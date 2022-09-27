27 сентября 2022, 19:26
Фото
Гвинет Пэлтроу — 50
Исполнительница роли Пеппер Поттс в фильмах Marvel Гвинет Пэлтроу родилась 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе. Она выросла в богатой семье кинорежиссера Брюса Пэлтроу и известной актрисы Блайт Даннер. После окончания частной школы для девочек в Нью-Йорке Пэлтроу изучала историю искусств в Санта-Монике, а позже бросила учебу ради актерской деятельности.
Актриса начала карьеру с телефильма «High», который снял ее отец в 1989 году. В 1991-м Пэлтроу впервые попала на большой экран — и сразу в культовый «Крик» с Джоном Траволтой. Потом были «Семь» Дэвида Финчера, «Осторожно, двери закрываются» Питера Хауита, «Большие надежды» Альфонсо Куарона и «Влюбленный Шекспир» Джона Мэддена, за который Гвинет получила «Оскар».
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Гвинет Пэлтроу, 2015 год
Отец Пэлтроу Брюс был наследником известного раввинского рода Палтрович, а мать Блайт принадлежала к квакерам из рода пенсильванских немцев. По словам актрисы, в ее семье отмечали как еврейские, так и христианские праздники.
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У Пэлтроу есть младший брат Джейк (режиссер) и двоюродная сестра Кэтрин Менниг (актриса). Троюродная сестра Гвинет — Габриэль Гиффордс, член Конгресса США, которая была ранена в голову при покушении на нее в Тусоне (Аризона).
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<b>На фото:</b> Джейк Пэлтроу, Блайт Даннер, Гвинет Пэлтроу и Брюс Пэлтроу (слева направо), 1991 год
Крестным отцом Пэлтроу является Стивен Спилберг. В 1991 году он снял актрису в коммерчески успешном приключенческом фильме «Капитан Крюк». Затем она снялась в мыльной опере «Выбери большую дорогу» (1992), а также в телефильмах «Жестокие сомнения» (1992) и «Смертельные отношения» (1993).
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<b>На фото:</b> Стивен Спилберг и Гвинет Пэлтроу на четвертой ежегодной церемонии вручения премии GQ «Человек года», 1999 год
В 1993 году Пэлтроу покорила зрителей и критиков своей ролью в нуарной драме “Плоть от плоти”. Обозреватель из «Нью-Йорк Таймс» Джанет Маслин описала Пэлтроу как “похитительницу сцен, которая является дочерью Блайт Даннер и умеет заставить камеру влюбиться в нее».
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<b>На фото:</b> Гвинет Пэлтроу в кадре из фильма «Плоть от плоти» (1993)
В триллере «Семь» (1995) Пэлтроу исполнила роль жены молодого детектива (Брэд Питт). Эта работа принесла ей номинацию на премию «Сатурн» за лучшую женскую роль второго плана. Через год Пэлтроу сыграла главную героиню в исторической ленте «Эмма», основанной на одноименном романе 1815 года Джейн Остин. Также она рассматривалась на роль Роуз в фильме Титаник” (1997).
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<b>На фото:</b> Гвинет Пэлтроу, Брэд Питт и Морган Фриман в кадре из фильма «Семь» (1995)
Поворотным моментом в карьере Пэлтроу стал 1998 год, когда она сыграла главные роли в пяти громких фильмах года — “Большие надежды” , “Осторожно! Двери закрываются”, “Наследство”, “Идеальное убийство” и “Влюбленный Шекспир”. За последний актриса получила “Оскар”, “Золотой глобус” и Премию Гильдии киноактеров США в номинации “Лучшая женская роль”.
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<b>На фото:</b> Гвинет Пэлтроу в кадре из фильма «Влюбленный Шекспир» (1998)
В 1999 году Пэлтроу снялась вместе с Джудом Лоу, Мэттом Дэймоном и Кейт Бланшетт в психологическом триллере «Талантливый мистер Рипли» в роли невесты богатого и избалованного плейбоя-миллионера (Лоу).
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<b>На фото:</b> Гвинет Пэлтроу и Джуд Лоу в кадре из фильма «Талантливый мистер Рипли» (1999)
Для продвижения фильма «Дуэты» (2000) Пэлтроу и Хьюи Льюис выпустили музыкальный сингл «Cruisin». Когда был снят клип, композиция заняла первую строчку хит-парадов в Австралии. Также актриса участвовала в записи альбома “C’mon, C’mon” (2002) певицы Шерил Кроу. Они спели дуэтом композицию «It’s Only Love». В саундтреках к фильму «Я ухожу — не плачь» Пэлтроу исполнила песни: «Country Strong», «Shake That Thing», «Coming Home» и «Me and Tennessee».
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<b>На фото:</b> Гвинет Пэлтроу и Хьюи Льюис в кадре из фильма «Дуэты» (2000)
Ради роли в комедии «Мелкий Хэл» (2001) Пэлтроу пришлось надевать специально разработанный 11-килограммовый толстый костюм и наносить плотный грим.
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<b>На фото:</b> Гвинет Пэлтроу в кадре из фильма «Мелкий Хэл» (2001)
В мае 2005 года Пэлтроу стала новым лицом духов Pleasures парфюмерной компании Est?e Lauder. Она неоднократно становилась героиней обложек глянцевых журналов.
С 2008 года Пэлтроу исполняла роль Пеппер Поттс в серии фильмов киновселенной Marvel: «Железный человек», «Железный человек 2», «Мстители», «Железный человек 3», «Человек-паук: Возвращение домой», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».
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<b>На фото:</b> Гвинет Пэлтроу в кадре из фильма «Железный человек 2» (2010)
В 2016 году Пэлтроу представила свою первую коллекцию одежды в рамках бренда Goop. Через два года общественная организация The Good Thinking Society заявила, что комплекс биодобавок Goop для беременных, произведенный компанией актрисы, может быть опасен из-за увеличенной дозы витамина А.
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<b>На фото:</b> Гвинет Пэлтроу в рекламе брэнда Goop
В 2021 году на Netflix вышел сериал “Любовь, секс и goop”, в котором Пэлтроу и команда экспертов помогают парам улучшить свои интимные отношения.
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<b>На фото:</b> Гвинет Пэлтроу в сериале “Любовь, секс и goop” (2001)
С 1994 по 1997 год Пэлтроу встречалась и была помолвлена с Брэдом Питтом. С 1997 по конец 2000 года она состояла в отношениях с Беном Аффлеком. В 2003 году Пэлтроу вышла замуж за вокалиста группы Coldplay Криса Мартина, у них родились дочь Эппл Блайт Элисон Мартин (2004) и сын Мозес Брюс Энтони Мартин (2006). В 2014 году Пэлтроу и Мартин расстались. В том же году актриса начала встречаться с продюсером Брэдом Фэлчаком, в 2018-м они поженились.
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<b>На фото:</b>Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт, Гвинет Пэлтроу и Бен Аффлек, Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак (слева направо)
В 2017 году Пэлтроу рассказала, что во время съемок фильма «Эмма» (1996) она была жертвой домогательств со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Актриса стала основным источником статьи, написанной журналистами The New York Times Джоди Кантор и Меган Туи о случаях сексуального насилия со стороны Вайнштейна.
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<b>На фото:</b> Гвинет Пэлтроу, Хиллари Клинтон и Харви Вайнштайн на премьере фильма «Влюбленный Шекспир» в Нью-Йорке (1998)