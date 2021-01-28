Путь Бродского от ссылки к Нобелю

Поэт Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде в семье капитана ВМФ СССР и бухгалтерши. Закончив семь классов школы, Бродский поступил на завод учеником фрезеровщика. Работал истопником в котельной, матросом на маяке, был участником геологических экспедиций. Стихотворение Бродского «Еврейское кладбище» вызвало скандал на первом публичном выступлении в ленинградском Дворце культуры 14 февраля 1960 года. В том же году его пригласили для разговора в КГБ. Популярность поэта росла, и в 1961 году он познакомился с Анной Ахматовой. В 1962 году он встретил художницу Марию Басманову – в 1967 году у пары родился сын. Басманова стала адресатом многих его стихотворений, обращенных к «М.Б.».



После кампании против Бродского в прессе, 13 марта 1964 года решением суда он был приговорен «за тунеядство» к пяти годам принудительного труда в отдаленной местности. Популярными стали слова Ахматовой после приговора: «Какую биографию делают нашему рыжему». В деревне Норенская Архангельской области Бродский устроился разнорабочим, а в свободное время изучал английскую поэзию. Под давлением советской и международной общественности, ему сократили срок до 1,5 лет. Тем не менее в СССР продолжили отрицать существование «поэта Бродского», а его новые стихи отказывались печатать. Часть из них позднее войдет в сборники «Остановка в пустыне», «Конец прекрасной эпохи» и «Новые стансы к Августе».



Стихи Бродского набрали популярность в «самиздате», их начали издавать за границей, и в 1972 году сотрудники органов поставили его перед выбором – эмиграция или серьезные проблемы в СССР. Бродский улетел в США, где его встретил издатель Карл Проффер, который помог поэту устроиться на работу в Мичиганский университет. В это время Бродский пишет циклы «Часть речи» и «Римские элегии». Его книга «Урания» вышла в 1987 году. В тот же год Бродский стал лауреатом Нобелевской премии с формулировкой «за всеобъемлющее творчество, проникнутое ясностью мысли и поэтической интенсивностью».



Конец 1980-х отмечен возвращением творчества Бродского в России. Его стихи начали массово издавать, в 1989 году реабилитировали по делу о тунеядстве, а в 1992 году вышло его первое собрание сочинений. Сам он отказывался возвращаться из-за границы – одной из причин было ухудшающееся здоровье. 25 лет назад, в ночь с 27 на 28 января 1996 года, Бродский умер от остановки сердца вследствие инфаркта.