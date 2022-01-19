Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В возрасте 92 лет умер бывший митрополит Санкт-Петербурга... 19:43
Появились подробности задержания замглавы Минтранса по делу... 19:39
Главный тренер «Зенита» Семак высказался об обиде Дзюбы 19:38
В Киеве обстреляли окно редакции украинского журналиста Гордона 19:33
В московском ТЦ «Авиапарк» произошла драка мигрантов 19:31
Делегация России заявила о начале «обратного отсчета»... 19:26
В Германии судят сирийского врача за пытки в госпитале 19:20
Власти Крыма с 24 января вводят обязательную самоизоляцию... 19:19
«Отношение однозначное»: в ЛНР прокомментировали предложение КПРФ... 19:18
Депутат Журова не считает ролик ЦСКА оскорбительным... 19:15
Фото

Трагедия в Альпах: актер Гаспар Ульель умер в 37 лет

Французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет. Во вторник, 18 января, на лыжном склоне курорта Ля-Розьер (Савойя) он столкнулся с другим лыжником и получил серьезную травму головы. Когда прибыла помощь, актер был без сознания. Ульеля на вертолете доставили в больницу Гренобля, но спасти его не удалось.

Ульель сыграл в таких кинокартинах, как «Целуй, кого хочешь» (2002), «Заблудшие» (2003), «Последний день» (2004), приквел «Ганнибал: Восхождение» (2007), (2014), «Это всего лишь конец света» (2016). Широкую известность актеру принесла роль в фильме «Сен-Лоран. Стиль – это я» (2014), где он сыграл самого законодателя моды. «Долгая помолвка», в которой его партнершей по площадке была Одри Тоту, принесла актеру премию «Сезар».

В марте 2022 года на экраны выйдет американский мини-сериал «Лунный рыцарь», в котором Гаспар Ульель был утвержден на одну из главных ролей.

Скопировать ссылку
Картина дня
«Я вообще-то жива». Что делать, если вас по ошибке признали мертвым
У москвички аннулировали паспорт и заблокировали счета, признав ее умершей
«Это Россия, здесь много Наташ!» ЦСКА неловко представил футболиста из Турции и извинился
«Кто-то облажался»: пародист Грушевский — о шутке ЦСКА про «русских Наташ» для Языджи
«Зеленский проиграл битву, не войну». Порошенко избежал тюрьмы и спел
Киевский суд отказался заключать экс-президента Украины Порошенко под стражу
Появились подробности задержания замглавы Минтранса по делу о коррупции
«Отношение однозначное»: в ЛНР прокомментировали предложение КПРФ признать республики Донбасса
В Киеве обстреляли окно редакции украинского журналиста Гордона
Делегация России заявила о начале «обратного отсчета» по предложениям о безопасности
Новости
В возрасте 92 лет умер бывший митрополит Санкт-Петербурга Владимир
Главный тренер «Зенита» Семак высказался об обиде Дзюбы
В московском ТЦ «Авиапарк» произошла драка мигрантов
В Германии судят сирийского врача за пытки в госпитале
Власти Крыма с 24 января вводят обязательную самоизоляцию для лиц старше 60 лет
Депутат Журова не считает ролик ЦСКА оскорбительным для российских женщин
Бойфренд сделал предложение своей девушке в игре Genshin Impac
Все новости
«Газпром» не может отдавать товар бесплатно». Молдавия не нашла денег на газ
Правительство Молдавии попросило парламент ввести режим ЧП из-за газового кризиса
В Лондоне снимают маски. Англия отменяет большинство мер против COVID-19
Премьер Британии Джонсон объяснил ослабление ограничений успешной вакцинацией
Ольга Васильева
Урок в конце дистанции
Президент РАО, экс-министр просвещения Ольга Васильева об уроках, которые COVID-19 дает системе образования
«Неуверенное руководство»: за что Токаев уволил министра обороны
Токаев объявил новым главой Минобороны Казахстана командира нацгвардии
Легкое вооружение, жесткие санкции: чем Запад поможет Украине
Bloomberg узнал о переводе МИД Британии на кризисный режим из-за России
«Никаких обещаний Россия не давала»: появятся ли у Минска ядерные ракеты
Эксперты оценили шанс на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии
В Москве простились с журналистом Михаилом Зеленским
Личные обстоятельства. Поклонская отказалась быть послом в Кабо-Верде
МИД подтвердил, что Наталья Поклонская не станет послом России в Кабо-Верде
Спасти и уберечь: как в Москве борются с COVID-19 при помощи моноклональных антител
Как в столице реализуют уникальный проект по спасению людей из групп риска
«Хотим договориться прежде всего с американцами»
Рябков назвал критической ситуацию с безопасностью в Европе
Волочкова устроила скандал из-за маски. Ей грозит до 15 суток ареста
Что известно о дебоше Волочковой в самолете
Совфед пообещал россиянам повышение пенсии с февраля
В Совете Федерации уточнили, как вырастут пенсии и маткапитал в феврале
«Как минимум ФСБ имеет доступ к данным в WhatsApp»
Специалист Мисбах-Соловьев рассказал, кто может следить за пользователями WhatsApp

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+