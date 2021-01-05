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Хаяо Миядзаки и его фильмы Хаяо Миядзаки и его фильмы
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Мой сосед Тоторо&raquo; (1988) Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Мой сосед Тоторо&raquo; (1988)
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Ходячий замок&raquo; (2004) Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Ходячий замок&raquo; (2004)
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Унесённые призраками&raquo; (2001) Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Унесённые призраками&raquo; (2001)
Кадр из мультсериала Хаяо Миядзаки &laquo;Конан — мальчик из будущего&raquo; (1978) Кадр из мультсериала Хаяо Миядзаки &laquo;Конан — мальчик из будущего&raquo; (1978)
Кадр из мультсериала Хаяо Миядзаки &laquo;Люпен III&raquo; (1971 &ndash; 1972) Кадр из мультсериала Хаяо Миядзаки &laquo;Люпен III&raquo; (1971 &ndash; 1972)
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Небесный замок Лапута&raquo; (1986) Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Небесный замок Лапута&raquo; (1986)
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Ветер крепчает&raquo; (2013) Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Ветер крепчает&raquo; (2013)
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Принцесса Мононоке&raquo; (1997) Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Принцесса Мононоке&raquo; (1997)
Кадр из мультфильма &laquo;Рыбка Поньо на утесе&raquo; (2008) Кадр из мультфильма &laquo;Рыбка Поньо на утесе&raquo; (2008)
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;На старт!&raquo; (1995) Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;На старт!&raquo; (1995)

Волшебные миры Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки знают во всем мире. Ныне популярный жанр аниме стал таким востребованным сегодня именно благодаря ему. Миядзаки уже на протяжении 40 лет снимает полнометражные мультфильмы, каждый из которых становится классикой анимации. Он стал сооснователем всемирно известной студии «Гибли». Начиная с «Навсикаи из долины ветров» в 1984 году и заканчивая картиной «Ветер крепчает» 2013 года, работы Миядзаки неизменно попадали в списки лучших фильмов года. А его картина «Унесенные призраками» стала лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

Семь лет назад после выхода «Ветер крепчает» Миядзаки объявил об уходе на пенсию, однако некоторое время спустя вернулся в профессию и сейчас работает над своим следующим проектом — «Как поживаете?». Дата выхода мультфильма пока неизвестна, так как работа над ним продолжается очень долго. До сих пор Миядзаки придерживается традиционного подхода в анимации, все его картины нарисованы вручную. Сегодня Хаяо Миядзаки исполнилось 80 лет.
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