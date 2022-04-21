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Крестный отец панк-рока: Игги Попу — 75

В свои 75 лет «дедушка» панк-рока Игги Поп по-прежнему бодро скачет по сцене, как и 40 лет назад. Свой музыкальный путь артист начал в середине 60-х, когда бросил университет и под впечатлением от группы The Doors собрал свою собственную — The Stooges. Первый одноименный альбом бэнда продюсировал сам Джон Кейл из The Velvet Underground. К слову, Игги действительно везло на людей, чего стоила их дружба с Дэвидом Боуи — именно британец таскал Попу наркотики прямо в психиатрическую больницу, куда тот попал в надежде слезть с запрещенных веществ. Именно Боуи помог Попу выпустить альбомы «The Idiot» и «Lust For Life» и фактически вернул его на сцену в конце 70-х после затяжного алкоголизма.

Конец безумствам Попа пришелся на 90-е годы: тогда артист серьезно пересмотрел свои ценности и неожиданно увлекся кино и модой. Боуи записал саундтрек-альбом к фильму Эмира Кустурицы «Аризонская мечта» и снялся в комедии «Мертвые не умирают» Джима Джармуша. Что до музыки, то последний альбом Попа вышел в 2019 году, но останавливаться он не намерен. И это не удивительно: физической форме Игги Попа могут позавидовать многие.

В день рождения музыканта «Газета.Ru» публикует редкие кадры из его жизни и выступлений на сцене.

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