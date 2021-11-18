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От «Ночного Дозора» до «Левиафана»: умер актер Игорь Савочкин

На 59-м году жизни скончался российский актер театра и кино Игорь Савочкин. По информации СМИ, артиста не стало 17 ноября, причиной смерти называются проблемы с печенью. За неделю до трагедии Савочкин был госпитализирован в одну из московских больниц из-за болей в спине. О дате и месте прощания с актером на данный момент не сообщается.

Игорь Савочкин известен по ролям в фильмах «Ночной дозор», «Щенок», «Адмиралъ», «Русалка», «Левиафан», «Бык», «Черная молния», а также сериалах «Диверсант 2», «Метод» и «Домашний арест».

Помимо съемок в кино, актер играл в театре и работал телеведущим.

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