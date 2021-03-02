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<b>«Рокки 4» (1985) </b><br> В &laquo;Рокки 4&raquo; Михаил Горбачев (Дэвид Ллойд Остин) настолько вдохновляется победой американца над советским боксером Иваном Драго, что в конце фильма встает и аплодирует стоя. Позитивная концовка случайно зарифмовалась с началом дружбы Горбачева и Рейгана &mdash; за два дня до мировой премьеры фильма 21 января 1985 года политики впервые встретились на саммите в Женеве по ядерному разоружению <b>«Рокки 4» (1985) </b><br> В &laquo;Рокки 4&raquo; Михаил Горбачев (Дэвид Ллойд Остин) настолько вдохновляется победой американца над советским боксером Иваном Драго, что в конце фильма встает и аплодирует стоя. Позитивная концовка случайно зарифмовалась с началом дружбы Горбачева и Рейгана &mdash; за два дня до мировой премьеры фильма 21 января 1985 года политики впервые встретились на саммите в Женеве по ядерному разоружению
<b>«Голый пистолет» (1988)</b> <br> Британский актер Дэвид Ллойд Остин умудрился сыграть генерального секретаря ЦК КПСС дважды &mdash; помимо &laquo;Рокки 4&raquo;, в комедии &laquo;Голый пистолет&raquo;. Правда, Горбачев появляется там только в самом начале: по сюжету политик вместе с Муаммаром Каддафи, аятоллой Хомейни и Фиделем Кастро готовит теракт против США. Внезапно на встречу врывается американский лейтенант Фрэнк Дребин, срывает чалму Хомейни и стирает родимое пятно с головы Горбачева <b>«Голый пистолет» (1988)</b> <br> Британский актер Дэвид Ллойд Остин умудрился сыграть генерального секретаря ЦК КПСС дважды &mdash; помимо &laquo;Рокки 4&raquo;, в комедии &laquo;Голый пистолет&raquo;. Правда, Горбачев появляется там только в самом начале: по сюжету политик вместе с Муаммаром Каддафи, аятоллой Хомейни и Фиделем Кастро готовит теракт против США. Внезапно на встречу врывается американский лейтенант Фрэнк Дребин, срывает чалму Хомейни и стирает родимое пятно с головы Горбачева
В одной из серий юмористической передачи Saturday Night Live, которая вышла в конце 80-х, роль Горбачева исполнил Дэнни Де Вито В одной из серий юмористической передачи Saturday Night Live, которая вышла в конце 80-х, роль Горбачева исполнил Дэнни Де Вито
<b>«Симпсоны»</b> <br> Григорий Распутин, Pussy Riot, Владимир Путин &mdash; кого только не пародировали в мультсериале &laquo;Симпсоны&raquo;. Бывший генсек ЦК КПСС тоже фигурировал в одной из серий: по сюжету он приходит к Симпсонам в гости и вынуждает Гомера извиниться перед Джорджем-Бушем-старшим, с которым они накануне подрались. &laquo;Не хочу показывать слабости перед русскими&raquo;, &mdash; говорит Гомер, но в итоге все равно извиняется <b>«Симпсоны»</b> <br> Григорий Распутин, Pussy Riot, Владимир Путин &mdash; кого только не пародировали в мультсериале &laquo;Симпсоны&raquo;. Бывший генсек ЦК КПСС тоже фигурировал в одной из серий: по сюжету он приходит к Симпсонам в гости и вынуждает Гомера извиниться перед Джорджем-Бушем-старшим, с которым они накануне подрались. &laquo;Не хочу показывать слабости перед русскими&raquo;, &mdash; говорит Гомер, но в итоге все равно извиняется
<b>«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992)</b> <br> Из российских актеров первым Михаила Горбачева сыграл Леонид Куравлев в фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». В нем персонаж Куравлева практически весь фильм ведет телефонные переговоры с Америкой <b>«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992)</b> <br> Из российских актеров первым Михаила Горбачева сыграл Леонид Куравлев в фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». В нем персонаж Куравлева практически весь фильм ведет телефонные переговоры с Америкой
<b>«Небо над Берлином 2» (1993)</b> <br> А вот в фильме &laquo;Небо над Берлином 2&raquo; Вима Вендерса сыграл реальный Михаил Горбачев (самого себя, конечно же). Компанию первому и последнему президенту СССР составил лидер The Velvet Underground Лу Рид <b>«Небо над Берлином 2» (1993)</b> <br> А вот в фильме &laquo;Небо над Берлином 2&raquo; Вима Вендерса сыграл реальный Михаил Горбачев (самого себя, конечно же). Компанию первому и последнему президенту СССР составил лидер The Velvet Underground Лу Рид
В 1997 году Михаил Горбачев согласился сняться в рекламе Pizza Hut. В рекламном ролике американской пиццы политик появляется вместе со своей внучкой, но не произносит ни слова. Реклама заканчивается словами «За Горбачева!» В 1997 году Михаил Горбачев согласился сняться в рекламе Pizza Hut. В рекламном ролике американской пиццы политик появляется вместе со своей внучкой, но не произносит ни слова. Реклама заканчивается словами «За Горбачева!»
<b>«Ельцин. Три дня в августе» (2011)</b> <br> Фильм повествует об Августовском путче 1991 года, приведшем к распаду СССР. Горбачева тут сыграл Владимир Юматов, а Ельцина &mdash; Дмитрий Назаров <b>«Ельцин. Три дня в августе» (2011)</b> <br> Фильм повествует об Августовском путче 1991 года, приведшем к распаду СССР. Горбачева тут сыграл Владимир Юматов, а Ельцина &mdash; Дмитрий Назаров
<b>«Так сложились звёзды» (2016)</b> <br> В фильме &laquo;Так сложились звезды&raquo; Михаил Горбачев (актер Игорь Угольников) появляется лишь в одном эпизоде: вместе с женой Раисой Максимовной (Дарья Мороз) они находятся на полевом стане казахстанской целины в сопровождении Динмухамеда Кунаева (Алдабек Шалбаев) и Нурсултана Назарбаева (Берик Айтжанов) <b>«Так сложились звёзды» (2016)</b> <br> В фильме &laquo;Так сложились звезды&raquo; Михаил Горбачев (актер Игорь Угольников) появляется лишь в одном эпизоде: вместе с женой Раисой Максимовной (Дарья Мороз) они находятся на полевом стане казахстанской целины в сопровождении Динмухамеда Кунаева (Алдабек Шалбаев) и Нурсултана Назарбаева (Берик Айтжанов)
<b>«Чернобыль» (2019)</b> <br> В нашумевшем проекте HBO &laquo;Чернобыль&raquo; Михаил Горбачев (Дэвид Денсик) лично отдал указание не награждать Легасова званием Героя Социалистического Труда после того, как академик Валерий Легасов (Джаред Харрис) представил свою версию катастрофы. Сам политик изложенную в сериале версию назвал выдумкой <b>«Чернобыль» (2019)</b> <br> В нашумевшем проекте HBO &laquo;Чернобыль&raquo; Михаил Горбачев (Дэвид Денсик) лично отдал указание не награждать Легасова званием Героя Социалистического Труда после того, как академик Валерий Легасов (Джаред Харрис) представил свою версию катастрофы. Сам политик изложенную в сериале версию назвал выдумкой
<b>«Ласковый май» (2009)</b> <br> В 1985 году стартовала горбачевская &laquo;перестройка&raquo;, а год спустя появилась группа &laquo;Ласковый май&raquo; Андрея Разина. Немалую часть в документальном фильме занимает история снимка, на котором маленький Разин запечатлен с семьей Горбачевых. В одном из интервью продюсер в шутку назвался племянником генсека, но в нее мгновенно поверили. &laquo;Когда Горбачев посмотрел фильм и увидел свою роль, то сказал: &laquo;Талантливый подлец&raquo;. Но ведь и Остап Бендер был талантливый&raquo;, &mdash; рассказывал Разин <b>«Ласковый май» (2009)</b> <br> В 1985 году стартовала горбачевская &laquo;перестройка&raquo;, а год спустя появилась группа &laquo;Ласковый май&raquo; Андрея Разина. Немалую часть в документальном фильме занимает история снимка, на котором маленький Разин запечатлен с семьей Горбачевых. В одном из интервью продюсер в шутку назвался племянником генсека, но в нее мгновенно поверили. &laquo;Когда Горбачев посмотрел фильм и увидел свою роль, то сказал: &laquo;Талантливый подлец&raquo;. Но ведь и Остап Бендер был талантливый&raquo;, &mdash; рассказывал Разин
В спектакле “Горбачев” Алвиса Херманиса заняты только два актера. Бывшего президента СССР и его супругу Раису сыграли художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов и народная артистка России Чулпан Хаматова. Самому Михаилу Горбачеву спектакль очень понравился &mdash; по его словам, никому другому он бы эту историю не доверил В спектакле “Горбачев” Алвиса Херманиса заняты только два актера. Бывшего президента СССР и его супругу Раису сыграли художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов и народная артистка России Чулпан Хаматова. Самому Михаилу Горбачеву спектакль очень понравился &mdash; по его словам, никому другому он бы эту историю не доверил

Симпсоны, пицца и Чернобыль: Горбачев на экране

2 марта исполняется 90 лет Михаилу Горбачеву, последнему генсеку и первому президенту СССР. Уставшее от застоя советское общество поначалу приняло политику нового генсека ЦК КПСС на ура, а его хождения в народ собирали толпы желающих. Однако несмотря на поддержку общества, Горбачеву так и не удалось провести полноценные реформы. Пытаясь балансировать между консерваторами и реформаторами, он был нерешителен и в итоге потерял власть.

Образ Горбачева использовался во многих фильмах: как российских, так и зарубежных. В первый же год его правления персонаж Горбачева появился в картине «Рокки 4», а три года спустя в популярной кинопародии «Голый пистолет». Оба раза его сыграл малоизвестный, но внешне схожий с ним актер Дэвид Ллойд Остин. В отечественных фильмах роль советского президента играли Леонид Куравлев, Владимир Юматов, Сергей Банковский и другие. Горбачева можно было увидеть и в одной из серий популярного мультсериала «Симпсоны» — в качестве гостя Джорджа Буша-старшего, поселившегося рядом с семьей Симпсонов. Последнее воплощение Михаила Сергеевича на экране состоялось в позапрошлом году — в сериале-хите HBO «Чернобыль».

В честь юбилея первого президента СССР «Газета.Ru» вспоминает 13 образов Горбачева в кино (и не только).
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