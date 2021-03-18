Жади из сериала «Клон»: 20 лет спустя

Бразильская актриса Джованна Антонелли родилась в Рио-де-Жанейро в 1976 году в семье оперного певца и балерины. Еще в школе она увлеклась любительским театром, а в 14 лет получила приглашение стать соведущей одного из бразильских телешоу. В 1994 году она дебютировала как актриса в мыльной опере «Тропиканка», а в 1996-м ей принес успех телесериал «Чика да Сильва». В 1999 году состоялся ее дебют в полнометражном кино «Босса нова» режиссера Бруну Баррету. В 2000-м она вышла замуж за бизнесмена Рикарду Медина. В том же году на экранах стартовал телепроект с ее участием «Семейные узы». А уже в 2001-м она снялась в роли Жади в сериале «Клон», который стал международным хитом.



Антонелли развелась с первым мужем и после завершения работы над проектом объявила, что находится в отношениях с Мурилу Бенисиу, сыгравшим главную роль в «Клоне». Вскоре после рождения сына в 2005 году супруги решили расстаться. В 2009-м на экраны вышел фильм с ее участием «Будапешт» по сценарию легендарного композитора и поэта Шику Буарки. Тогда же она познакомилась с режиссером Леонардо Ногейра, от которого родила близнецов в 2010 году. В 2014-м Антонелли сыграла героиню нетрадиционной сексуальной ориентации в сериале «В семье», а также исполнила главную роль в фильме «SOS: Женщины в море».



В настоящий момент, помимо работы в кино и на телевидении, Антонелли ведет свой собственный бизнес – она занимается производством парфюма и сумок под брендом Gio. В интервью актриса говорила о желании выйти на российский рынок, но признавалась, что слабо знакома с культурой России. 18 марта Джованне Антонелли исполняется 45 лет.



Жади из сериала «Клон» тогда и сейчас — в фотогалерее «Газеты.Ru»