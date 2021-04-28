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Джессика Альба Джессика Альба
Джессика Альба в детстве. На фото с мамой Кэтрин Джессика Альба в детстве. На фото с мамой Кэтрин
Джессика Альба и ее муж Кэш Уоррен. Они в браке с 19 мая 2008 года. Пара воспитывает троих детей Джессика Альба и ее муж Кэш Уоррен. Они в браке с 19 мая 2008 года. Пара воспитывает троих детей
Джессика Альба с семьей Джессика Альба с семьей
Кадр из фильма &laquo;Фантастическая четверка&raquo; (2005) Кадр из фильма &laquo;Фантастическая четверка&raquo; (2005)
Кадр из фильма &laquo;Город грехов&raquo; (2005) Кадр из фильма &laquo;Город грехов&raquo; (2005)
Джессика Альба и Дейн Кук в фильме &laquo;Удачи, Чак&raquo; (2007) Джессика Альба и Дейн Кук в фильме &laquo;Удачи, Чак&raquo; (2007)
Кадр из фильма &laquo;Наркоз&raquo; (2007) Кадр из фильма &laquo;Наркоз&raquo; (2007)
Кадр из фильма &laquo;Глаз&raquo; (2008) Кадр из фильма &laquo;Глаз&raquo; (2008)
Кадр из фильма &laquo;Убийца внутри меня&raquo; (2010) Кадр из фильма &laquo;Убийца внутри меня&raquo; (2010)
Джейсон Стэйтем и Джессика Альба в фильме &laquo;Механик: Воскрешение&raquo; (2016) Джейсон Стэйтем и Джессика Альба в фильме &laquo;Механик: Воскрешение&raquo; (2016)
Джессика Альба Джессика Альба

Из актрисы в бизнес-леди: Джессике Альбе — 40

28 апреля 40-летний юбилей празднует голливудская красотка Джессика Альба. Выросшая в семье военного будущая знаменитость с детства интересовалась актерским мастерством и в 11 лет начала сниматься в рекламных роликах, а через два года она дебютировала в кино «Затерянный лагерь».

Настоящим прорывом для Альбы стали пробы, на которых Джеймс Кэмерон лично выбрал ее для исполнения главной роли в фантастическом сериале «Темный ангел». Ну а следующей ступенькой карьеры стала роль в «Городе грехов», где Альба танцевала стриптиз. В 2017 году актриса заявила, что уходит из индустрии на пике популярности из-за проблем со здоровьем. Однако полностью актерскую карьеру она не оставила, в 2019 году вышло сразу несколько проектов с ней — сериалы «Лучшие в Лос-Анджелесе» и «Ничего не происходит», а также фильм «Клуб анонимных киллеров».

Сейчас Альба, мама троих детей, сосредоточилась на развитии собственной компании по выпуску экологически чистых детских товаров. В 2016 году она вошла в список богатейших предпринимательниц Forbes.
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