Гвинет Пэлтроу — 50

Исполнительница роли Пеппер Поттс в фильмах Marvel Гвинет Пэлтроу родилась 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе. Она выросла в богатой семье кинорежиссера Брюса Пэлтроу и известной актрисы Блайт Даннер. После окончания частной школы для девочек в Нью-Йорке Пэлтроу изучала историю искусств в Санта-Монике, а позже бросила учебу ради актерской деятельности.

Актриса начала карьеру с телефильма «High», который снял ее отец в 1989 году. В 1991-м Пэлтроу впервые попала на большой экран — и сразу в культовый «Крик» с Джоном Траволтой. Потом были «Семь» Дэвида Финчера, «Осторожно, двери закрываются» Питера Хауита, «Большие надежды» Альфонсо Куарона и «Влюбленный Шекспир» Джона Мэддена, за который Гвинет получила «Оскар».

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