Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска на Украину 17:16
В Белоруссии решили сделать патриотом каждого выпускника... 17:14
Полиция Петербурга начала проверку видео с водителем, назвавшим... 17:13
Захарова заявила, что власти Украины упустили шанс сохранить... 17:12
Президентом Каннского фестиваля впервые стала женщина 17:08
В Театре Станиславского определились с новым худруком 17:07
Россия начала выплачивать по 10 тысяч рублей жителям... 17:03
В Росбанке рассказали, что россияне в два раза реже стали... 16:54
НАТО не станет отказываться от политики открытых дверей... 16:51
Члены НАТО создадут боевые группы в четырех странах и увеличат... 16:48
Фото

Спецагент и руководитель космической миссии: лучшие роли Джессики Честейн

24 марта Джессике Честейн исполняется 45 лет. Актриса родилась в многодетной семье в штате Калифорния. Девочка росла без отца, мать постоянно работала, поэтому забота о ней легла на плечи бабушки. Именно она привила Честейн любовь к драматическому искусству — с 13 лет Джессика ходила в театральный кружок, а после колледжа поступила в Джульярдскую школу искусств в Нью-Йорке.

В 1994 году Честейн дебютировала в главной роли в фильме «Джолин», за что была удостоена номинации на фестивале в Сиэтле. Однако настоящим прорывом в карьере молодой артистки стала картина «Древо жизни» (2011) с Брэдом Питтом и Шоном Пенном, закрепившая за ней образ аристократичной и бескомпромиссной героини. Сама Честейн в интервью рассказывала, что любит играть сильных женщин, «роль которых не ограничивается помощью главному герою-мужчине».

В 2011 фильм «Прислуга» принес Честейн номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». В настоящее время актриса сыграла в 60-х фильмах и сериалах, среди которых «Интерстеллар», «Марсианин», «Большая игра», а также «Пуаро» и «Сцены из супружеской жизни» с Оскаром Айзеком.

В день рождения актрисы «Газета.Ru» вспоминает об этих и других ярких ролях из ее фильмографии.

Скопировать ссылку
Картина дня
Месяц спецоперации России на Украине
Итоги и главные события первого месяца специальной военной операции России на Украине в спецпроекте «Газеты.Ru»
29-й день военной спецоперации РФ на Украине. Хроника событий
Онлайн-трансляция хода военной спецоперации на Украине — 29-й день
«Проблема политиков, а не компаний»: как переход на рубли в газовых сделках отразится на Европе
Эксперты оценили риски для европейских стран при переходе на рубли в расчетах за газ
Минфин США вводит санкции против Госдумы и 328 ее депутатов
Лукашенко считает, что предложение Польши по миротворцам на Украине чревато Третьей мировой войной
Мурашко посоветовал продолжать носить маски для профилактики COVID-19
МИД РФ считает, что есть шанс достигнуть мирного соглашения с Киевом
Новости
В Белоруссии решили сделать патриотом каждого выпускника в стране
Полиция Петербурга начала проверку видео с водителем, назвавшим пешеходов «нищебродами»
Захарова заявила, что власти Украины упустили шанс сохранить суверенитет страны
Президентом Каннского фестиваля впервые стала женщина
В Театре Станиславского определились с новым худруком
Россия начала выплачивать по 10 тысяч рублей жителям освобожденных частей Украины
В Росбанке рассказали, что россияне в два раза реже стали брать потребкредиты
Все новости
Российские банки ответили, как будут работать под новыми британскими санкциями
Великобритания расширила санкции против России
Что произошло с культурой в России за последнюю неделю
Кинофестиваль «Кинотавр» в 2022 году отменен
Как сэкономить на счетах за электричество. Пусть и чуть-чуть
Специалист Самойленко назвал легальный способ платить за электроэнергию меньше
Запасной аэродром. Где найти приложения, если не работает Google Play
Как скачать игры и приложения на Android без Google Play
Мамкины хакеры. Восемь самых молодых кибервзломщиков
Bloomberg: лидером хакерской группировки Lapsus$ является 16-летний подросток
«Мы в замешательстве». Как Запад отреагировал на решение России продавать газ за рубли
В Кремле пообещали помочь Сербии в случае проблем с платежами за газ в рублях
Умерла первая женщина-госсекретарь США Мадлен Олбрайт
Новый импульс для Союзного государства
Экономист Кочеткова рассказала об усилении экономического взаимодействия России и Белоруссии
«Вряд ли вы захотите жить с такими стенами»: как перекрасить квартиру и не ошибиться
Дизайнеры объяснили, почему не стоит красить стены в яркие цвета
Почему не стоит пить витамины «на всякий случай»
Врачи рассказали, чем опасен бесконтрольный прием витаминных комплексов
Вето и воздержание. Как голосовали в ООН по Украине с начала спецоперации
Совбез ООН отверг резолюцию России с призывом прекратить огонь на Украине
В какие страны бывшего СССР едут российские туристы
Туроператоры рассказали, какие страны бывшего СССР пользуются спросом у туристов из России
«Мы предлагаем нарисовать тоннель в небе»: как летать на сверхзвуке
В МАИ разработали специальный дисплей для сверхзвуковых самолетов

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+