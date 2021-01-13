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Ирина Апексимова в картине &laquo;Игра в правду&raquo; (2013) Ирина Апексимова в картине &laquo;Игра в правду&raquo; (2013)
Сцена из спектакля &laquo;Мистерия о Жанне д'Арк&raquo; в театре им. Федора Волкова, 2004 год Сцена из спектакля &laquo;Мистерия о Жанне д'Арк&raquo; в театре им. Федора Волкова, 2004 год
Бывшие супруги, актеры Ирина Апексимова и Валерий Николаев с дочерью Дашей Бывшие супруги, актеры Ирина Апексимова и Валерий Николаев с дочерью Дашей
Ирина Апексимова в сериале &laquo;Полонез Кречинского&raquo; (2007) Ирина Апексимова в сериале &laquo;Полонез Кречинского&raquo; (2007)
Ирина Апексимова на церемонии вручения премии &laquo;Сноб. Сделано в России&raquo;, 2018 год Ирина Апексимова на церемонии вручения премии &laquo;Сноб. Сделано в России&raquo;, 2018 год
Ирина Апексимова в картине &laquo;Слепой-2&raquo; (2005) Ирина Апексимова в картине &laquo;Слепой-2&raquo; (2005)
Ирина Апексимова и Роман Виктюк после спектакля &laquo;Маскарад Маркиза де Сада&raquo; в театре Моссовета, 2012 год Ирина Апексимова и Роман Виктюк после спектакля &laquo;Маскарад Маркиза де Сада&raquo; в театре Моссовета, 2012 год
Ирина Апексимова и Игорь Костолевский в сериале &laquo;Самозванцы&raquo; (1998-2002) Ирина Апексимова и Игорь Костолевский в сериале &laquo;Самозванцы&raquo; (1998-2002)
Ирина Апексимова в картине «Книга мастеров» (2009) Ирина Апексимова в картине «Книга мастеров» (2009)
Ирина Апексимова в сериале &laquo;День рождения Буржуя&raquo; (1999) Ирина Апексимова в сериале &laquo;День рождения Буржуя&raquo; (1999)
Кадр из телефильма &laquo;Палач&raquo; (2006) Кадр из телефильма &laquo;Палач&raquo; (2006)
Актеры Гоша Куценко и Ирина Апексимова в спектакле &laquo;Скамейка&raquo; на сцене театра &laquo;Содружество актеров Таганки&raquo;, 2012 год Актеры Гоша Куценко и Ирина Апексимова в спектакле &laquo;Скамейка&raquo; на сцене театра &laquo;Содружество актеров Таганки&raquo;, 2012 год
Кадр из сериала &laquo;Разведчицы&raquo; (2013) Кадр из сериала &laquo;Разведчицы&raquo; (2013)
Ирина Апексимова и Дмитрий Марьянов в картине &laquo;Телохранительница&raquo; (2008) Ирина Апексимова и Дмитрий Марьянов в картине &laquo;Телохранительница&raquo; (2008)
Актриса Ирина Апексимова с дочерью Дарьей Авратинской на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов, 2016 год Актриса Ирина Апексимова с дочерью Дарьей Авратинской на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов, 2016 год
Художественный руководитель театра им. Ермоловой Олег Меньшиков, режиссер Константин Богомолов и директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным в театре Et Cetera, 2019 год Художественный руководитель театра им. Ермоловой Олег Меньшиков, режиссер Константин Богомолов и директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным в театре Et Cetera, 2019 год
Ирина Апексимова на праздновании 55-летия Театра на Таганке, 2019 год Ирина Апексимова на праздновании 55-летия Театра на Таганке, 2019 год

Ирине Апексимовой — 55

Ирина Апексимова родилась в 1966 году в Волгограде, ее родители были музыкантами. В первой половине 80-х она работала в Одесском академическом театре музыкальной комедии и танцевала в кордебалете, а также выступала на сцене Волгоградского областного театра музыкальной комедии. В 1986-м Апексимова поступила в Школу-студию МХАТ, по окончании которой была принята в МХТ имени Чехова (и прослужила там более десяти лет). Параллельно артистка дебютировала в кино, снявшись в психологической драме «Башня». В общей сложности на ее счету роли более чем в 50 проектах, включая такие, как «Разведчицы», «Северное сияние», «Клетка», «День рождения Буржуя» и других. В настоящий момент Апексимова является директором Театра на Таганке и театра «Содружество актеров Таганки». Сегодня, 13 января, ей исполняется 55 лет.
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