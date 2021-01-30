«Оскар», «Грэмми» и мировое признание: Филу Коллинзу - 70

Певец, барабанщик, актер и композитор Фил Коллинз родился 30 января 1951 года в Лондоне. Его музыкальная карьера началась в 1970 году за ударной установкой в составе арт-рок-группы Genesis. Пять лет спустя барабанщик стал солистом коллектива и записал несколько выдающихся альбомов, включая прощальный «We Can't Dance». Затем артист занялся сольным творчеством и стал одним из трех музыкантов, чьи альбомы были проданы по всему миру тиражом более 100 млн экземпляров. Также в тройку вошли Пол Маккартни и Майкл Джексон.