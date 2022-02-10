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Главная сваха страны: Розе Сябитовой — 60

10 февраля популярной телеведущей Розе Сябитовой исполняется 60 лет. Сябитова известна благодаря амплуа профессиональной свахи. После смерти первого мужа она открыла собственное брачное агентство и начала выступать на радио и телевидении. В итоге Сябитова стала соведущей программы «Давай поженимся» на Первом канале, что прославило ее на всю страну. Сябитова работает в передаче уже около 14 лет.

Собственная личная жизнь у нее сложилась трагически. Первый муж умер от инфаркта. Второй раз Сябитова вышла за участника «Давай поженимся» — отсидевшего за мошенничество и бившего своих бывших любовниц. Спустя два года совместной жизни выяснилось, что он систематически избивал и Розу. Сваха говорила, что терпит, потому что слишком долго была одна. В итоге пара развелась.

Сябитова считает, что ее опыт не мешает работать и давать другим советы. «Сваха не должна быть замужем. Это издержки профессии», — парирует она.

Жизнь и карьера телеведущей — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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