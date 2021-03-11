Привет, это Джонни Ноксвилл, мне — 50

Американский актер Филип Клэпп известен нам под псевдонимом Джонни Ноксвилл — в качестве фамилии он взял название своего родного города в штате Теннесси. Актер получил известность благодаря телевидению: в начале нулевых он в компании Джеффа Тримэйна и Спайка Джонза выпускал шоу «Чудаки» на MTV. Он привязывал себя к ракете, испытывал на себе перцовый баллончик, бросался на сибирского быка и все это — на радость зрителям. Проект закрылся в 2002 году после третьего сезона из-за жалоб зрителей: несмотря на заглавный титр «Не пытайтесь повторить это дома», у «Чудаков» появились подражатели, попытки которых повторять идиотские трюки периодически заканчивались травмами. Но позже у «Чудаков» появилось несколько спин-оффов — «Дикари», «Да здравствует Бэм!» и «Квартирный погром». Франшиза также насчитывает три фильма.



Еще одним заметным достижением Ноксвилла стала лента «Придурки из Хаззарда» (2005) — возрождение старого сериала про приключения жителей американской глубинки на оранжевом маслкаре Dodge Charger с флагом Конфедерации на крыше.



Артист снимался и в других фильмах: среди прочих во второй части «Людей в черном», лентах «Убежденный холостяк», «Долтри Кэлхун», «Муви 43», «Мы призываем тьму» и «Несносный дед». Последний был выдвинут на «Оскар» в категории лучший грим. В 2017 году актер работал над адаптацией комикса «Гавайский Дик» в качестве исполнительного продюсера, но съемки с тех пор так не стартовали.



В 2021 году ожидается выход четвертой части «Чудаков», и без происшествий как обычно не обошлось, — в декабре 2020 года Носквилл попал в больницу на второй съемочный день после инцидента с тубой на беговой дорожке. Это был не первый и, по всей видимости, не последний раз, когда Ноксвилл попадал в руки медиков. 11 марта Джонни Ноксвилл отмечает юбилей — ему исполняется 50 лет.