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В детстве родители подарили Коллинзу игрушечную ударную установку, заметив его чувство ритма. Мальчик развивал это качество, играя на барабанах в такт рекламе и заставкам телешоу. В 1969 году он подписал первый контракт в качестве барабанщика группы Flaming Youth. Когда Коллинзу было 19, он играл на ударных в песне Джорджа Харрисона &laquo;Art of Dying&raquo;. На фото: Фил Коллинз во время выступления на 32-м джазовом фестивале в Монтре, 1998 год В детстве родители подарили Коллинзу игрушечную ударную установку, заметив его чувство ритма. Мальчик развивал это качество, играя на барабанах в такт рекламе и заставкам телешоу. В 1969 году он подписал первый контракт в качестве барабанщика группы Flaming Youth. Когда Коллинзу было 19, он играл на ударных в песне Джорджа Харрисона &laquo;Art of Dying&raquo;. На фото: Фил Коллинз во время выступления на 32-м джазовом фестивале в Монтре, 1998 год
Музыкант попал в группу Genesis в 1970 году, откликнувшись на объявление в музыкальном журнале. Первые пять лет он просидел за ударной установкой и был бэк-вокалистом. После ухода солиста Питера Гэбриела группа организовала кастинг и прослушала более 400 вокалистов, но остановила свой выбор на Коллинзе. Его вокальным дебютом стала песня &laquo;For Absent Friends&raquo;. На фото: группа Genesis во время турне по США, 1974 год Музыкант попал в группу Genesis в 1970 году, откликнувшись на объявление в музыкальном журнале. Первые пять лет он просидел за ударной установкой и был бэк-вокалистом. После ухода солиста Питера Гэбриела группа организовала кастинг и прослушала более 400 вокалистов, но остановила свой выбор на Коллинзе. Его вокальным дебютом стала песня &laquo;For Absent Friends&raquo;. На фото: группа Genesis во время турне по США, 1974 год
За 20 лет существования Genesis выпустила 12 альбомов и завоевала популярность во всем мире. Группа продала более 150 млн копий альбомов (из них около 22 млн &mdash; в США). Кроме ударных и вокала Фил Коллинз занимался написанием песен, индивидуальным творчеством и работал с джазовым инструментальным коллективом Brand X. На фото: Коллинз на церемонии вручения &laquo;Грэмми&raquo; в Лос-Анджелесе в 1986 году, где он получил три награды &mdash; за лучший альбом, как лучший поп-вокалист и продюсер года За 20 лет существования Genesis выпустила 12 альбомов и завоевала популярность во всем мире. Группа продала более 150 млн копий альбомов (из них около 22 млн &mdash; в США). Кроме ударных и вокала Фил Коллинз занимался написанием песен, индивидуальным творчеством и работал с джазовым инструментальным коллективом Brand X. На фото: Коллинз на церемонии вручения &laquo;Грэмми&raquo; в Лос-Анджелесе в 1986 году, где он получил три награды &mdash; за лучший альбом, как лучший поп-вокалист и продюсер года
13 июля 1985 года артист принял участие в благотворительном вечере Live Aid, который проходил на трех концертных площадках трех континентов, связанных телемостом. На британо-французском сверхзвуковом самолете &laquo;Конкорд&raquo; Коллинз пересек океан, чтобы выступить в Лондоне и Филадельфии. Его интервью из &laquo;Конкорда&raquo; в прямом эфире смотрели около 1,5 млрд человек в 100 странах. На мероприятии Коллинз исполнил песни &laquo;Against All Odds&raquo; и &laquo;In the Air Tonight&raquo;. Также он выступал вместе со Стингом, Брэнфордом Марсалисом, Тони Томпсоном, Полом Мартинесом и Led Zeppelin. На фото: Фил Коллинз и Стинг во время концерта на лондонском стадионе &laquo;Уэмбли&raquo;, 1985 год 13 июля 1985 года артист принял участие в благотворительном вечере Live Aid, который проходил на трех концертных площадках трех континентов, связанных телемостом. На британо-французском сверхзвуковом самолете &laquo;Конкорд&raquo; Коллинз пересек океан, чтобы выступить в Лондоне и Филадельфии. Его интервью из &laquo;Конкорда&raquo; в прямом эфире смотрели около 1,5 млрд человек в 100 странах. На мероприятии Коллинз исполнил песни &laquo;Against All Odds&raquo; и &laquo;In the Air Tonight&raquo;. Также он выступал вместе со Стингом, Брэнфордом Марсалисом, Тони Томпсоном, Полом Мартинесом и Led Zeppelin. На фото: Фил Коллинз и Стинг во время концерта на лондонском стадионе &laquo;Уэмбли&raquo;, 1985 год
В 1980-х артист сосредоточился на сольной карьере, не покидая Genesis. Его дебютный альбом &laquo;Face Value&raquo; был высоко оценен критиками, а песня &laquo;In the Air Tonight&raquo; стала визитной карточкой музыканта В 1980-х артист сосредоточился на сольной карьере, не покидая Genesis. Его дебютный альбом &laquo;Face Value&raquo; был высоко оценен критиками, а песня &laquo;In the Air Tonight&raquo; стала визитной карточкой музыканта
Самый известный фильм с участием Фила Коллинза в качестве актера &mdash; история об ограблении почтового поезда &laquo;Бастер&raquo; (1988). Также он снялся в картине &laquo;Капитан Крюк&raquo;, сериале &laquo;Полиция Майами: Отдел нравов&raquo; и озвучил несколько мультфильмов (&laquo;Балто&raquo;, &laquo;Братец медвежонок&raquo;). На фото: Фил Коллинз и Джули Уолтерс в картине &laquo;Бастер&raquo; Самый известный фильм с участием Фила Коллинза в качестве актера &mdash; история об ограблении почтового поезда &laquo;Бастер&raquo; (1988). Также он снялся в картине &laquo;Капитан Крюк&raquo;, сериале &laquo;Полиция Майами: Отдел нравов&raquo; и озвучил несколько мультфильмов (&laquo;Балто&raquo;, &laquo;Братец медвежонок&raquo;). На фото: Фил Коллинз и Джули Уолтерс в картине &laquo;Бастер&raquo;
Фил Коллинз и актриса Джули Уолтерс на пляже в Каннах, 1987 год Фил Коллинз и актриса Джули Уолтерс на пляже в Каннах, 1987 год
Фил Коллинз беседует с принцессой Дианой на благотворительном вечере в Лондоне, 1986 год Фил Коллинз беседует с принцессой Дианой на благотворительном вечере в Лондоне, 1986 год
Перед уходом из Genesis Коллинз записал с группой успешный альбом &laquo;We Can't Dance&raquo;. В 1992-1993 годах он принял участие в большом прощальном турне, после возвращения из которого покинул коллектив. На фото: Фил Коллинз получает &laquo;Золотую камеру&raquo; &mdash; награду немецкого тележурнала Hoer zu, 1994 год Перед уходом из Genesis Коллинз записал с группой успешный альбом &laquo;We Can't Dance&raquo;. В 1992-1993 годах он принял участие в большом прощальном турне, после возвращения из которого покинул коллектив. На фото: Фил Коллинз получает &laquo;Золотую камеру&raquo; &mdash; награду немецкого тележурнала Hoer zu, 1994 год
Фил Коллинз и Михаэль Шумахер на Гран-при Германии &laquo;Формулы-1&raquo;, 1997 год Фил Коллинз и Михаэль Шумахер на Гран-при Германии &laquo;Формулы-1&raquo;, 1997 год
В 1999 году Коллинз записал песню &laquo;You'll Be in My Heart&raquo;, которая стала саундтреком к мультфильму &laquo;Тарзан&raquo; студии Walt Disney. Композиция принесла музыканту премии &laquo;Оскар&raquo;, &laquo;Золотой глобус&raquo;, &laquo;Грэмми&raquo; и награду American Music Awards. На фото: Фил Коллинз, Элизабет Тейлор и Иэн МакКеллен на Каннском фестивале, 1993 год В 1999 году Коллинз записал песню &laquo;You'll Be in My Heart&raquo;, которая стала саундтреком к мультфильму &laquo;Тарзан&raquo; студии Walt Disney. Композиция принесла музыканту премии &laquo;Оскар&raquo;, &laquo;Золотой глобус&raquo;, &laquo;Грэмми&raquo; и награду American Music Awards. На фото: Фил Коллинз, Элизабет Тейлор и Иэн МакКеллен на Каннском фестивале, 1993 год
Альбомы и отдельные треки Коллинза были номинированы на многие премии. Его пластинка &raquo;&hellip;But Seriously&raquo; одержала победу в двух номинациях American Music Awards &mdash; &laquo;Лучший альбом&raquo; и &laquo;Лучший исполнитель&raquo;. Написанный музыкантом саундтрек к фильму &laquo;Бастер&raquo; под названием &laquo;Two Hearts&raquo; получил &laquo;Золотой глобус&raquo; и &laquo;Грэмми&raquo;. Альбом &laquo;No Jacket Required&raquo; одержал победу в трех номинациях &laquo;Грэмми&raquo;, включая &laquo;Лучший альбом года&raquo;. В 2002 году Коллинзу вручили награду &laquo;Disney Legends&raquo;. Также он является обладателем шести наград &laquo;Британской академии композиторов и авторов&raquo; Альбомы и отдельные треки Коллинза были номинированы на многие премии. Его пластинка &raquo;&hellip;But Seriously&raquo; одержала победу в двух номинациях American Music Awards &mdash; &laquo;Лучший альбом&raquo; и &laquo;Лучший исполнитель&raquo;. Написанный музыкантом саундтрек к фильму &laquo;Бастер&raquo; под названием &laquo;Two Hearts&raquo; получил &laquo;Золотой глобус&raquo; и &laquo;Грэмми&raquo;. Альбом &laquo;No Jacket Required&raquo; одержал победу в трех номинациях &laquo;Грэмми&raquo;, включая &laquo;Лучший альбом года&raquo;. В 2002 году Коллинзу вручили награду &laquo;Disney Legends&raquo;. Также он является обладателем шести наград &laquo;Британской академии композиторов и авторов&raquo;
Музыкант женился три раза: от первой жены Андреи Берторелли у него родился сын Саймон. Во втором браке с Джилл Тэвелман в 1989 году у артиста появилась дочь Лили, которая стала успешной актрисой (&laquo;С любовью, Рози&raquo;, &laquo;Отверженные&raquo;, &laquo;Эмили в Париже&raquo;). В 1999 году Коллинз женился на модели Орианне Цевей (на фото), от которой у него родились сыновья Николас и Мэттью. В 2008 году супруги разошлись Музыкант женился три раза: от первой жены Андреи Берторелли у него родился сын Саймон. Во втором браке с Джилл Тэвелман в 1989 году у артиста появилась дочь Лили, которая стала успешной актрисой (&laquo;С любовью, Рози&raquo;, &laquo;Отверженные&raquo;, &laquo;Эмили в Париже&raquo;). В 1999 году Коллинз женился на модели Орианне Цевей (на фото), от которой у него родились сыновья Николас и Мэттью. В 2008 году супруги разошлись
В 1999 году Коллинз получил звезду на Голливудской аллее славы, в 2003-м вошел в Зал славы авторов песен&raquo;. В качестве участника группы Genesis имя артисты было внесено в Зал славы рок-н-ролла в 2010 году. Музыкант занимает 43 место в списке &laquo;100 величайших барабанщиков всех времен&raquo; журнала Rolling Stone В 1999 году Коллинз получил звезду на Голливудской аллее славы, в 2003-м вошел в Зал славы авторов песен&raquo;. В качестве участника группы Genesis имя артисты было внесено в Зал славы рок-н-ролла в 2010 году. Музыкант занимает 43 место в списке &laquo;100 величайших барабанщиков всех времен&raquo; журнала Rolling Stone
В 2011 году Коллинз объявил о завершении музыкальной карьеры, объяснив свое решение желанием проводить больше времени с детьми. Музыкант опроверг публикации некоторых СМИ о том, что он покинул сцену из-за критики или плохих обзоров в прессе. В 2017-м Коллинз отправился в тур &laquo;Еще не мертв&raquo; (&laquo;Not Dead Yet Live&raquo;). Несколько концертов в Лондоне пришлось перенести с июня на ноябрь из-за того, что артист упал в гостиничном номере и сильно ударился головой. На фото: концерт Фила Коллинза в 2018 году В 2011 году Коллинз объявил о завершении музыкальной карьеры, объяснив свое решение желанием проводить больше времени с детьми. Музыкант опроверг публикации некоторых СМИ о том, что он покинул сцену из-за критики или плохих обзоров в прессе. В 2017-м Коллинз отправился в тур &laquo;Еще не мертв&raquo; (&laquo;Not Dead Yet Live&raquo;). Несколько концертов в Лондоне пришлось перенести с июня на ноябрь из-за того, что артист упал в гостиничном номере и сильно ударился головой. На фото: концерт Фила Коллинза в 2018 году

«Оскар», «Грэмми» и мировое признание: Филу Коллинзу - 70

Певец, барабанщик, актер и композитор Фил Коллинз родился 30 января 1951 года в Лондоне. Его музыкальная карьера началась в 1970 году за ударной установкой в составе арт-рок-группы Genesis. Пять лет спустя барабанщик стал солистом коллектива и записал несколько выдающихся альбомов, включая прощальный «We Can't Dance». Затем артист занялся сольным творчеством и стал одним из трех музыкантов, чьи альбомы были проданы по всему миру тиражом более 100 млн экземпляров. Также в тройку вошли Пол Маккартни и Майкл Джексон.
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