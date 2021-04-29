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Умер Хуан Борха — хохочущий испанец
В возрасте 65 лет в Севилье скончался испанский комик Хуан Борха, передает ABC. Он получил известность в 2015 году — мемом стало его выступление в телепередаче Ratones coloraos, записанной в 2007 году. Из-за своего смеха мужчина получил соответствующее прозвище El Risitas (в примерном переводе — Хохотун).
В сентябре 2020 года артист был госпитализирован, ему ампутировали ногу, с тех пор он находился в больнице. Подробнее о судьбе Хуана Борха — в материале «Газеты.Ru».
В сентябре 2020 года артист был госпитализирован, ему ампутировали ногу, с тех пор он находился в больнице. Подробнее о судьбе Хуана Борха — в материале «Газеты.Ru».