Из актрисы в бизнес-леди: Джессике Альбе — 40

28 апреля 40-летний юбилей празднует голливудская красотка Джессика Альба. Выросшая в семье военного будущая знаменитость с детства интересовалась актерским мастерством и в 11 лет начала сниматься в рекламных роликах, а через два года она дебютировала в кино «Затерянный лагерь».



Настоящим прорывом для Альбы стали пробы, на которых Джеймс Кэмерон лично выбрал ее для исполнения главной роли в фантастическом сериале «Темный ангел». Ну а следующей ступенькой карьеры стала роль в «Городе грехов», где Альба танцевала стриптиз. В 2017 году актриса заявила, что уходит из индустрии на пике популярности из-за проблем со здоровьем. Однако полностью актерскую карьеру она не оставила, в 2019 году вышло сразу несколько проектов с ней — сериалы «Лучшие в Лос-Анджелесе» и «Ничего не происходит», а также фильм «Клуб анонимных киллеров».



Сейчас Альба, мама троих детей, сосредоточилась на развитии собственной компании по выпуску экологически чистых детских товаров. В 2016 году она вошла в список богатейших предпринимательниц Forbes.