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Юэн Макгрегор, Керри Фокс и Кристофер Экклестон в фильме &laquo;Неглубокая могила&raquo; (1994) Юэн Макгрегор, Керри Фокс и Кристофер Экклестон в фильме &laquo;Неглубокая могила&raquo; (1994)
Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов&raquo; (2005) Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов&raquo; (2005)
Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Черный ястреб&raquo; (2001) Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Черный ястреб&raquo; (2001)
Тильда Суинтон и Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Молодой Адам&raquo; (2003) Тильда Суинтон и Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Молодой Адам&raquo; (2003)
Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Крупная рыба&raquo; (2003) Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Крупная рыба&raquo; (2003)
Мэри Элизабет Уинстэд и Юэн Макгрегор в третьем сезоне сериала &laquo;Фарго&raquo; (2017) Мэри Элизабет Уинстэд и Юэн Макгрегор в третьем сезоне сериала &laquo;Фарго&raquo; (2017)
Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Я люблю тебя, Филлип Моррис&raquo; (2009) Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Я люблю тебя, Филлип Моррис&raquo; (2009)
Скарлетт Йоханссон и Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Остров&raquo; (2005) Скарлетт Йоханссон и Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Остров&raquo; (2005)
Наоми Уоттс и Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Останься&raquo; (2005) Наоми Уоттс и Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Останься&raquo; (2005)
Джонни Ли Миллер, Юэн Макгрегор, Кевин Маккидд и Юэн Бремнер в фильме &laquo;На игле&raquo; (1996) Джонни Ли Миллер, Юэн Макгрегор, Кевин Маккидд и Юэн Бремнер в фильме &laquo;На игле&raquo; (1996)
Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Дело — труба&raquo; (1996) Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Дело — труба&raquo; (1996)
Николь Кидман и Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Мулен Руж!&raquo; (2001) Николь Кидман и Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Мулен Руж!&raquo; (2001)
Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Ангелы и демоны&raquo; (2009) Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Ангелы и демоны&raquo; (2009)
Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Невозможное&raquo; (2012) Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Невозможное&raquo; (2012)
Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Джек — покоритель великанов&raquo; (2013) Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Джек — покоритель великанов&raquo; (2013)
Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Свидетель&raquo; (1999) Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Свидетель&raquo; (1999)
Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Такой же предатель, как и мы&raquo; (2016) Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Такой же предатель, как и мы&raquo; (2016)
Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Джейн берет ружье&raquo; (2016) Юэн Макгрегор в фильме &laquo;Джейн берет ружье&raquo; (2016)
Юэн Макгрегор и Юэн Бремнер в фильме «T2: Трейнспоттинг» (2017) Юэн Макгрегор и Юэн Бремнер в фильме «T2: Трейнспоттинг» (2017)

От «Звездных войн» до «Фарго»: 20 ролей Юэна Макгрегора

Шотландский актер Юэн Макгрегор родился в Криффе 31 марта 1971 года в семье преподавателей, происходивших из клана Макгрегоров.

В возрасте четырех лет впервые вышел на сцену в постановке воскресной школы по мотивам библейской легенды о Давиде и Голиафе. В 1993 году сыграл главную роль в сериале «Помада на твоем воротничке» о событиях времен Суэцкого кризиса 1950-х годов. В 1994 году ему досталась роль в фильме Дэнни Бойла «Неглубокая могила». Следующий их совместный проект, черная комедия «На игле», принес Макгрегору международную популярность. За ним последовали роли в фильмах «Интимный дневник» Питера Гринуэя, «Бархатная золотая жила» Тодда Хейнса, «Мулен Руж!» База Лурмана, «Крупная рыба» Тима Бертона, а также роль Оби-Вана Кеноби во второй трилогии космической саги «Звездные войны».

В 2007 году Макгрегор вместе с оператором отправился в мотопробег от Северной Шотландии до Кейптауна. Это путешествие легло в основу документального сериала National Geographic «Долгий путь на юг». В 2010 году он сыграл главную роль в фильме Романа Полански «Призрак». В 2012 году актер был удостоен звания офицера ордена Британской империи за вклад в искусство и благотворительность. В 2017 году он сыграл в сиквеле фильма «На игле», а в 2018 году был получил премию «Золотой глобус» за свою роль в сериале «Фарго» — там он исполнил сразу две роли. В 2019 году Макгрегор снялся в хорроре «Доктор Сон», где сыграл повзрослевшего сына главного героя фильма «Сияние» 1980 года. В том же году он вернулся к роли Оби-Вана Кеноби.

В 1995 году женился на художнице Ив Мавракис. После рождения двух детей, пара усыновила еще двух. В 2017 году они заявили о расставании. Тогда же Макгрегор начал встречаться с актрисой Мэри Элизабет Уинстэд, с которой познакомился на съемках третьего сезона сериала «Фарго». 31 марта актер празднует юбилей — ему исполняется 50 лет.
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