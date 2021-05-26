Фея, королева червей и обезьяна Ари: лучшие роли Хелены Бонем Картер

Хелена Бонем Картер родилась в Лондоне в 1966 году. Семья у будущей звезды была достаточно обеспеченная и со связями: отец работал банкиром, мать — психотерапевтом, бабушка — являлась баронессой и парламентарием, а прадед (Герберт Генри Асквит) и вовсе — премьер-министром страны. Сниматься Хелена начала в первой половине 1980-х, в числе ее дебютных проектов картины «Узор из Роз», «Леди Джейн», «На волосок от гибели» и «Комната с видом», получившая аж три «Оскара». Уже в 90-х Бонем Картер была впервые номинирована на «Золотой глобус»: в Голливудской ассоциации иностранной прессы отметили ее роль в ТВ-фильме «Роковая ложь: Миссис Ли Харви Освальд». Впоследствии актриса неоднократно претендовала на получение «Глобуса» и его более престижного аналога, однако заветные призы до сих пор так и не получила.



Всемирной славы британка удостоилась благодаря перевоплощению в Марлу Сингер, девушку главного героя (героев) в «Бойцовском клубе» Дэвида Финчера, вышедшем на экраны в 1999 году.



Среди других наиболее заметных актерских работ артистки — роли в «Цветах любви», «Крыльях голубки», «Теории полета», «Великом Мерлине», «Женских сплетнях», «Планете обезьян», «Пока не разбудят нас голоса живых», «Крупной рыбе», «Чарли и шоколадной фабрике», «Гарри Поттере», «Суини Тодде», «Король говорит!», «Алисе в Стране чудес», «Короне» и «Элоне Холмс».



В 2001-2014 годах Хелена состояла в фактическом браке с режиссером Тимом Бертоном, в фильмах которого неоднократно появлялась. У кинематографистов в 2000-х родились сын и дочь, их крестным отцом, кстати, стал друг семьи Джонни Депп.



26 мая Хелене Бонем Картер исполняется 55 лет.