Ирине Апексимовой — 55

Ирина Апексимова родилась в 1966 году в Волгограде, ее родители были музыкантами. В первой половине 80-х она работала в Одесском академическом театре музыкальной комедии и танцевала в кордебалете, а также выступала на сцене Волгоградского областного театра музыкальной комедии. В 1986-м Апексимова поступила в Школу-студию МХАТ, по окончании которой была принята в МХТ имени Чехова (и прослужила там более десяти лет). Параллельно артистка дебютировала в кино, снявшись в психологической драме «Башня». В общей сложности на ее счету роли более чем в 50 проектах, включая такие, как «Разведчицы», «Северное сияние», «Клетка», «День рождения Буржуя» и других. В настоящий момент Апексимова является директором Театра на Таганке и театра «Содружество актеров Таганки». Сегодня, 13 января, ей исполняется 55 лет.