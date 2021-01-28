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&laquo;Разумно было бы подвергнуть свои представления о добре самой тщательной проверке, пройтись, так сказать, по всему гардеробу&hellip; Вас удивит, сколько вещей, казавшихся своими и хорошими, без особой подгонки подойдут вашему врагу&raquo;. («Актовая речь») &laquo;Разумно было бы подвергнуть свои представления о добре самой тщательной проверке, пройтись, так сказать, по всему гардеробу&hellip; Вас удивит, сколько вещей, казавшихся своими и хорошими, без особой подгонки подойдут вашему врагу&raquo;. («Актовая речь»)
&laquo;Я считаю, что не всякий опыт полезен и занимателен. Вообще-то в жизни нет ничего плохого, единственно, что в ней плохо, это предсказуемость, по-моему&raquo;. (Из «Диалогов&hellip;» с Соломоном Волковым) &laquo;Я считаю, что не всякий опыт полезен и занимателен. Вообще-то в жизни нет ничего плохого, единственно, что в ней плохо, это предсказуемость, по-моему&raquo;. (Из «Диалогов&hellip;» с Соломоном Волковым)
&laquo;Нева пытается выпрыгнуть из своей гранитной смирительной рубашки, но самый вид свинцовых балтийских туч, накатывающих на город, заставляет горожан изнемогать от напряжения, которого и так всегда хватает&raquo;. (Эссе «Путеводитель по переименованному городу») &laquo;Нева пытается выпрыгнуть из своей гранитной смирительной рубашки, но самый вид свинцовых балтийских туч, накатывающих на город, заставляет горожан изнемогать от напряжения, которого и так всегда хватает&raquo;. (Эссе «Путеводитель по переименованному городу»)
&laquo;Человек, проживший в этом городе (Петербурге-Ленинграде) достаточно долго, склонен связывать добродетель с пропорциональностью. Это старая греческая идея, но, будучи перенесена под северные небеса, она обретает несколько воинственный характер и заставляет художника, мягко говоря, чрезвычайно заботиться о форме&raquo;. («Путеводитель по переименованному городу») &laquo;Человек, проживший в этом городе (Петербурге-Ленинграде) достаточно долго, склонен связывать добродетель с пропорциональностью. Это старая греческая идея, но, будучи перенесена под северные небеса, она обретает несколько воинственный характер и заставляет художника, мягко говоря, чрезвычайно заботиться о форме&raquo;. («Путеводитель по переименованному городу»)
&laquo;Наши полторы комнаты были часть обширной, длиной в треть квартала, анфилады, тянувшейся по северной стороне шестиэтажного здания, которое смотрело на три улицы и площадь одновременно&raquo;. («Полторы комнаты») &laquo;Наши полторы комнаты были часть обширной, длиной в треть квартала, анфилады, тянувшейся по северной стороне шестиэтажного здания, которое смотрело на три улицы и площадь одновременно&raquo;. («Полторы комнаты»)
&laquo;Принадлежность к двум культурам, двуязычие, это, если угодно, совершенно замечательная ситуация психически. Потому что ты сидишь на вершине горы и видишь оба ее склона, и это совершенно особое ощущение&raquo;. (Из «Диалогов» с Соломоном Волковым) &laquo;Принадлежность к двум культурам, двуязычие, это, если угодно, совершенно замечательная ситуация психически. Потому что ты сидишь на вершине горы и видишь оба ее склона, и это совершенно особое ощущение&raquo;. (Из «Диалогов» с Соломоном Волковым)
&laquo;Я немногое помню из своей жизни, и то, что помню &mdash; не слишком существенно. Значение большинства мыслей, некогда приходивших мне в голову, ограничивается тем временем, когда они возникли. Если же нет, то их, без сомнения, гораздо удачнее выразил кто-то еще&raquo;. («Меньше единицы») &laquo;Я немногое помню из своей жизни, и то, что помню &mdash; не слишком существенно. Значение большинства мыслей, некогда приходивших мне в голову, ограничивается тем временем, когда они возникли. Если же нет, то их, без сомнения, гораздо удачнее выразил кто-то еще&raquo;. («Меньше единицы»)
10 декабря 1987 года Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе «за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии». После И.Бунина, Б.Пастернака, М.Шолохова и А.Солженицына, он стал ее пятым русским лауреатом. Свою речь на торжественной церемонии вручения он заключил так: &laquo;Стихосложение&nbsp;- колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказываться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса&hellip; Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом&raquo;. 10 декабря 1987 года Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе «за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии». После И.Бунина, Б.Пастернака, М.Шолохова и А.Солженицына, он стал ее пятым русским лауреатом. Свою речь на торжественной церемонии вручения он заключил так: &laquo;Стихосложение&nbsp;- колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказываться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса&hellip; Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом&raquo;.
&laquo;Я всегда стараюсь, когда я куда-нибудь попадаю, как бы жить там, а не осматривать достопримечательности. В музей я иду в последнюю очередь&hellip;&raquo; (Интервью Евгению Рейну) &laquo;Я всегда стараюсь, когда я куда-нибудь попадаю, как бы жить там, а не осматривать достопримечательности. В музей я иду в последнюю очередь&hellip;&raquo; (Интервью Евгению Рейну)
&laquo;Если жизнь поэта в изгнании сопоставить с каким-нибудь литературным жанром, то это была бы трагикомедия. Демократия, в которой вы оказываетесь, дает вам физическую безопасность, но в общественном смысле делает вас ничего не значащим&raquo;. (Из интервью Душану Величковичу) &laquo;Если жизнь поэта в изгнании сопоставить с каким-нибудь литературным жанром, то это была бы трагикомедия. Демократия, в которой вы оказываетесь, дает вам физическую безопасность, но в общественном смысле делает вас ничего не значащим&raquo;. (Из интервью Душану Величковичу)
&laquo;Я помню, как мне приснился первый стопроцентно нью-йоркский сон. Приснилось, что Бродвей поднимается и становится вертикально! То есть вся эта длинная улица превратилась в жуткий небоскреб&raquo;. (Из «Диалогов&hellip;» с Соломоном Волковым) &laquo;Я помню, как мне приснился первый стопроцентно нью-йоркский сон. Приснилось, что Бродвей поднимается и становится вертикально! То есть вся эта длинная улица превратилась в жуткий небоскреб&raquo;. (Из «Диалогов&hellip;» с Соломоном Волковым)

Путь Бродского от ссылки к Нобелю

Поэт Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде в семье капитана ВМФ СССР и бухгалтерши. Закончив семь классов школы, Бродский поступил на завод учеником фрезеровщика. Работал истопником в котельной, матросом на маяке, был участником геологических экспедиций. Стихотворение Бродского «Еврейское кладбище» вызвало скандал на первом публичном выступлении в ленинградском Дворце культуры 14 февраля 1960 года. В том же году его пригласили для разговора в КГБ. Популярность поэта росла, и в 1961 году он познакомился с Анной Ахматовой. В 1962 году он встретил художницу Марию Басманову – в 1967 году у пары родился сын. Басманова стала адресатом многих его стихотворений, обращенных к «М.Б.».

После кампании против Бродского в прессе, 13 марта 1964 года решением суда он был приговорен «за тунеядство» к пяти годам принудительного труда в отдаленной местности. Популярными стали слова Ахматовой после приговора: «Какую биографию делают нашему рыжему». В деревне Норенская Архангельской области Бродский устроился разнорабочим, а в свободное время изучал английскую поэзию. Под давлением советской и международной общественности, ему сократили срок до 1,5 лет. Тем не менее в СССР продолжили отрицать существование «поэта Бродского», а его новые стихи отказывались печатать. Часть из них позднее войдет в сборники «Остановка в пустыне», «Конец прекрасной эпохи» и «Новые стансы к Августе».

Стихи Бродского набрали популярность в «самиздате», их начали издавать за границей, и в 1972 году сотрудники органов поставили его перед выбором – эмиграция или серьезные проблемы в СССР. Бродский улетел в США, где его встретил издатель Карл Проффер, который помог поэту устроиться на работу в Мичиганский университет. В это время Бродский пишет циклы «Часть речи» и «Римские элегии». Его книга «Урания» вышла в 1987 году. В тот же год Бродский стал лауреатом Нобелевской премии с формулировкой «за всеобъемлющее творчество, проникнутое ясностью мысли и поэтической интенсивностью».

Конец 1980-х отмечен возвращением творчества Бродского в России. Его стихи начали массово издавать, в 1989 году реабилитировали по делу о тунеядстве, а в 1992 году вышло его первое собрание сочинений. Сам он отказывался возвращаться из-за границы – одной из причин было ухудшающееся здоровье. 25 лет назад, в ночь с 27 на 28 января 1996 года, Бродский умер от остановки сердца вследствие инфаркта.
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