Секс-символ 90-х: Ирине Салтыковой — 55

Ирина Салтыкова родилась в городе Новомосковске Тульской области в семье машиниста и воспитательницы. Окончила строительный техникум, институт экономики, статистики и информатики, но по профессии никогда не работала. В середине 80-х Салтыкова отправилась покорять Москву, где успела поработать хостес в отеле, в варьете ресторана «Дели» и даже открыть свой бизнес, но неудачно: торговые палатки дохода не приносили.



Оставшиеся после закрытия деньги Салтыкова вложила в себя как в певицу. В 1994-м она выступила в кинотеатре «Варшава» с композицией «Отпусти меня», а через несколько месяцев записала песню «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова, некогда сотрудничавшего с Натальей Ветлицкой. Вскоре Салтыкова стала не просто поп-звездой, а секс-символом: журналу Playboy пришлось выпустить дополнительным тиражом номер с артисткой на обложке. Логично, что именно Салтыкову в 1999-м пригласили на съемки в фильме Алексея Балабанова «Брат-2».



Ирина восемь лет была замужем за музыкантом Виктором Салтыковым. Свои главным достижением она считает дочь Алису, которая пошла по стопам матери и стала певицей. В 2019-м они вместе записали кавер на главный трек Салтыковой из 90-х «Серые глаза».



5 мая Ирине исполняется 55 лет.