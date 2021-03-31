От «Звездных войн» до «Фарго»: 20 ролей Юэна Макгрегора

Шотландский актер Юэн Макгрегор родился в Криффе 31 марта 1971 года в семье преподавателей, происходивших из клана Макгрегоров.



В возрасте четырех лет впервые вышел на сцену в постановке воскресной школы по мотивам библейской легенды о Давиде и Голиафе. В 1993 году сыграл главную роль в сериале «Помада на твоем воротничке» о событиях времен Суэцкого кризиса 1950-х годов. В 1994 году ему досталась роль в фильме Дэнни Бойла «Неглубокая могила». Следующий их совместный проект, черная комедия «На игле», принес Макгрегору международную популярность. За ним последовали роли в фильмах «Интимный дневник» Питера Гринуэя, «Бархатная золотая жила» Тодда Хейнса, «Мулен Руж!» База Лурмана, «Крупная рыба» Тима Бертона, а также роль Оби-Вана Кеноби во второй трилогии космической саги «Звездные войны».



В 2007 году Макгрегор вместе с оператором отправился в мотопробег от Северной Шотландии до Кейптауна. Это путешествие легло в основу документального сериала National Geographic «Долгий путь на юг». В 2010 году он сыграл главную роль в фильме Романа Полански «Призрак». В 2012 году актер был удостоен звания офицера ордена Британской империи за вклад в искусство и благотворительность. В 2017 году он сыграл в сиквеле фильма «На игле», а в 2018 году был получил премию «Золотой глобус» за свою роль в сериале «Фарго» — там он исполнил сразу две роли. В 2019 году Макгрегор снялся в хорроре «Доктор Сон», где сыграл повзрослевшего сына главного героя фильма «Сияние» 1980 года. В том же году он вернулся к роли Оби-Вана Кеноби.



В 1995 году женился на художнице Ив Мавракис. После рождения двух детей, пара усыновила еще двух. В 2017 году они заявили о расставании. Тогда же Макгрегор начал встречаться с актрисой Мэри Элизабет Уинстэд, с которой познакомился на съемках третьего сезона сериала «Фарго». 31 марта актер празднует юбилей — ему исполняется 50 лет.