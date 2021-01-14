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Джек Николсон и Фэй Данауэй в фильме «Китайский квартал» (1974) Джек Николсон и Фэй Данауэй в фильме «Китайский квартал» (1974)
Фэй Данауэй и Уоррен Битти в фильме «Бонни и Клайд» (1967) Фэй Данауэй и Уоррен Битти в фильме «Бонни и Клайд» (1967)
Фэй Данауэй в фильме «Телесеть» (1976) Фэй Данауэй в фильме «Телесеть» (1976)
Стив Маккуин и Фэй Данауэй в фильме «Афера Томаса Крауна» (1968) Стив Маккуин и Фэй Данауэй в фильме «Афера Томаса Крауна» (1968)
Фэй Данауэй и Джонни Депп в фильме «Аризонская мечта» (1993) Фэй Данауэй и Джонни Депп в фильме «Аризонская мечта» (1993)
Питер Кук и Фэй Данауэй в фильме «Супердевушка» (1984)? Питер Кук и Фэй Данауэй в фильме «Супердевушка» (1984)?
Фэй Данауэй и Джеймс Каан в фильме «Ярды» (2000) Фэй Данауэй и Джеймс Каан в фильме «Ярды» (2000)
Марлон Брандо и Фэй Данауэй в фильме «Дон Жуан де Марко» (1995) Марлон Брандо и Фэй Данауэй в фильме «Дон Жуан де Марко» (1995)
Фэй Данауэй и Николь Ари Паркер в сериале «Пища для души» (2000-2004) Фэй Данауэй и Николь Ари Паркер в сериале «Пища для души» (2000-2004)
Наташа Ричардсон и Фэй Данауэй в фильме «История служанки» (1989) Наташа Ричардсон и Фэй Данауэй в фильме «История служанки» (1989)
Фэй Данауэй в телефильме «Жестокий город» (1989) Фэй Данауэй в телефильме «Жестокий город» (1989)
Дайана Скаруид и Фэй Данауэй в фильме «Дорогая мамочка» (1981) Дайана Скаруид и Фэй Данауэй в фильме «Дорогая мамочка» (1981)
Фэй Данауэй и Крис О’Доннелл в фильме «Камера» (1996) Фэй Данауэй и Крис О’Доннелл в фильме «Камера» (1996)
Фэй Данауэй и Клаус Мария Брандауэр в фильме «Жгучая тайна» (1988) Фэй Данауэй и Клаус Мария Брандауэр в фильме «Жгучая тайна» (1988)
Фэй Данауэй в фильме &laquo;Жанна д’Арк» (1999) Фэй Данауэй в фильме &laquo;Жанна д’Арк» (1999)
Фэй Данауэй в фильме «Три дня Кондора» (1975) Фэй Данауэй в фильме «Три дня Кондора» (1975)
Фэй Данауэй в телефильме «Проклятые воды» (2009) Фэй Данауэй в телефильме «Проклятые воды» (2009)

Фэй Данауэй — 80

Американская актриса, обладательница премии «Оскар» Фэй Данауэй родилась 14 января 1941 года во Флориде в семье военного. После двух небольших ролей в фильмах «Хэппенинг» и «Поторопи закат» она получила приглашение сыграть Бонни Паркер в фильме о гангстерской паре 1930-х годов — «Бонни и Клайд». Эта картина Артура Пенна положила начало эпохе «нового Голливуда» и принесла Данауэй всемирную известность и первую номинацию на «Оскар». В 1968 году ее пригласил сыграть главную женскую роль в фильме «Любовники» классик итальянского неореализма Витторио Де Сика. На съемках у Данауэй завязался роман с итальянским актером Марчелло Мастроянни. Однако через три года пара рассталась, так как Мастроянни не был готов бросить семью ради новых отношений.

В 1970 году Данауэй снялась в ревизионистском вестерне Артура Пенна «Большой маленький человек». Это десятилетие стало наиболее плодотворным временем для актрисы. Детективный триллер Романа Полански «Китайский квартал» был удостоен «Оскара» за лучший сценарий, а Данауэй за роль в нем была номинирована на премию как «лучшая актриса». Годом позже она снялась в шпионском триллере «Три дня Кондора» Сидни Поллака. Вершиной актерской карьеры стал для актрисы фильм Сидни Люмета 1976 года «Телесеть». Циничный сатирический фильм о телевидении принес ей «Оскар» за главную женскую роль и стал одним из последних фильмов эпохи «нового Голливуда». После жесткой критики в адрес картины 1981 года об актрисе Джоан Кроуфорд «Дорогая мамочка» число громких проектов с участием Данауэй значительно сократилось. Среди ее ярких работ 1980-х и 1990-х можно назвать роли в фильмах «Пьянь», «История служанки», «Аризонская мечта» и «Жанна д'Арк».

В 2007 году Данауэй сыграла одну из главных ролей в мини-сериале «Пандемия», а в 2017 году после многолетнего перерыва вышли сразу три картины с ее участием: «Необъяснимое», «Христос под следствием» и «БайБайМэн». 14 января актриса празднует юбилей — ей исполняется 80 лет.
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