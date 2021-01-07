От «Повелителя бури» до «Мстителей»: Джереми Реннеру — 50

Джереми Реннер родился 7 января 1971 года в Калифорнии в многодетной семье. Он — старший из шести детей. Карьеру в кинематографе Реннер начал в 1995 году с комедии «Большое путешествие».



Вплоть до 36 лет Реннер слыл хорошим актером, но был далек от популярности. Чаще всего ему доставались второстепенные роли и роли антигероев — наркоманов, убийц и вампиров. Одной из таких работ был «Палач Дамер». Благодаря этой роли актера заметила режиссер Кэтрин Бигелоу и пригласила на главную роль в фильме «Повелитель бури».



Картина стала триумфатором премии «Оскар» и сделала Реннера звездой. Через год он вновь номинировался на «Оскар» за роль в фильме Бена Аффлека «Город воров». А затем сыграл в блокбастере «Тор». Вскоре актер снялся в самой высокобюджетной серии Marvel — «Мстители» в роли Соколиного глаза, а в 2021 году у его персонажа появится первый «сольник».