Фэй Данауэй — 80

Американская актриса, обладательница премии «Оскар» Фэй Данауэй родилась 14 января 1941 года во Флориде в семье военного. После двух небольших ролей в фильмах «Хэппенинг» и «Поторопи закат» она получила приглашение сыграть Бонни Паркер в фильме о гангстерской паре 1930-х годов — «Бонни и Клайд». Эта картина Артура Пенна положила начало эпохе «нового Голливуда» и принесла Данауэй всемирную известность и первую номинацию на «Оскар». В 1968 году ее пригласил сыграть главную женскую роль в фильме «Любовники» классик итальянского неореализма Витторио Де Сика. На съемках у Данауэй завязался роман с итальянским актером Марчелло Мастроянни. Однако через три года пара рассталась, так как Мастроянни не был готов бросить семью ради новых отношений.



В 1970 году Данауэй снялась в ревизионистском вестерне Артура Пенна «Большой маленький человек». Это десятилетие стало наиболее плодотворным временем для актрисы. Детективный триллер Романа Полански «Китайский квартал» был удостоен «Оскара» за лучший сценарий, а Данауэй за роль в нем была номинирована на премию как «лучшая актриса». Годом позже она снялась в шпионском триллере «Три дня Кондора» Сидни Поллака. Вершиной актерской карьеры стал для актрисы фильм Сидни Люмета 1976 года «Телесеть». Циничный сатирический фильм о телевидении принес ей «Оскар» за главную женскую роль и стал одним из последних фильмов эпохи «нового Голливуда». После жесткой критики в адрес картины 1981 года об актрисе Джоан Кроуфорд «Дорогая мамочка» число громких проектов с участием Данауэй значительно сократилось. Среди ее ярких работ 1980-х и 1990-х можно назвать роли в фильмах «Пьянь», «История служанки», «Аризонская мечта» и «Жанна д'Арк».



В 2007 году Данауэй сыграла одну из главных ролей в мини-сериале «Пандемия», а в 2017 году после многолетнего перерыва вышли сразу три картины с ее участием: «Необъяснимое», «Христос под следствием» и «БайБайМэн». 14 января актриса празднует юбилей — ей исполняется 80 лет.