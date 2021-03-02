Симпсоны, пицца и Чернобыль: Горбачев на экране

2 марта исполняется 90 лет Михаилу Горбачеву, последнему генсеку и первому президенту СССР. Уставшее от застоя советское общество поначалу приняло политику нового генсека ЦК КПСС на ура, а его хождения в народ собирали толпы желающих. Однако несмотря на поддержку общества, Горбачеву так и не удалось провести полноценные реформы. Пытаясь балансировать между консерваторами и реформаторами, он был нерешителен и в итоге потерял власть.



Образ Горбачева использовался во многих фильмах: как российских, так и зарубежных. В первый же год его правления персонаж Горбачева появился в картине «Рокки 4», а три года спустя в популярной кинопародии «Голый пистолет». Оба раза его сыграл малоизвестный, но внешне схожий с ним актер Дэвид Ллойд Остин. В отечественных фильмах роль советского президента играли Леонид Куравлев, Владимир Юматов, Сергей Банковский и другие. Горбачева можно было увидеть и в одной из серий популярного мультсериала «Симпсоны» — в качестве гостя Джорджа Буша-старшего, поселившегося рядом с семьей Симпсонов. Последнее воплощение Михаила Сергеевича на экране состоялось в позапрошлом году — в сериале-хите HBO «Чернобыль».



В честь юбилея первого президента СССР «Газета.Ru» вспоминает 13 образов Горбачева в кино (и не только).