «хулиган» Сергей Шелгунов трудится кровельщиком, а пародировавший Бориса Ельцина Александр Нижегородцев работает водителем скорой помощи и стримит видеоигры.

Как сейчас выглядят не самые медийные актеры из «Ералаша» — в фотогалерее «Газеты.Ru»